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Kayseri Şeker üstün Krone kalitesinden vazgeçmiyor

Yurtiçindeki pazar payını 4 yıldır üst üste arttıran ve Türk nakliyecisinin vazgeçilmez bir markası haline gelen Krone, Kayseri Şeker Fabrikası’nda düzenlenen teslimat töreninde Kayseri Şeker Fabrikası A.Ş.’nin kuruluşlarından Panpet Petrol Taşımacılık’a 15 adet Profi Liner teslimatı gerçekleştirdi.

Kayseri Şeker üstün Krone kalitesinden vazgeçmiyor

Yurtiçindeki pazar payını 4 yıldır üst üste arttıran ve Türk nakliyecisinin vazgeçilmez bir markası haline gelen Krone, Kayseri Şeker Fabrikası’nda düzenlenen teslimat töreninde Kayseri Şeker Fabrikası A.Ş.’nin kuruluşlarından Panpet Petrol Taşımacılık’a 15 adet Profi Liner teslimatı gerçekleştirdi.

16 Mart 2018 Cuma 16:08
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Kayseri Şeker üstün Krone kalitesinden vazgeçmiyor

İzmir/Tire’deki fabrikasında bu yıl 2017’ye göre 2 kat daha fazla üretim hedefleyen Krone, Kayseri’de yoğun bir ilgiyle karşılaştı. Yurt içinde satışlarını düzenli bir şekilde arttıran ve filo ağını sürekli genişleten Krone, Türkiye’nin en önemli şeker üreticilerinden biri konumunda bulunan Kayseri Şeker Fabrikası A.Ş.’nin bir kuruluşu olan Panpet Petrol Taşımacılık’a 15 adet Profi Liner teslimatı gerçekleştirdi.

Kayseri Şeker Fabrikası’nda düzenlenen teslimat töreninde Kayseri Pancar Ekicileri Kooperatifi Yönetim Kurulu Başkanı Hüseyin Akay, Kayseri Şeker Fabrikası A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı Turhan Özer ve Panpet Petrol Taşımacılık Şirket Müdürü İnanç Kızılyazı, Krone Türkiye CEO’su Rıza Akgün’ü ağırladılar.

Bu treyler yatırımı bir memnuniyetin ifadesidir

Panpet, teslim aldığı 15 adet Krone Profi Liner ile birlikte filosundaki tenteli araç sayısını 32’ye çıkartırken, Panpet’in kurulduğundan beri yaptığı 4. Treyler yatırımında yine Krone’yi tercih etmesi dikkat çekti. Filo yaşının 2 olduğunu ve tüm yatırımı kendi öz kaynaklarıyla finanse ettiklerini aktaran Kayseri Pancar Ekicilieri Kooperatifi Yönetim Kurulu Başkanı Hüseyin Akay, “Kayseri Şeker Fabrikası olarak Türkiye’nin en doğru yönetilen şeker fabrikalarından bir tanesiyiz. Özverili çalışanlarımıza, çiftçilerimize ve yöneticilerimize teşekkür etmek istiyorum. Bugün Panpet’in yaptığı bu yeni yatırımla birlikte ifade etmek istiyorum ki Kayseri Şeker Fabrikası uygun şartlar olduğu takdirde büyümeyi hedeflemektedir. Değerli iş ortağımız Krone Türkiye’nin CEO’su sayın Rıza Akgün’ü de bugün burada ağırlamaktan büyük memnuniyet duyduk. Panpet şirketimiz kurulduğu günden beri 4. kez treyler alımı gerçekleştiriyor ve bu yatırımda yine Krone’yi tercih ettik. Bu bir memnuniyetin ifadesidir.” dedi.

Geleceğin güçlü Türkiye’sini bu ve bunun benzeri ortaklıklar inşa edecek

Köklü geleneklerini ve aile kültürünü, gelişen ve yenilenen ihtiyaçlara adapte etmeyi başararak Avrupa’nın ve Türkiye’nin öncü treyler üreticisi konumunda olduklarını belirten Krone Türkiye CEO’su Rıza Akgün, tören kapsamında yaptığı konuşmasında, “Krone, bugün 112 yaşını doldurmuş dev bir treyler üreticisi. Gururla söylemek istiyorum ki; Krone’nin Almanya’daki 5 büyük fabrikası dışındaki tek üretim tesisi İzmir/Tire’deki fabrikamızdır. Tire’deki fabrikamızı Panpet’in değerli yöneticileri gelip görme fırsatı buldular. Daha önceki 3 alımlarında olduğu gibi bu alımlarında da yine Krone’yi tercih ettikleri için ve Kayseri’nin şekerini bize emanet ettikleri için kendilerine teşekkür ediyorum. Bu gibi saygın ortaklıklar arttığı müddetçe geleceğin güçlü Türkiye’sine olan inancımız da artmaktadır. Bugün bu törenle teslim edilen 15 adet Krone treylerin, Panpet’e, tüm Kayseri’ye ve Türkiye’mize hayırlı olmasını temenni ediyorum.” şeklinde konuştu.

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