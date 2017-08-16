KISA VADELİ DIŞ BORÇ GELİŞMELERİ

İSTANBUL (AA) - Kısa vadeli dış borç stoku, haziran ayında geçen yıl sonuna göre yüzde 11 artışla 108,8 milyar dolara yükseldi.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) tarafından bu yılın haziran dönemine ilişkin kısa vadeli dış borç istatistikleri açıklandı.

Buna göre haziran sonu itibarıyla, kısa vadeli dış borç stoku, 2016 yıl sonuna göre yüzde 11 artışla 108,8 milyar dolara çıktı. Bu dönemde, bankalar kaynaklı kısa vadeli dış borç stoku yüzde 8,4 artışla 62,2 milyar dolar, diğer sektörlerin kısa vadeli dış borç stoku da yüzde 14,6 artışla 46,5 milyar dolar oldu.

Bankaların yurt dışından kullandıkları kısa vadeli krediler, geçen yıl sonuna kıyasla yüzde 5,2 yükselişle 15,5 milyar dolara ulaştı. Banka hariç yurt dışı yerleşiklerin döviz tevdiat hesabı yüzde 7,8 artarak 14,3 milyar dolar, yurt dışı yerleşik bankaların mevduatı da yüzde 9,3 artarak 18,8 milyar dolar olarak gerçekleşti. Ayrıca, yurt dışı yerleşiklerin TL cinsinden mevduatları geçen yıl sonuna göre yüzde 11,8 artışla 13,6 milyar dolara yükseldi.

Diğer sektörler altında yer alan ithalat borçları, 2016 yıl sonuna göre yüzde 13,9 artışla 37,3 milyar dolar seviyesine ulaştı.

- Özel sektörün kısa vadeli dış borcu 91,4 milyar dolar

Borçlu bazında incelendiğinde, büyük çoğunluğu kamu bankalarından oluşan kamu sektörünün kısa vadeli borcu 2016 yıl sonuna göre yüzde 6,2 artarak 17,3 milyar dolar, özel sektörün kısa vadeli dış borcu yüzde 12 artarak 91,4 milyar dolar oldu.

Alacaklı bazında incelendiğinde, özel alacaklılar başlığı altındaki parasal kuruluşlara olan kısa vadeli borçlar yıl sonuna göre yüzde 10,7 artarak 52,4 milyar dolar, parasal olmayan kuruluşlara olan borçlar yüzde 11,2 artarak 55,9 milyar dolar düzeyinde gerçekleşti.

Geçen yıl sonunda 171 milyon dolar olan kısa vadeli tahvil ihraçları yüzde 9,4 azalışla haziran sonu itibarıyla 155 milyon dolara indi. Aynı dönemde resmi alacaklılara olan kısa vadeli borçlar 268 milyon dolar oldu.

Haziran sonu itibarıyla, kısa vadeli dış borç stokunun döviz kompozisyonu yüzde 51,4'ü ABD doları, yüzde 30,2'si avro, yüzde 15,6'sı TL ve yüzde 2,8'i diğer döviz cinslerinden oluştu. Aynı dönemde orijinal vadesine bakılmaksızın vadesine 1 yıl veya daha az kalmış dış borç verisi kullanılarak hesaplanan kalan vadeye göre kısa vadeli dış borç stoku, 171,6 milyar dolar düzeyinde gerçekleşti.

Söz konusu stokun 21,6 milyar dolarlık kısmı, Türkiye'de yerleşik bankaların ve özel sektörün yurt dışı şubeleri ile iştiraklere olan borçlarından oluştu. Borçlu bazında değerlendirildiğinde, toplam stok içinde kamu sektörünün yüzde 16,3, Merkez Bankasının yüzde 0,5, özel sektörün ise yüzde 83,2 paya sahip olduğu gözlendi.

Anadolu Haber Ajansı