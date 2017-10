KENTSEL DÖNÜŞÜMDE ÖRNEK PROJE ; WE HALİÇ

TOKİ ve Emlak Konut’un en büyük müteahhit firmalarından Ilgın İnşaat’ın, Gaziosmanpaşa Belediyesi ortaklığıyla sektöre kazandırdığı Türkiye’nin master planlı ilk dönüşüm projesi olan WE Haliç, özellikle yatırımcılar tarafından yoğun ilgi görmeye devam ediyor. Satışa sunulduğu 2017 yılının başından bu yana, sadece 10 aylık süreçte, henüz maketi ve satış ofisi olmadan projenin yüzde 25’lik bir diliminin rezervasyonu gerçekleştirildi.





Projenin detaylarının ve gelinen son aşamanın aktarıldığı basın toplantısında konuşma yapan Ilgın İnşaat Yönetim Kurulu Başkanı Halil İbrahim Yanmaz, WE Haliç ile hızlı bir gelişim süreci içerisinde bulunan bölgenin değişimine sağladıkları örnek katkıdan dolayı son derece mutlu olduklarını kaydetti. Yanmaz, “1990 yılından bu yana Milli Eğitim Bakanlığı, Sağlık Bakanlığı, TOKİ ve Emlak Konut GYO ile birlikte okul, hastane, rektörlük gibi yapıları Türkiye’ye kazandırdık. Ilgın İnşaat olarak sürdürdüğümüz iş birliklerine bir yenisini daha ekleyerek Gaziosmanpaşa Belediyesi ortaklığıyla sektöre kazandırmanın, WE Haliç ile bölgeye 1,2 milyar liralık büyüklüğe sahip, büyük ölçekli bir değişim ve yenilenme hareketi getirmenin mutluluğu ve haklı gururunu yaşıyoruz” dedi.

İbrahim Halil Yanmaz: “WE Haliç sıradan bir dönüşüm projesi değil”

Projenin Master Planlı Kentsel Dönüşüm projesi olduğuna dikkat çeken İbrahim Halil Yanmaz, konuşmasını “Projemizin en büyük özelliklerinden biri Türkiye’nin master planlı ilk kentsel dönüşüm projesi olmasıdır. Master plan, bir başka deyişle yol gösterici yapısı olan master planlar, bir şehrin uzun vadede gelişme şeklini gösteriyor.

Yani söz konusu şehrin uzun vadeli ve geniş çaplı olarak ne şekilde gelişeceğine ilişkin hazırlanan plandır. Master plan, o şehrin geleceğini belirler. Şehirlerin çoğu önceden hazırlanmış bir plana göre kurulmadıklarından dolayı zamanla bunların büyüme ve değişmelerini düzenlemek bir ihtiyaç haline geliyor. WE Haliç’e sıradan bir kentsel dönüşüm projesi olarak değil, tüm bu unsurlar çerçevesinde bakmak ve yorumlamak gerekiyor” diye sürdürdü.





Yanmaz: “Türkiye Master Plan ile Dönüşmeli”

Türkiye’deki konut stokunun master plan kapsamında dönüşmesi gerektiğine dikkat çeken Yanmaz, “Türkiye’de beklenen bir deprem gerçeği var. Yerel ve anakent yönetimlerinin müteahhit firmaların dirsek teması halinde olup, Türkiye’nin dönüşümünde etkin rol almaları gerekiyor. Buradaki dönüşümü yaparken sadece bina bazında değil, ada bazında dönüşümün; master plan çerçevesinde yapılması gerekiyor. Bunun en güzel örneğini biz WE Haliç Projesi’yle başlattık.” dedi. Yanmaz, sadece proje üreten değil, çözüm ortaklığı sunan firma olarak bu misyonu zirveye taşımayı hedeflediklerini kaydetti.





“Şehrin ‘Kalbine’ tüneller, raylı sistemler geliyor”

Projenin bulunduğu lokasyona da vurgu yapan İbrahim Halil Yanmaz, “Hızla gelişen bölge ve haliyle WE Haliç şehrin “kalbi” olarak yorumlanan bir lokasyona ve noktaya sahip. WE Haliç, 15 Temmuz Şehitleri Köprüsü’ne 8, Atatürk Havalimanı’na 10, Mecidiyeköy’e 7 dakika uzaklıkta, Eyüp Sultan Camisi’ne yürüme mesafesinde yer alıyor. Gaziosmanpaşa’nın gelişimine hükumetimiz de seyirci kalmadı. Bu kapsamda bölgeye ulaşım çeşitliliği giderek artıyor. Mevcut ulaşım akslarına ilave olarak, 2018 yılı içinde inşası başlanacak ve 2019 yılında da faaliyete girmesi planlanan Mecidiyeköy – Mahmutbey ile Vezneciler – Gaziosmanpaşa- Sultangazi metro hatları, Haliç Tramvayı ve proje aşamasında olan Alibeyköy – Eyüp tünelleri WE Haliç’in ve bölgenin de konumunu daha da özel bir hale getirecek” diye belirtti.

Projeyle ilgili detayları aktaran Ilgın İnşaat Satış ve Pazarlama Koordinatörü İlhan Kaya, konuşmasında WE Haliç projesiyle “Yeşil Mahalle Hareketini” başlattıklarını belirterek, projenin bölgedeki en büyük projelerden biri olduğuna dikkat çekti. Projenin tamamlanıp yaşam başladığında yatırımcısına yaklaşık yüzde 70 kazandıracağını vurgulayan İlhan Kaya, projenin detayları hakkında şu bilgileri verdi: “WE Haliç projesi Gaziosmanpaşa’da, Eyüp sınırına komşu konumuyla ön plana çıkıyor. Projemiz konut, bulvar ve çarşı konseptinde yükseliyor. WE Haliç 11 blokta 1.057 daire, 27 ticari ünite ile toplamda 1.084 bağımsız birimden oluşuyor. Projemizde stüdyo daireden 5+1 daire seçeneğine kadar uzanan ürün gamımızla birlikte geniş bir alıcı kesimine hitap ediyoruz. Daire büyüklüklerimiz ise 50 metrekareden başlayıp 290 metrekareye kadar uzanıyor.”

Rezervasyonların Yüzde 8’i Yabancı Yatırımcılara

Basın toplantısında yabancı yatırımcılarla ilgili soruları yanıtlayan İlhan Kaya, “Mütekabiliyet Yasası kapsamında biz de satış ve pazarlama çalışmalarımıza devam ediyoruz. MENA Bölgesi olarak nitelendirilen coğrafyadan, Rusya’dan ve Avrupa ülkelerinden talepler alıyor ve rezervasyonları gerçekleştiriyoruz. Yabancı vatandaşlar ağırlıklı olarak yatırım amaçlı tercih ediyorlar. Bu kesim de satışlarımızın yüzde 8’lik bir dilimini oluşturuyor” dedi.





“Türkiye’deki Konutlar Metrekare Yerine Metreküp Üzerinden Satılmalı”

Konuşmasında Türkiye’de üretilen standart tavan yükseklikli projelere atıfta bulunan İlhan Kaya, konut satışlarının metreküp üzerinden satılmasının gerektiğinin altını çizdi. Kaya, konuya ilişkin şunları söyledi: “Sizin de bildiğiniz gibi İstanbul’da üretilen projelerdeki tavan yükseklikleri 2.60 metre civarında seyrediyor. Biz WE Haliç’te bu ezberi bozduk. Tavan yüksekliklerimizi sunduğumuz sosyal donatılarla perçinleyip 2.90 olarak belirledik. Böylece daha ferah ve daha huzurlu evler üretiyoruz. Türkiye’de üretilen konutlar metrekare üzerinden satışı gerçekleşiyor. Artık orta ve uzun vadede Türkiye’de üretilen konutlar metrekare yerine metreküp olarak satılmasını bekliyoruz.”





“Geleceğin ‘Prestij Caddesi’nde’ Yeşil Mahalle Hareketini Başlattık”

WE Haliç Projesiyle başlattıkları “Yeşil Mahalle Hareketi” hakkında da bilgi veren Kaya, “WE Haliç, İstanbul Büyükşehir Belediyesi ve Gaziosmanpaşa Belediyesi’nin prestij cadde ilan ettiği, Gaziosmanpaşa ve Eyüp’ü birbirine başlayan İslambey Caddesi’nin en stratejik noktasında yer alıyor. Uzmanlar da Gaziosmanpaşa’nın en prestijli caddesi olacağı yönünde hemfikirler. Projemiz aracılığıyla bu cadde üzerinde bulvar konseptinde seçkin mağazalar, cafeler ve restoranlar yer alacak.” dedi.

“Bir mahallenin tüm ihtiyaçlarına yanıt vereceğiz”

Gayrimenkul sektörünün en önemli sertifikalarından, Uluslararası Çevre Dostu Mahalle sertifikası olan “LEED ND GOLD” sertifikasının gerekliliklerini projede büyük bir titizlikle uyguladıklarını da sözlerine ekleyen Kaya, WE Haliç aracılığıyla kaybolmaya yüz tutan mahalle kültürünü yeniden canlandırmayı hedeflediklerini, bu kapsamda projeyi de bir mahallenin ihtiyaçlarına yanıt verecek şekilde dizayn ettiklerini kaydetti. Kaya,: “Günümüz mahalle kültüründe yer alan, okul, yurt, cami de yine projemizde yer alacak.

Bu kapsamda, 65 derslikli okul, bölgeye ve okula hizmet verecek yurt, Selçuklu mimari konseptiyle inşa edilecek yaklaşık 1.5 dönüm büyüklüğünde ve 2 bin 500 kişilik camimiz yer alacak. Projemizde ayrıca, 3 bin metrekarelik sosyal aktivite alanımız yer alacak. Bu alanda, kapalı yüzme havuzu, hamam, sauna ve fitness bölümleri yer alacak. Projemiz 58 bin 500 metrekarelik alanda inşa ediliyor. Bunun devasa bir bölümünü doğaya saygımızı göstererek yeşile ve su detaylarına ayırdık. Ayrıca daire başına 23 metrekarelik bir yeşil alan düşüyor. Bu da yeşil mahalle hareketinin en büyük ispatıdır. Projemizin teslim tarihi ise 2020” dedi.





Eski İstanbul evleri “Bizce Yaşam” mottosuyla WE Haliç’te hayat buluyor

WE Haliç projesinin tasarımı sırasında eski İstanbul’un cumbalı evlerinden ilham aldıklarını belirten İlhan Kaya, konuşmasını şöyle tamamladı: “WE Haliç tasarımıyla da diğer projelerden farkını ilk bakışta ortaya koyuyor. Projemiz, Osmanlı Mimarisiyle günümüz mimari detaylarının birleştiği tasarımıyla Eski İstanbul evlerinin ruhunu yaşatacak. Projemiz, 3. katından itibaren İstanbul’un bizce en değerli manzarası olan Pierre Lotti, Tarihi Yarımada ve Haliç manzarasına hâkim. Projemizin ismini de zaten bu eşsiz manzaradan yola çıkarak WE Haliç olarak belirledik. Sloganımızı da sunduğumuz yaşam alanlarıyla “Bizce Yaşam” olarak sunduk.” şeklinde konuştu.





7 farklı ödeme seçeneği WE Ilgın Finans’ta Mümkün!

WE Haliç’te lansmana özel konut almak isteyenlere benzersiz bir kampanya düzenleniyor. Düzenlenen kampanya kapsamında konut alıcılarına benzersiz 7 farklı ödeme seçeneği sunuluyor. Kampanyada 12 ay taksit erteleme ve WE Ilgın Finans Modeli’yle yüzde “0” 48 ay taksitli ödeme seçenekleri yer alıyor.