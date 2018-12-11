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Kışın keyfini sürün

Ev ve iş yerlerindeki ısı kaybı kış mevsiminin en büyük sorunlarından birini oluşturuyor. Yanlış PVC pencere seçiminden kaynaklanan ısı kaybının önüne geçebilmek için teknolojik performans faktörü önem kazanıyor

Kışın keyfini sürün

Ev ve iş yerlerindeki ısı kaybı kış mevsiminin en büyük sorunlarından birini oluşturuyor. Yanlış PVC pencere seçiminden kaynaklanan ısı kaybının önüne geçebilmek için teknolojik performans faktörü önem kazanıyor

11 Aralık 2018 Salı 12:06
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Kışın keyfini sürün

Ev ve iş yerlerinde yaşanan ısı kaybı kış aylarında en büyük sorunların başında geliyor. Isı kaybının önemli bir kısmının pencerelerden kaynaklanması, mekanlardaki ısı kaybını ortadan kaldırmak için en önemli faktörün PVC pencere seçiminden geçtiğine işaret ediyor. Doğru pencere seçiminin püf noktalarına değinen Egepen Deceuninck Pazarlama ve Satış Grup Müdürü Tamer Özen, “PVC pencere seçerken; pencerenin profil genişliği, ısı, ses yalıtımı, hava geçirgenliği, odacık sayısı, direnç sınıfı ve cam kalitesine dikkat etmek gerekiyor” diyor.

“Doğru PVC’ler bütçe ve konfor dostu”

Egepen Deceuninck olarak dünya standartlarında üstün teknoloji ile PVC üretimi gerçekleştirdiklerini ifade eden Özen, “Kış aylarında konforun en önemli rol oynayanı doğru PVC pencere seçimi. PVC üretiminde de üstün teknolojik özellikler çok önemli. Üstün teknolojik performansla ısı ve enerji kaybı engelleniyor. Diğer yandan şiddetli yağmura, soğuğa ve kara karşı emniyet ve dayanıklılık gösteren özellikler PVC’lerin uzun ömürlü olmasını sağlıyor. Bütçe ve konfor dostu doğru PVC pencerelerle kullanıcılara kışın keyfini yaşamak kalıyor” dedi.

Son Güncelleme: 11.12.2018 14:33
Anahtar Kelimeler:
KeyfiKış
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