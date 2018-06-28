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KASKO SİGORTASI PRİMLERİ MAYIS AYINDA 2 PUAN YÜKSELDİ

Sigortam.net Kasko ve Trafik Sigortası Endeksi Mayıs ayı verilerine göre, bir önceki aya göre kasko primlerinde 2 puan, trafik sigortası primlerinde ise 1 puanlık artış yaşandı.

KASKO SİGORTASI PRİMLERİ MAYIS AYINDA 2 PUAN YÜKSELDİ

Sigortam.net Kasko ve Trafik Sigortası Endeksi Mayıs ayı verilerine göre, bir önceki aya göre kasko primlerinde 2 puan, trafik sigortası primlerinde ise 1 puanlık artış yaşandı.

28 Haziran 2018 Perşembe 12:52
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KASKO SİGORTASI PRİMLERİ MAYIS AYINDA 2 PUAN YÜKSELDİ

Türkiye’nin ilk ve en büyük sigorta platformu Sigortam.net, kasko ve trafik sigortası primlerindeki değişimi ortaya koyan Kasko ve Trafik Sigortası Endeksi’nin Mayıs ayı verilerini açıkladı.

Otomobillere sunulan tekliflerin ağırlıklı ortalamasını gösteren endekse göre, Mayıs ayı kasko sigortası endeksi Nisan ayına göre 2 puanlık artış kaydederek 97 oldu. Trafik sigortasında ise Nisan ayında 65 olan endeks, Mayıs ayında yaşanan 1 puanlık artış yaşayarak 66 oldu. Böylece 2018’in ilk ayında 2.014 TL olan ortalama kasko primleri 2.080 TL’ye; 831 TL olan ortalama trafik sigortası primleri ise 878 TL’ye çıktı.

Sigortam.net CEO’su Tahsin Gürdoğan, endeks sonuçlarına ilişkin değerlendirmesinde, “İlk olarak geçen yılın Ağustos ayında sonuçlarını açıkladığımız Sigortam.net Kasko ve Trafik Sigortası Endeksi ile araç sahiplerine otomobil sigortalarındaki genel seyre ilişkin bilgi sunmayı sürdürüyoruz. Böylelikle araç sahipleri için büyük önem taşıyan kasko ve trafik sigortalarındaki trendlerin de yakından takibini sağlıyoruz. Kasko sigortası endeksi, bir önceki aya göre 2 puan artış yaşadı ve Mayıs ayında 97 oldu. Böylece Ocak ayında 2.014 TL olan kasko sigortası prim ortalaması, Mayıs ayında 2.080 TL oldu. Trafik sigortası primlerinde ise sert değişimler görmüyoruz. Yılın ilk ayında seviyesini koruyan sigorta primleri Mayıs ayında 1 puanlık bir artış kaydederek 66 oldu. Böylece geçen ay 863 TL olan ortalama trafik sigortası primleri ise 878 TL’ye çıktı. Trafik sigortası endeksi, geçen yıl aynı dönemde 737 TL olarak gerçekleşmişti. Geçen yıl Mayıs ayında 2.014 TL olan kasko primleri ortalaması ise bu yılın Mayıs ayında 2.080 TL oldu. Sigortam.net olarak araç sahiplerine sigorta yaptırmanın en kolay, en hızlı ve en uygun fiyatlı yolunu sağlarken sahip olduğumuz büyük veriyi hizmetlerine sunmayı sürdüreceğiz. Hasar anında olduğu kadar doğru bilgi ihtiyacı konusunda da her zaman müşterilerimizin yanındayız” diye konuştu.

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