Galeriler Videolar Yazarlar
İstanbul 10°
kısa süreli hafif yoğunluklu yağmur
GÜNCEL EKONOMİ SPOR OTOVİTRİN DÜNYA SAĞLIK TEKNOLOJİ LOJİSTİK
BİST
116859
ALTIN
161.932
DOLAR
3.8162
STERLİN
5.2530
EURO
4.7035

“KDV Reformu yatırımın ve ihracatın önünü açacak”

Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) Başkanı Mehmet Büyükekşi, KDV Kanunu'nda değişiklikler öngören kanun tasarısının Meclise sevk edilmesi konusunu değerlendirdi.

“KDV Reformu yatırımın ve ihracatın önünü açacak”

Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) Başkanı Mehmet Büyükekşi, KDV Kanunu'nda değişiklikler öngören kanun tasarısının Meclise sevk edilmesi konusunu değerlendirdi.

28 Şubat 2018 Çarşamba 11:45
6298 Okunma
“KDV Reformu yatırımın ve ihracatın önünü açacak”

Maliye Bakanı Naci Ağbal’ın konu ile ilgili açıklamalarına değinen TİM Başkanı “1985 yılında yürürlüğe giren KDV Kanunu, o tarihten bu yana neredeyse hiç değişmedi. 1985’te 92,7 milyar dolar olan GSYH’mız bugün neredeyse 10 katına çıktı. İhracatımız ise 1985 yılından bu yana 20 kata yakın artış kaydetti. Dünyanın 17. büyük ekonomisi olan ülkemiz için, kanunda önemli bir revize yapılması gerektiğini geçtiğimiz yıl Maliye Bakanımız başta olmak üzere Hükümetimize ilettik.

Bu konuda bir reforma ihtiyaç olduğunu anlattık. Maliye Bakanımızın konuya olumlu yaklaşımı, bugünkü reform sürecinin başlamasına vesile oldu. TİM olarak KDV kanununda değişiklik önerilerimizi içeren kapsamlı bir dosya hazırlayarak, geçtiğimiz yıl temmuz ayında gerçekleştirdiğimiz Genişletilmiş Başkanlar Kurulu Toplantısında Maliye Bakanımıza arz etmiştik. Önerilerimizin yarısından çoğu reform paketinde yer alıyor. Konunun artık yasalaşma sürecine girmesi bizler için son derece sevindirici” dedi.

Özellikle firmaların en çok sorun yaşadığı alanların başında gelen devreden KDV konusunun bu sayede çözüme kavuşacağını aktaran Büyükekşi “Firmalarımızın ticari faaliyetlerinden doğan KDV alacakları önemli bir sorun. Firmalar bir yandan daha fazla yatırım, üretim ve ihracat için kaynak arayışındayken, diğer tarafta KDV alacakları devlette birikiyor. Bunu mahsup edemeyen bazı firmaların biriken alacakları, yatırım için arayış içinde oldukları tutarın dahi üzerinde.

Bu konuya kalıcı bir çözüm getirilmesi hem yatırımların hem de ihracatın önünü açacak. KDV konusunda atılacak tüm adımların en büyük destekçisi olduğumuzu her platformda dile getiriyoruz. Bu vesile ile, TİM olarak önerilerimizi dikkate alan, ihracatçıların ihtiyaçlarına ve taleplerine KDV reform paketinde yer veren Maliye Bakanımız Sayın Naci Ağbal’a tüm ihracatçılarımız adına teşekkürlerimizi sunuyorum” dedi.

Son Güncelleme: 28.02.2018 14:05
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Türkiye İMSAD, Şubat 2018 sektör raporunu açıkladı
Türkiye İMSAD, Şubat 2018 sektör raporunu açıkladı
Burgan Bank 2017 yılı finansal sonuçlarını açıkladı
Burgan Bank 2017 yılı finansal sonuçlarını açıkladı
‘MESA CADDE’ YÜKSELİYOR, YAŞAM STANDARTLARI DEĞİŞİYOR
‘MESA CADDE’ YÜKSELİYOR, YAŞAM STANDARTLARI DEĞİŞİYOR

banner221

Galeriler Videolar Yazarlar Röportajlar
    Copyright © 2018 - Tüm hakları saklıdır.

    FABRİKALAR CAD. NO.1 D.2 BEŞYOL-FLORYA/İSTANBUL

    0212 426 88 00pbx

    Copyright © by ekovitrin.com

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim