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KASTAMONU ENTEGRE’DEN İRAN ÇIKARTMASI

28 Şubat 2017 Salı 11:47
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Türkiye'de ağaç bazlı panel sektörünün global oyuncusu Kastamonu Entegre, Şubat ayında katıldığı iki önemli fuar ile İran’da boy gösterdi. Woodexpo ve Woodex fuarlarındaki standlarında ürün çeşitliliği ve kalitesiyle dikkatleri üzerine toplayan Kastamonu Entegre, kurduğu ticari ilişkilerle İran pazarındaki gücünü sağlamlaştırdı.

KASTAMONU ENTEGRE'DEN İRAN ÇIKARTMASI
Kastamonu Entegre, sektörün gücünü yansıtan yurt dışı fuarlarında boy göstermeye devam ediyor. İran’ın Tahran kentinde bu yıl 8.’si düzenlenen Woodexpo’ya katılan şirket, son ürün ve teknolojilerini sergileme fırsatı yakalayarak, sektörün kilit alıcılarına karşı marka bilinirliğini arttırdı. Kastamonu Entegre’nin, İran’daki pazar ilişkilerini geliştirmek ve pazarı daha yakından izlemek amacıyla katıldığı ikinci fuar olan Woodex, elli binin üzerinde ziyaretçiyi ağırladı.

Her iki fuarda da özellikle parlak ürünler grubunda Glossmax ve Evogloss, laminat parke grubunda Floorpan markaları, ziyaretçilerden yoğun ilgi gördü. Kastamonu Entegre’nin, mobilya, dekorasyon ve inşaat sektörlerine yönelik ürettiği, ahşabın doğallığını iş ve yaşam alanlarına taşıyan ürünleri, yalın, kullanışlı, estetik, kaliteli tasarımları ve renkleriyle ön plana çıktı.

İran'ın kendileri için çok önemli bir pazar olduğunu vurgulayan Kastamonu Entegre CEO’su Haluk Yıldız, “İran pazarını iyi ve etkin değerlendirmek gerekiyor. Kapı paneli, laminat parke, MDF ürünlerinde Türkiye’nin bir numaralı ihracat pazarı olan ve özellikle parlak levha (high gloss) olarak bilinen katma değerli ürün grubunda 50 milyon Euro’nun üzerinde ihracat yapılan İran pazarında, Kastamonu Entegre etkinliğini daha da artıracak.” dedi.

Anadolu Haber Ajansı
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