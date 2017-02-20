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KİPA'NIN DEVRİNE REKABET ONAYI

20 Şubat 2017 Pazartesi 17:43
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Rekabet Kurulunca, Tesco Overseas Investments Limited kontrolündeki Tesco Kipa AŞ hisselerinin belli oranının Migros tarafından devralınması işlemi uygun bulundu.

KİPA'NIN DEVRİNE REKABET ONAYI
ANKARA (AA) - 
Rekabet Kurumunun internet sitesinde yer alan Kurul kararlarına göre, Asya Katılım Bankası AŞ'nin tek kontrolü altında bulunan Işık Sigorta AŞ'nin kontrolünün Türkiye Tarım Kredi Kooperatifleri Merkez Birliği tarafından devralınması işlemine izin verildi.

GfK-Nürnberg Gesellschaft für Konsum-Markt-und Absatzforschung ile birlikte, GfK SE üzerindeki ortak kontrolün KKR & Co. L.P. tarafından Acceleratio Capital vasıtasıyla dolaylı olarak devralınması işlemi onaylandı.

Tesco Overseas Investments Limited kontrolündeki Tesco Kipa Kitle Pazarlama Ticaret Lojistik ve Gıda San. AŞ'nin hisselerinin belli oranının, Migros Ticaret AŞ tarafından devralınması işlemine, Migros Ticaret AŞ tarafından sunulan taahhüt paketi çerçevesinde izin verildi.

Kurul, Richemont International SA'nın, Kering Eyewear'ın ortak kontrolünü devralması işlemine de onay verdi. Rockwell Collis tarafından B/E Aerospace'in tek kontrolünün devralınması işlemi de Kurul tarafından uygun bulundu. 

Rubis Med Energy'nin hisselerinin Rubis Terminal SA tarafından satın alınması suretiyle, Rubis Terminal SA'nın, Rubis Med Energy üzerinde tek kontrol sağlaması işlemine de izin verildi.


Anadolu Haber Ajansı
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