KEMAL ŞAHİN: TÜRKİYE-ALMANYA İLİŞKİLERİNİN DEVAM ETMESİ KONUSUNDA MUTAKIBIZ

Şahinler Holding AŞ Yönetim Kurulu Başkanı Şahin, Başbakan Binali Yıldırım'ın, Türkiye'de faaliyet gösteren önde gelen bazı Alman firmalarının temsilcileriyle Çankaya Köşkü'nde yaptığı görüşmenin ardından açıklamalarda bulundu.

Görüşmede Yıldırım'ın, Türkiye'de yatırım yapan şirketlerle ilgili hiçbir resmi soruşturma olmadığını ve buradaki şirketlere Türk şirketi gibi baktıklarını söylediğini anlatan Şahin, "Hem Başbakan'ımız hem Ekonomi Bakanı'mız, Türkiye-Almanya ve Türkiye-Avrupa ilişkilerinin çok önem taşıdığını, bunun farkında olduklarını söyledi. Esasen biraz daha siyasetin kapalı kapılar ardında olduğu görüşmeydi. Yoğun iletişim kurulması ve karşılıklı birbirimizi iyi anlamamız gerektiği, gelecekte de Türkiye'nin hem ekonomik hem siyasi olarak Avrupa ile iyi ilişkiler kurmasının önemli olduğu, özellikle yatırım gelmesi için iyi ilişkiler kurulması gerektiği konuşuldu." ifadelerini kullandı.

"Genel ve ekonomik ilişkilere katkı sağlayacak"

Almanya'dan gelen turist sayısında geçen yıl yüzde 30, bu yıl da yüzde 30'a yakın bir kayıp yaşandığını toplantıda anlattıklarının altını çizen Şahin, şöyle devam etti:

"Bunun için bir güven ortamının oluşturulması, özellikle Almanya'da, Alman halkında oluşan önyargıları azaltacak mesajlar verilmesi, buradaki şirketlerin Avrupalı şirketlere burayı iyi anlatması ve iyi iletişim kurulması hatta belki gelecekte büyük şirketlerle bizzat Ekonomi Bakanı'nın (Nihat Zeybekci) da katılacağı toplantıların düzenlenmesi gibi konuları konuştuk. Başbakan'ımız bunları değerlendireceğini, uygulanabilir olanları yapacaklarını söyledi. Acilen Türkiye-Almanya ekonomik ve siyasi ilişkilerinin daha tandansı düşük, özellikle ekonomiye yansımayacak şekilde devam etmesi konusunda mutabık kaldık."

Şahin, gazetecilerin, iletişim sorununun nasıl çözüleceğine ilişkin sorusu üzerine, Ekonomi Bakanı Zeybekci'nin Türkiye’de yatırım yapan şirketlerin merkezlerini ve üst yöneticilerini ziyaret teklifinde bulunduğunu belirtti. Görüşmenin iki taraf için de olumlu olacağını vurgulayan Şahin, şunları kaydetti:

"Ziyaret edelim, onlarla bir araya gelelim, daha iyi anlatalım, siz anlatın hatta beraber anlatalım gibi hususlar konuşuldu. Belki sonbaharda böyle bir organizasyon düzenlenecek. Almanya'da üst yöneticilere anlatılacak ki bu şekilde yatırımların devamı sürsün ve buradaki şirketler konusunda endişeler ortadan kalksın. Herkes adına konuşmuyoruz. İletişim konusunda çok iyi bir atmosfer vardı. İnşallah buraya gelmemiz iki taraf için çok hayırlı olacak. Almanya ve Avrupa ile Türkiye'nin genel ve ekonomik ilişkilerine katkı sağlayacak."

"Sonbahara kadar olumlu gelişmeler olabilir"

Eurojuris International Avukatı Refik Türkoğlu da Ekonomi Bakanı Nihat Zeybekci'nin davetiyle yatırımlarını takip ettiği Alman şirketleri adına toplantıya katıldığını söyledi.

Toplantının çok olumlu olduğunu dile getiren Türkoğlu, "Endişelerimizin Türkiye Cumhuriyeti tarafından kabul gördüğünü, bunların giderilmesi yönünde çalışmalar yapmak konusunda çok istekli olduklarını gördük. İlerisi için umut verici görüşmeler oldu. Meyvelerini kısa sürede toplayacağımızı umut ediyorum." dedi.

Türkoğlu, yaşanan son gerginlikten dolayı Türkiye'de yatırımların azaltılması ya da geri çekilmesi konusunda Alman hükümetinden bir telkin olup olmadığı sorusuna, şu yanıtı verdi:

"O kadar ciddi bir şey yok ama olmayacak değil. Yatırımlar zaten son 1-2 yıldır gevşemişti. Son zamanlarda daha kötüye gitmeye başladı. Şimdi gördüğümüz kadarıyla hükümetimiz de bu işin ciddiyetini görmüş ve bu gidişatın her iki ülke için zararlı sonuçlar doğurabileceğini tespit etmiş. O yüzden olumlu adımlar atılacağını düşünüyoruz. Bütün söylediklerimizi not aldılar. Yakında olumlu gelişmelerin olacağı müjdesini verdiler."

Türkoğlu, olumlu beklentilerinin hukuki yönden de olabileceğinin altını çizerek, "OHAL ile ilgili birtakım düzenlemeler olabilir diye düşünüyoruz. Sayın Bakan'ımız detay vermedi ama sonbahara kadar olumlu gelişmeler olabileceği müjdesini verdi." değerlendirmesinde bulundu.

Anadolu Haber Ajansı