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Kırmızı et üretimi arttı

14 Şubat 2017 Salı 12:29
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Türkiye'nin kırmızı et üretimi, geçen sene bir önceki yıla göre yüzde 2,04 artışla 1 milyon 173 bin 42 ton olarak gerçekleşti

Kırmızı et üretimi arttı
ANKARA (AA) - Türkiye'nin toplam kırmızı et üretimi, geçen sene bir önceki yıla göre yüzde 2,04 artışla 1 milyon 173 bin 42 ton olarak gerçekleşti. Kırmızı et üretimi 2016 yılının son çeyreğinde Kurban Bayramı’nın gerçekleştiği bir önceki çeyreğe göre yüzde 31,4 azaldı.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), 2016'nın son (dördüncü) çeyreğine ilişkin kırmızı et üretimi istatistiklerini açıkladı. 

Buna göre, geçen yıl son çeyrekte sığır eti üretimi 249 bin ton olarak tahmin edildi. Sığır eti üretimi, Kurban Bayramı’nın gerçekleştiği bir önceki döneme göre yüzde 30,8, bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 3,7 düştü.

Koyun eti üretimi 15 bin ton olarak tahmin edildi. Koyun eti üretimi bir önceki döneme göre yüzde 34,2 azalarak, bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 48 düşüş gösterdi. 

Türkiye'nin toplam kırmızı et üretimi, geçen yılın son çeyreğinde, Kurban Bayramı’nın gerçekleştiği önceki döneme göre yüzde 31,4, bir önceki yılın aynı dönemine göre de yüzde 8,8 azaldı. Söz konusu dönemde bu üretim 271 bin ton olurken, 2016 yılında toplam kırmızı et üretimi önceki seneye göre yüzde 2,04 artışla 1 milyon 173 bin 42 ton olarak gerçekleşti. 

TÜİK verilerine göre kırmızı et üretim miktarları (ton) şöyle:

Yıl  1.Dönem  2.Dönem  3.Dönem  4.Dönem  Toplam (Yıllık)
2011 157.932 171.595 173.177 274.210 776.915
2012 171.465 183.017 196.108 365.255 915.845
2013 208.597 212.885 206.466 368.177 996.125
2014 184.975 218.432 202.530 402.335 1.008.272
2015  210.475  261.871  380.162  297.000 1.149.508
2016  237.777  269.912  394.665

270.688 

   1.173.042 

Anadolu Haber Ajansı
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