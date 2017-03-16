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KISA VADELİ DIŞ BORÇ GELİŞMELERİ

16 Mart 2017 Perşembe 11:08
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Kısa vadeli dış borç stoku ocakta 99,8 milyar dolara yükseldi

KISA VADELİ DIŞ BORÇ GELİŞMELERİ
İSTANBUL (AA) - Kısa vadeli dış borç stoku, ocakta geçen yılın sonuna göre yüzde 1,9 artışla 99,8 milyar dolara yükseldi.  Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) tarafından bu yılın ocak ayı dönemine ilişkin kısa vadeli dış borç istatistikleri açıklandı.  Buna göre ocak sonu itibarıyla kısa vadeli dış borç stoku, 2016 sonuna kıyasla yüzde 1,9 artışla 99,8 milyar dolar oldu. Söz konusu dönemde bankalar kaynaklı kısa vadeli dış borç stoku yüzde 1,5 artarak 58,2 milyar dolara, diğer sektörlerin kısa vadeli dış borç stoku ise yüzde 2,3 artışla 41,4 milyar dolara çıktı. Bankaların yurt dışından kullandıkları kısa vadeli krediler, 2016 yıl sonuna göre yüzde 1,3 yükselişle 14,9 milyar dolar, yurt dışı yerleşiklerin döviz tevdiat hesabı da yüzde 0,5 azalarak 13,2 milyar dolar oldu. Aynı dönemde banka mevduatı, yüzde 4,3 artarak 18 milyar dolara yükselirken, yurt dışı yerleşiklerin TL cinsinden mevduatları 12,2 milyar dolar seviyesinde kaldı. Diğer sektörler altında yer alan ithalat borçları, geçen yılın sonuna kıyasla yüzde 2,1 artışla 33,5 milyar dolar seviyesinde gerçekleşti.

Kısa vadeli dış borç stokunun yüzde 52,1'i dolar
Borçlu bazında incelendiğinde, çoğunluğu kamu bankalarından oluşan kamu sektörünün kısa vadeli borcu 2016 sonuna göre yüzde 0,3 azalarak 16,2 milyar dolar, özel sektörün kısa vadeli dış borcu da yüzde 2,3 artarak 83,5 milyar dolar oldu. Aynı dönemde alacaklı bazında incelendiğinde, özel alacaklılar başlığı altındaki parasal kuruluşlara olan kısa vadeli borçlar yüzde 2,5 artarak 48,5 milyar dolara, parasal olmayan kuruluşlara olan borçlar da yüzde 1,2 artarak 50,8 milyar dolara ulaştı. Geçen yılın sonunda 171 milyon dolar olan kısa vadeli tahvil ihraçları ocak sonu itibarıyla yüzde 60,8 azalışla 67 milyon dolar oldu. Resmi alacaklılara olan kısa vadeli borçlar ise 358 milyon dolar olarak gerçekleşti.  Ocak sonu itibarıyla kısa vadeli dış borç stokunun döviz kompozisyonu; yüzde 52,1'i dolar, yüzde 30,5'i avro, yüzde 14,7'i TL ve yüzde 2,7’si diğer döviz cinslerinden oluştu. Kalan vadeye göre kısa vadeli dış borç stoku 161,1 milyar dolar olarak kayıtlara geçti. Söz konusu stokun 19,5 milyar dolarlık kısmı Türkiye’de yerleşik bankalar ve özel sektörün, yurt dışı şubeleri ile iştiraklere olan borçlarından kaynaklandı. 

Borçlu bazında değerlendirildiğinde, toplam stok içinde kamu sektörünün yüzde 15,9, Merkez Bankasının yüzde 0,5, özel sektörün ise yüzde 83,6 paya sahip olduğu gözlendi.


Anadolu Haber Ajansı
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