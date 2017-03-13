KOBİ'LERE 3 AYDA 2,6 MİLYAR LİRALIK "NEFES"

ANKARA (AA) - Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu, "Nefes Kredi Projesi" kapsamında bugüne kadar 27 bin şirketin 2,6 milyar liralık kredi kullandığını belirterek, "Proje tamamlandığında 4 milyar liranın üzerinde kredi kullandırmış olacağız." ifadesini kullandı.

Hisarcıklıoğlu, yaptığı yazılı açıklamada, TOBB, Kredi Garanti Fonu (KGF), Ziraat Bankası, Denizbank ile oda ve borsaların desteğiyle başlatılan Nefes Kredisi Projesinin gerçek anlamda KOBİ’lerin "nefesini açtığını" belirtti.

Toptan ve perakende ticaret, imalat, inşaat ile ulaştırma, depolama sektörlerinin en çok kredi kullanan sektörler olarak öne çıktığına işaret eden Hisarcıklıoğlu, iş dünyasının en büyük ihtiyaçlarından biri olan finansmanı temin etmek üzere hayata geçirilen nefes kredisinin 3 ayda KOBİ'lere deva olduğunu dile getirdi.

12 Aralık 2016’da başlayan projeden 3 ay gibi kısa sürede 27 bin KOBİ'nin yararlandığını ve 2,6 milyar lira kredi kullanıldığını belirten Hisarcıklıoğlu, şunları kaydetti:

"TOBB, KGF, Ziraat Bankası, Denizbank ile TOBB'a bağlı oda ve borsaların elini taşın altına koyarak oluşturduğu ‘nefes kredisi' düşük faiz oranı ile iş dünyası için önemli bir ilaç oldu. 1-2 ay içinde proje tamamlandığında 4 milyar liranın üzerinde kaynağı KOBİ'lere aktarmış olacağız. Finansman ihtiyacı olan tüm KOBİ'leri bu fırsattan yararlanmaya davet ediyorum. Birliğimizin, oda ve borsalarımızın sağladığı ucuz kaynak ve yüzde 85 KGF teminatı ile TOBB üyesi KOBİ'ler piyasa şartlarının çok altında olan yüzde 9,90 oranından 150 bin liraya kadar kredi kullanıyor. Bu dünyada bir ilk. Üyelerimize hem kredi veriyor hem kefil oluyoruz. Kredi maliyetlerini de mevduat faizlerinin altına çektik. Bugün bankalar piyasada yüzde 12'li rakamlara mevduat topluyor. Biz ise yüzde 10'un altında faizle kredi kullandırıyoruz."

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın da söz konusu kredi için "finansmanda inovasyon" ifadesini kullandığını hatırlatan Hisarcıklıoğlu, KGF'nin "portföy garanti sistemi" sayesinde nefes kredisi başvurularının saatler içerisinde onaylandığına, üyelerin kredilerini haftalarca beklemeden kısa süre içerisinde kullanabildiklerine dikkati çekti.

Projeyle sadece KOBİ'lere ucuz finansman sağlamayı amaçlamadıklarını, aynı zamanda kamuoyunun, bankaların ve devletin dikkatini KOBİ kredilerine çekmek istediklerini kaydeden Hisarcıklıoğlu, "Yüksek faizler altında ezilen KOBİ'lerimizin sesi olduk. Bunda da başarılı olduk. Nefes kredisinden sonra hemen bankalar devreye girdi. Hemen hemen hepsi KOBİ veya esnaf kredisi kampanyalarına başladılar. Yüzde 15-18 bandında seyreden KOBİ kredi faizlerini yüzde 12'lere kadar düşürdüler. Nefes kredisi projesi ortaklarımızdan Denizbank ve Ziraat Bankası’na da özellikle teşekkür ediyorum." ifadelerini kullandı.

- Tüm illerde kullanıldı

Nefes kredisi kullanım istatistiklerine göre, toptan ve perakende ticaret, imalat, inşaat ile ulaştırma ve depolama sektörleri sırasıyla en çok kredi kullanan sektörler olarak öne çıktı.

Toptan ve perakende ticaret sektörü kredinin yarıya yakınını kullanırken imalat sektöründe gıda, metal ile makine ve ekipman imalatı sektörleri başı çekti.

Bütün illerde nefes kredisinin kullandırıldığı görülürken, sırasıyla İstanbul, Ankara, İzmir, Bursa ve Kocaeli en çok bundan yararlanan iller oldu. İstanbul’da 404 milyon lira, Ankara’da 343 milyon lira, İzmir’de 200 milyon lira kredi hacmine ulaşıldı.

Anadolu Haber Ajansı