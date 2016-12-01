KASIM AYI İHRACAT RAKAMLARI AÇIKLANDI

KOCAELİ (AA) - Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) Başkanı Mehmet Büyükekşi, "Kasım ayında artışa geçen ihracatımızın, önümüzdeki dönemde, petrol ve emtia fiyatlarındaki düşüşün son bulmasıyla başta Rusya olmak üzere, çevre ülkelere olan ihracatımızın toparlanmasıyla artışının devam edeceğini göreceğiz." dedi. TİM tarafından, bu yılın kasım ayına ilişkin ihracat verileri açıklandı. Kasım ayı iİhracat verilerinin ilişkin yaptığı açıklamada Büyükekşi, dünya ticaretindeki daralmaya dikkati çekerek "DTÖ tarafından açıklanan güncel verilere göre ocak-eylül döneminde küresel ticaret yüzde 4,1 daraldı. Aynı dönemde, Güney Kore'nin ihracatında yüzde 8,5, İngiltere’de yüzde 12,3, Rusya'da yüzde 23,4, Çin'de yüzde 8,2 ve ABD'de yüzde 5 düşüş var. Ülkemiz ise her şeye rağmen diğer ülkelere kıyasla olumlu bir performans ortaya koyuyor." diye konuştu. Büyükekşi, kasım ayında artışa geçen ihracatın, gelecek dönemde, petrol ve emtia fiyatlarındaki düşüşün son bulması ile başta Rusya olmak üzere, çevre ülkelere olan ihracatın toparlanması ile artışının devam edeceğini söyledi. Gelecek dönemde, Rus ekonomisinin de tekrar büyümeye geçmesiyle birlikte bu ülkeye ihracatın artışa geçmesini beklediklerini ifade eden Büyükekşi, "Bunlarla birlikte, Hükümetimizin attığı çok önemli reform ve destek adımları var. Son dönemde ihracatçılara sağlanan cesur destek adımlarının yanında, son olarak proje bazlı Süper Teşvik Paketi açıklandı. Hükümetimizin daha önce atmış olduğu adımları tamamlayıcı nitelikle olan bu paketle birlikte, ülkemizde yatırımlarda artış yaşanmasını bekliyoruz." değerlendirmesinde bulundu.



"TL üzerindeki spekülatif baskılar sona erecek"

Büyükekşi, döviz kurunun yükselmesinin ihracat açısından rekabetçiliği artıran unsurlardan biri olduğunu belirterek, "Ancak asıl önemli olan mallarımızın içerik olarak katma değerinin yükselmesi. Kur konusunda bizim için en önemli şey öngörülebilirlik. Yüksek oranlarda yaşanan dalgalanmalardan üreticilerimiz ve ihracatçılarımız zarar görüyor. Bu noktada gerek Merkez Bankamızın, gerekse de Hükümetimizin aldığı önlemleri destekliyoruz. İnanıyoruz ki, önümüzdeki süreçte TL üzerindeki spekülatif baskılar sona erecek." dedi. Türkiye İnovasyon Haftasını 8-10 Aralık'ta İstanbul Kongre Merkezi'nde düzenleyeceklerini de hatırlatarak Büyükekşi, TİM olarak ihracatı sürekli ve kalıcı olarak artırabilmek için var güçleriyle çalıştıklarını söyledi. Büyükeki, geçen hafta Fas'ta 190'dan fazla ülkenin üye olduğu ITC'nin (International Trade Center) düzenlediği konferansta dünya ülkelerinin ihracatı geliştirme kurumlarıyla bir araya geldiklerini anımsattı. Dün de Finlandiya'da inovasyon ve girişimcilik alanında dünyanın önde gelen organizasyonlarından biri olan Slush etkinliğinde Türkiye'yi temsil ettiklerini aktaran Büyükekşi, "TİM olarak inovasyona özel bir önem veriyoruz. Sayın Cumhurbaşkanımız ve Bakanlarımızın da teşrifleriyle İstanbul'da İnovasyon Haftasını beşinci kez düzenliyoruz." diyerek sözlerini tamamladı.





Anadolu Haber Ajansı