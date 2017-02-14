Kırmızı et üretimi arttı

ANKARA (AA) - Türkiye'nin toplam kırmızı et üretimi, geçen sene bir önceki yıla göre yüzde 2,04 artışla 1 milyon 173 bin 42 ton olarak gerçekleşti. Kırmızı et üretimi 2016 yılının son çeyreğinde Kurban Bayramı’nın gerçekleştiği bir önceki çeyreğe göre yüzde 31,4 azaldı.
Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), 2016'nın son (dördüncü) çeyreğine ilişkin kırmızı et üretimi istatistiklerini açıkladı.
Buna göre, geçen yıl son çeyrekte sığır eti üretimi 249 bin ton olarak tahmin edildi. Sığır eti üretimi, Kurban Bayramı’nın gerçekleştiği bir önceki döneme göre yüzde 30,8, bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 3,7 düştü.
Koyun eti üretimi 15 bin ton olarak tahmin edildi. Koyun eti üretimi bir önceki döneme göre yüzde 34,2 azalarak, bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 48 düşüş gösterdi.
Türkiye'nin toplam kırmızı et üretimi, geçen yılın son çeyreğinde, Kurban Bayramı’nın gerçekleştiği önceki döneme göre yüzde 31,4, bir önceki yılın aynı dönemine göre de yüzde 8,8 azaldı. Söz konusu dönemde bu üretim 271 bin ton olurken, 2016 yılında toplam kırmızı et üretimi önceki seneye göre yüzde 2,04 artışla 1 milyon 173 bin 42 ton olarak gerçekleşti.
TÜİK verilerine göre kırmızı et üretim miktarları (ton) şöyle:
|Yıl
|1.Dönem
|2.Dönem
|3.Dönem
|4.Dönem
|Toplam (Yıllık)
|2011
|157.932
|171.595
|173.177
|274.210
|776.915
|2012
|171.465
|183.017
|196.108
|365.255
|915.845
|2013
|208.597
|212.885
|206.466
|368.177
|996.125
|2014
|184.975
|218.432
|202.530
|402.335
|1.008.272
|2015
| 210.475
| 261.871
| 380.162
| 297.000
|1.149.508
|2016
| 237.777
| 269.912
| 394.665
|
270.688
| 1.173.042
Anadolu Haber Ajansı
Yorum Gönder