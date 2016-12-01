banner181

banner100


BIST
DOLAR
ALTIN
EURO
Ana SayfaEKONOMİ

KASIM AYI İHRACAT RAKAMLARI AÇIKLANDI

01 Aralık 2016 Perşembe 14:22
Bu haber 804 kez okundu

TİM Başkanı Büyükekşi: Kasım ayında artışa geçen ihracatımızın, önümüzdeki dönemde, petrol ve emtia fiyatlarındaki düşüşün son bulmasıyla başta Rusya olmak üzere, çevre ülkelere olan ihracatımızın toparlanmasıyla artışının devam edeceğini göreceğiz.

KASIM AYI İHRACAT RAKAMLARI AÇIKLANDI
KOCAELİ (AA) - Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) Başkanı Mehmet Büyükekşi, "Kasım ayında artışa geçen ihracatımızın, önümüzdeki dönemde, petrol ve emtia fiyatlarındaki düşüşün son bulmasıyla başta Rusya olmak üzere, çevre ülkelere olan ihracatımızın toparlanmasıyla artışının devam edeceğini göreceğiz." dedi. TİM tarafından, bu yılın kasım ayına ilişkin ihracat verileri açıklandı. Kasım ayı iİhracat verilerinin ilişkin yaptığı açıklamada Büyükekşi, dünya ticaretindeki daralmaya dikkati çekerek "DTÖ tarafından açıklanan güncel verilere göre ocak-eylül döneminde küresel ticaret yüzde 4,1 daraldı. Aynı dönemde, Güney Kore'nin ihracatında yüzde 8,5, İngiltere’de yüzde 12,3, Rusya'da yüzde 23,4, Çin'de yüzde 8,2 ve ABD'de yüzde 5 düşüş var. Ülkemiz ise her şeye rağmen diğer ülkelere kıyasla olumlu bir performans ortaya koyuyor." diye konuştu. Büyükekşi, kasım ayında artışa geçen ihracatın, gelecek dönemde, petrol ve emtia fiyatlarındaki düşüşün son bulması ile başta Rusya olmak üzere, çevre ülkelere olan ihracatın toparlanması ile artışının devam edeceğini söyledi. Gelecek dönemde, Rus ekonomisinin de tekrar büyümeye geçmesiyle birlikte bu ülkeye ihracatın artışa geçmesini beklediklerini ifade eden Büyükekşi, "Bunlarla birlikte, Hükümetimizin attığı çok önemli reform ve destek adımları var. Son dönemde ihracatçılara sağlanan cesur destek adımlarının yanında, son olarak proje bazlı Süper Teşvik Paketi açıklandı. Hükümetimizin daha önce atmış olduğu adımları tamamlayıcı nitelikle olan bu paketle birlikte, ülkemizde yatırımlarda artış yaşanmasını bekliyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

"TL üzerindeki spekülatif baskılar sona erecek"
Büyükekşi, döviz kurunun yükselmesinin ihracat açısından rekabetçiliği artıran unsurlardan biri olduğunu belirterek, "Ancak asıl önemli olan mallarımızın içerik olarak katma değerinin yükselmesi. Kur konusunda bizim için en önemli şey öngörülebilirlik. Yüksek oranlarda yaşanan dalgalanmalardan üreticilerimiz ve ihracatçılarımız zarar görüyor. Bu noktada gerek Merkez Bankamızın, gerekse de Hükümetimizin aldığı önlemleri destekliyoruz. İnanıyoruz ki, önümüzdeki süreçte TL üzerindeki spekülatif baskılar sona erecek." dedi. Türkiye İnovasyon Haftasını 8-10 Aralık'ta İstanbul Kongre Merkezi'nde düzenleyeceklerini de hatırlatarak Büyükekşi, TİM olarak ihracatı sürekli ve kalıcı olarak artırabilmek için var güçleriyle çalıştıklarını söyledi. Büyükeki, geçen hafta Fas'ta 190'dan fazla ülkenin üye olduğu ITC'nin (International Trade Center) düzenlediği konferansta dünya ülkelerinin ihracatı geliştirme kurumlarıyla bir araya geldiklerini anımsattı. Dün de Finlandiya'da inovasyon ve girişimcilik alanında dünyanın önde gelen organizasyonlarından biri olan Slush etkinliğinde Türkiye'yi temsil ettiklerini aktaran Büyükekşi, "TİM olarak inovasyona özel bir önem veriyoruz. Sayın Cumhurbaşkanımız ve Bakanlarımızın da teşrifleriyle İstanbul'da İnovasyon Haftasını beşinci kez düzenliyoruz." diyerek sözlerini tamamladı.


Anadolu Haber Ajansı
Anahtar Kelimeler

İlgili Haberler

Video GaleriVİDEO GALERİTÜM VİDEOLAR
  • AVRASYA TÜNELİ'NDEN ARAÇ GEÇİŞİ BAŞLADIAVRASYA TÜNELİ'NDEN ARAÇ GEÇİŞİ BAŞLADIAVRASYA TÜNELİ’NDEN ARAÇ GEÇİŞİ BAŞLADI
  • TAHA GRUP YÖNETİM KURULU BAŞKANI EMİN TAHA EKOPAZAR'ATAHA GRUP YÖNETİM KURULU BAŞKANI EMİN TAHA EKOPAZAR'ATAHA GRUP YÖNETİM KURULU BAŞKANI EMİN TAHA EKOPAZAR'A
  • Yeni nesil robotlar… şarkı söylüyor… havuzda yüzüyor.Yeni nesil robotlar… şarkı söylüyor… havuzda yüzüyor.Yeni nesil robotlar… şarkı söylüyor… havuzda yüzüyor.
  • Thy Genel Müdürü Temel Kotil ile özel söyleşiThy Genel Müdürü Temel Kotil ile özel söyleşiThy Genel Müdürü Temel Kotil ile özel söyleşi
  • BU OTOYOLDA KAÇ KM HIZ İLE GİTMEK GEREKİYORBU OTOYOLDA KAÇ KM HIZ İLE GİTMEK GEREKİYORBU OTOYOLDA KAÇ KM HIZ İLE GİTMEK GEREKİYOR
  • 3. KÖPRÜ TÜRKİYE'NİN GÜCÜNÜ ORTAYA KOYUYOR3. KÖPRÜ TÜRKİYE'NİN GÜCÜNÜ ORTAYA KOYUYOR3. KÖPRÜ TÜRKİYE’NİN GÜCÜNÜ ORTAYA KOYUYOR
  • İAÜ Müt.Hyt.Bşk. ve Küçükçekmece Kent Konseyi Başkanı Dr. Mustafa AydınİAÜ Müt.Hyt.Bşk. ve Küçükçekmece Kent Konseyi Başkanı Dr. Mustafa AydınİAÜ Müt.Hyt.Bşk. ve Küçükçekmece Kent Konseyi Başkanı Dr. Mustafa Aydın
  • BU FİLMİ HAZIRLAYAN EROL OLÇAK VE OĞLU ŞEHİT OLDUBU FİLMİ HAZIRLAYAN EROL OLÇAK VE OĞLU ŞEHİT OLDUBU FİLMİ HAZIRLAYAN EROL OLÇAK VE OĞLU ŞEHİT OLDU
  • VATANDAŞ GECE MEYDANLARA DÖKÜLDÜVATANDAŞ GECE MEYDANLARA DÖKÜLDÜVATANDAŞ GECE MEYDANLARA DÖKÜLDÜ
banner193

Yorum Gönder

Bağlantılar

Yukarı

© 2016 - ekovitrin.com'da yayınlanan her türlü yazı ve haber kaynak belirtilmeden kullanılamaz. Sayfalarımızda kaynak belirtilerek yayınlanan haberler ilgili kaynağa aittir ve bu haberlerin kopyalanması durumunda, tüm sorumluluk kopyalayan kişi / kuruma ait olacaktır. Başka kaynak veya gazeteden alıntı yazarlar ve site yazarlarına ait yazılardan dolayı ekovitrin sorumlu tutulamaz. Görüş ve önerileriniz için haber@ekovitrin.com adresine e-posta gönderebilirsiniz.