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KISA VADELİ DIŞ BORÇ GELİŞMELERİ

15 Haziran 2017 Perşembe 13:12
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Kısa vadeli dış borç stoku nisanda 105,3 milyar dolara yükseldi

KISA VADELİ DIŞ BORÇ GELİŞMELERİ
İSTANBUL (AA) - Kısa vadeli dış borç stoku, nisanda geçen yılın sonuna göre yüzde 7,4 artışla 105,3 milyar dolara yükseldi. 

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) tarafından bu yılın nisan ayı dönemine ilişkin kısa vadeli dış borç istatistikleri açıklandı. 

Buna göre nisan sonu itibarıyla, kısa vadeli dış borç stoku, 2016 yıl sonuna göre yüzde 7,4 artışla 105,3 milyar dolar olarak gerçekleşti. Bu dönemde, bankalar kaynaklı kısa vadeli dış borç stoku yüzde 7,1 artarak 61,5 milyar dolar, diğer sektörlerin kısa vadeli dış borç stoku yüzde 7,9 yükselişle 43,7 milyar dolar oldu.

Bankaların yurt dışından kullandıkları kısa vadeli krediler, geçen yıl sonuna kıyasla önemli bir değişiklik göstermeyerek 14,7 milyar dolar seviyesinde kaldı. Banka hariç yurt dışı yerleşiklerin döviz tevdiat hesabı yüzde 1,6 artarak 13,4 milyar dolar, yurt dışı yerleşik bankaların mevduatı da yüzde 6,3 artarak 18,3 milyar dolar olarak gerçekleşti.

Ayrıca, yurt dışı yerleşiklerin TL cinsinden mevduatları geçen yıl sonuna göre yüzde 23,2 artarak 15 milyar ABD dolara yükseldi. Diğer sektörler alında yer alan ithalat borçları, 2016 yıl sonuna göre yüzde 6,2 artışla 34,8 milyar dolara çıktı.



- Özel sektörün borcu 88,4 milyar dolar



Borçlu bazında incelendiğinde, büyük çoğunluğu kamu bankalarından oluşan kamu sektörünün kısa vadeli borcu 2016 yıl sonuna göre yüzde 3,4 artarak 16,8 milyar dolar, özel sektörün kısa vadeli dış borcu yüzde 8,3 artarak 88,4 milyar dolar oldu.

Alacaklı bazında bakıldığında, özel alacaklılar başlığı altındaki parasal kuruluşlara olan kısa vadeli borçlar yıl sonuna göre yüzde 10,4 artarak 52,3 milyar dolara, parasal olmayan kuruluşlara olan borçlar yüzde 4,5 artarak 52,6 milyar dolara ulaştı.

Geçen yıl sonunda 171 milyon dolar olan kısa vadeli tahvil ihraçları yüzde 17 azalışla nisan sonu itibarıyla 142 milyon dolara geriledi. Aynı dönemde resmi alacaklılara olan kısa vadeli borçlar 307 milyon dolar olarak gerçekleşti.

Kısa vadeli dış borç stokunun yüzde 50,4'ü ABD doları, yüzde 29,7'si avro, yüzde 17,2'si TL ve yüzde 2,7'si diğer döviz cinslerinden oluştu.

Nisan sonu itibarıyla, orijinal vadesine bakılmaksızın vadesine 1 yıl veya daha az kalmış dış borç verisi kullanılarak hesaplanan kalan vadeye göre kısa vadeli dış borç stoku, 168,2 milyar dolar düzeyinde gerçekleşti.

Söz konusu stokun 23,5 milyar dolarlık kısmı, Türkiye'de yerleşik bankaların ve özel sektörün yurt dışı şubeleri ile iştiraklere olan borçlarından meydana geldi.

Borçlu bazında değerlendirildiğinde, toplam stok içinde kamu sektörünün yüzde 16,3, Merkez Bankasının yüzde 0,5 ve özel sektörün ise yüzde 83,2 paya sahip olduğu gözlendi.


Anadolu Haber Ajansı
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