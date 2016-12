"KOBİ'LER İÇİN NEFES KREDİSİ" PROJESİ

İSTANBUL (AA) - Küçük ve Orta Büyüklükteki İşletmeler Derneği (KOBİDER) Başkanı Nurettin Özgenç, "KOBİ'ler İçin Nefes Kredisi" projesine ilişkin, "Ekonomiyi ayakta tutan KOBİ'ler olduğuna göre desteklemelerde istikrar olmalı, kesintiye uğramamalı. KOBİ'ler periyodik şekilde desteklenmeli." açıklamasını yaptı. Özgenç, yaptığı yazılı açıklamada, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB), Ziraat Bankası, DenizBank ve Kredi Garanti Fonu (KGF) ortaklığında hayata geçirilen "KOBİ'ler İçin Nefes Kredisi" projesinden memnuniyet duyduklarını ifade etti. Projenin tanıtım toplantısında Başbakan Binali Yıldırım'ın da KOBİ'lere gerekli desteğin sağlanması konusunda açıklamalarda bulunduğunu anımsatan Özgenç, KOBİ'lere verilen önemden dolayı hükümet ve Yıldırım'a teşekkür etti. Özgenç, bu bağlamda KOBİ kredilerine yönelik hükümetten isteklerinin olduğunu belirterek, "Ekonomiyi ayakta tutan KOBİ'ler olduğuna göre desteklemelerde istikrar olmalı, kesintiye uğramamalı. KOBİ'ler periyodik şekilde desteklenmeli. Çünkü Türkiye'nin gelişip büyümesi için siyasi ve ekonomik istikrarın gerekli olduğu gibi KOBİ'lerin büyümesi için kredi desteklerinin istikrarlı bir şekilde sunulması lazım." değerlendirmelerini yaptı. "Nefes Kredisi" adı altında ilk etapta 80 bin KOBİ'ye sunulacak 5 milyar liralık kaynağın, firmalar için "can simidi" olacağını vurgulayan Özgenç, uygulamanın piyasalara olumlu yansıyacağını kaydetti.

Özgenç, İktidarın KOBİ'lerin kalkınmasında bu tür kredileri kullandırmasının, KOBİ'lere verilen önemin göstergesi olduğuna dikkati çekerek, şunları ifade etti: "Bazı bankaların kredi musluklarını kıstığı bir dönemde Hazine Müsteşarlığı, Ziraat Bankası, DenizBank, Gümrük ve Ticaret Bakanlığı ile TOBB'un bu konuda attığı adımın öneminin bilincindeyiz. Bu desteklerin belirli aralıklarla kesintiye uğramadan istikrarlı bir şekilde sürmesi KOBİ'lere ayrı bir güven verecektir. 2009 ve 2010 yıllarında kredi mekanizmalarının hareketlenmesi için KOBİ'lere yönelik kredi faiz desteği uygulaması yapılmıştı ama daha sonra nedense devamı gelmedi. KOBİ kredileri farklı isimler altında olmamalı. Bundan sonra kafa karışıklığına sebep olmamak için şimdiki adıyla Nefes Kredisi olan destekler aynı isimle devam etmeli. Nitekim devamı gelmeyen kesintili kredilerin ne alana ne de istihdam edilene önemli bir faydası olmaz."



Hükümetin KOBİ'lere yönelik "can suyu" niteliğindeki desteklerinin, piyasalara güç kattığını belirten Özgenç, reel sektörün canlandırılması amacıyla yapılan bu çalışmadan memnuniyet duyduklarını dile getirdi. Özgenç, reel sektörün finansa erişimde güçlük çektiği bu dönemde, hükümetin "Nefes Kredisi" projesiyle sunduğu kredilerin önemli bir fırsat oluşturacağını vurgulayarak, bu sayede iç piyasanın canlanacağını, esnafın borcunu ödeyip yeni mal alabileceğini, üretimin artacağını ve istihdama katkı sağlanacağını kaydetti.



Hükümetin, "KOBİ'ler nasıl büyür? Büyük şirketlerle nasıl ortaklık kurar?" konularını da gündemine alması önerisinde bulunan Özgenç, "KOBİDER olarak önerdiğimiz ve her platformda dile getirdiğimiz 'Kobisel Dönüşüm' yapılmalı. Esnaflığın bir standardı olmalı ve her isteyen, istediği yere dükkan açamamalı. Türkiye'de birçok şeyin standardı varken dükkan yapmanın ve açmanın da bir kuralı kaidesi olmalı." ifadelerini kullandı.

