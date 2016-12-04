"KOBİ'LER İÇİN NEFES KREDİSİ" PROJESİ

Özgenç, İktidarın KOBİ'lerin kalkınmasında bu tür kredileri kullandırmasının, KOBİ'lere verilen önemin göstergesi olduğuna dikkati çekerek, şunları ifade etti: "Bazı bankaların kredi musluklarını kıstığı bir dönemde Hazine Müsteşarlığı, Ziraat Bankası, DenizBank, Gümrük ve Ticaret Bakanlığı ile TOBB'un bu konuda attığı adımın öneminin bilincindeyiz. Bu desteklerin belirli aralıklarla kesintiye uğramadan istikrarlı bir şekilde sürmesi KOBİ'lere ayrı bir güven verecektir. 2009 ve 2010 yıllarında kredi mekanizmalarının hareketlenmesi için KOBİ'lere yönelik kredi faiz desteği uygulaması yapılmıştı ama daha sonra nedense devamı gelmedi. KOBİ kredileri farklı isimler altında olmamalı. Bundan sonra kafa karışıklığına sebep olmamak için şimdiki adıyla Nefes Kredisi olan destekler aynı isimle devam etmeli. Nitekim devamı gelmeyen kesintili kredilerin ne alana ne de istihdam edilene önemli bir faydası olmaz."
Hükümetin KOBİ'lere yönelik "can suyu" niteliğindeki desteklerinin, piyasalara güç kattığını belirten Özgenç, reel sektörün canlandırılması amacıyla yapılan bu çalışmadan memnuniyet duyduklarını dile getirdi. Özgenç, reel sektörün finansa erişimde güçlük çektiği bu dönemde, hükümetin "Nefes Kredisi" projesiyle sunduğu kredilerin önemli bir fırsat oluşturacağını vurgulayarak, bu sayede iç piyasanın canlanacağını, esnafın borcunu ödeyip yeni mal alabileceğini, üretimin artacağını ve istihdama katkı sağlanacağını kaydetti.
Hükümetin, "KOBİ'ler nasıl büyür? Büyük şirketlerle nasıl ortaklık kurar?" konularını da gündemine alması önerisinde bulunan Özgenç, "KOBİDER olarak önerdiğimiz ve her platformda dile getirdiğimiz 'Kobisel Dönüşüm' yapılmalı. Esnaflığın bir standardı olmalı ve her isteyen, istediği yere dükkan açamamalı. Türkiye'de birçok şeyin standardı varken dükkan yapmanın ve açmanın da bir kuralı kaidesi olmalı." ifadelerini kullandı.
Anadolu Haber Ajansı
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