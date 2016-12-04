KASIM’DA OTOMOTİV İHRACATI %17 ARTTI

Otomotiv sektörü, kasım ayında yüzde 16,9'luk artışta 2,2 milyar dolar ihracat yaparak, 2008 yılından bu yana aylık bazdaki en yüksek rakama ulaştı.

Uludağ Otomotiv Endüstrisi İhracatçılar Birliği'nden (OİB) yapılan açıklamaya göre, kasım ayı ihracatında sektörün en büyük üç pazarı Almanya, İtalya ve Fransa'ya yüzde 65'e varan oranlarda çift haneli artışlar yaşandı. Binek otomobil ihracatında yüzde 51'lik yüksek artış, başarılı performansta temel etken oldu.

Ekim ayında son 8 yılın aylık bazdaki en yüksek ihracat rakamına ulaşan Türkiye otomotiv endüstrisi, kasım ayında rekor tazeledi.

Kasım ayında otomotiv ihracatı yüzde 16,9 artarak, 2,2 milyar dolar olarak gerçekleşti. Sektörün Türkiye ihracatından aldığı pay yüzde 18,7 oldu. Otomotivin ocak-kasım dönemindeki 11 aylık ihracatı da yüzde 11,5 artarak, 21 milyar 530 milyon dolara yükseldi.

Binek otomobiller ihracatı yüzde 51 arttı

OİB kasım ayı verilerine göre, mal gruplarında binek otomobiller ihracatı yüzde 51 artarak 952 milyon dolar, yan sanayi yüzde 1 artarak 745 milyon dolar, otobüs-minibüs-midibüs ihracatı yüzde 11 artarak 132 milyon dolar, eşya taşımaya mahsus motorlu taşıtlarda ise yüzde 5 azalarak 389 milyon dolar ihracat gerçekleştirildi.

Binek otomobiller ihracatı, en büyük ilk üç pazar olan İtalya'ya yüzde 118, Fransa'ya yüzde 199, Almanya'ya yüzde 88 artış gösterdi. Ayrıca Polonya'ya yüzde 44, Slovenya’ya yüzde 179 ihracat artışı yaşandı.

Otomotiv yan sanayinde en büyük pazar olan Almanya'ya ihracat yüzde 6 ve diğer pazarlardan Romanya'ya yüzde 19, İran'a yüzde 56 artarken, ABD'ye ise yüzde 21 düşüş kaydedildi.

Eşya taşımaya mahsus motorlu taşıtlarda en büyük pazar olan Birleşik Krallık'a yüzde 31, diğer önemli pazarlardan Almanya'ya yüzde 37, İspanya'ya yüzde 44 ihracat düşüşü görülürken, ABD'ye ise yüzde 100 ihracat artışı oldu.

Otobüs-minibüs-midibüs ürün grubunda en önemli pazarlardan Almanya'ya yüzde 17, İtalya'ya yüzde 63, Polonya'ya yüzde 512 ihracat artışı yaşandı.

Otomotivin kasım ayındaki performansı ülkeler bazında da kendini gösterdi.

Kasım ayında en büyük ilk üç pazar Almanya'ya yüzde 24 artış ile 364 milyon dolar, İtalya'ya yüzde 53 artışla 283 milyon dolar ve Fransa'ya yüzde 65 artışla 249 milyon dolar ihracat gerçekleştirildi.

Almanya'ya yönelik artışta binek otomobiller ihracatının yüzde 88, otobüs-midibüs-minibüs ihracatının yüzde 17 artması etkili olurken, İtalya'ya yönelik artışta binek otomobiller ihracatının yüzde 118, Fransa’ya artışta da binek otomobiller ihracatının yüzde 199 yükselmesi etkili oldu.

Yine önemli pazarlardan Polonya'ya yüzde 57, Slovenya’ya yüzde 49, Hollanda’ya yüzde 27, Romanya’ya yüzde 20 artış olurken, Birleşik Krallık'a yüzde 12, İsrail'e yüzde 25 ve Danimarka'ya yüzde 18 düşüş yaşandı. Birleşik Krallık'a olan ihracat düşüşünde eşya taşımaya mahsus motorlu taşıtlar ihracatının yüzde 31 azalması, İsrail’e yönelik düşüşte de binek otomobiller ihracatının yüzde 27 gerilemesi etkili oldu.

AB’ye yüzde 22, Amerika ülkelerine yüzde 27 artış

Türkiye otomotiv endüstrisinin ülke grubu bazında en büyük pazarı olan AB'ye ihracat kasım ayında yüzde 22 artışla 1 milyar 786 milyon dolar oldu.

AB ülkeleri ihracattan yüzde 79 pay aldı. Kasım ayında alternatif pazarlar arasındaki Amerika ülkelerine yüzde 27 ihracat artışı yaşanırken, Ortadoğu ülkelerine ise yüzde 16 düşüş gerçekleşti.

"Bu yılı 23 milyar dolar hedefinin üzerinde kapatmayı planlıyoruz"

OİB Başkanı Orhan Sabuncu, ihracattaki artışın sevindirici olduğunu belirtti.

"Bu yılı 23 milyar dolar ihracat hedefinin üzerinde kapatmayı planlıyoruz." diyen Sabuncu, şunları kaydetti:

"Böylece Türkiye otomotiv tarihinde 2008 yılında elde edilen 24,7 milyar dolarlık en yüksek ihracat rakamından sonra ikinci en yüksek rakama ulaşmış olacağız. Sektör kasım ayında da Türkiye ihracatının lideri olma özelliğini korudu. Özellikle binek otomobillerdeki yüzde 51 ihracat artışı, ekim ayından sonra kasım ayı ihracatında da temel belirleyici oldu. En fazla ihracat yapılan ilk üç ülke olan Almanya, İtalya ve Fransa’ya çift haneli artışlar kasım ayında da sürdü."

Anadolu Haber Ajansı