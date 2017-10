KASAPDÖNER'DE ÜÇTE BİR KOY, ÜÇ KAT KAZAN

‘Hamburger çocuklarına döner yedirmeye geliyoruz’

sloganıyla 2011 yılında tüketicinin karşısına çıkan ve ilk “Fast Casual” döner markası olarak pazara hızlı bir giriş yapan KasapDöner, girişimci ve yatırımcılar için de büyük bir kazanç olanağı sunuyor. Yabancı franchise markaların üçte biri oranında yatırım rakamlarına sahip olan KasapDöner, yine bu firmalara göre üç kat daha fazla kazanç sağlıyor.







“ET FİYATLARI ARTARKEN KASAPDÖNER FİYATLARI SABİT KALDI”

Global Restoran Yatırımları A.Ş. Genel Müdürü Bahar Özürün, konuyla ilgili olarak“Değişen piyasalar, döviz kurunun hareketliliği, et fiyatlarının hızlı yükselişi gibi olumsuz etkenlere karşı biz, franchise almak isteyen yatırımcılarımız için dövizle yatırımı Türk lirasına çevirdik. 2018’de de isim hakkı bedelimizi 50.000 USD yerine 150.000 TL olarak uygulamaya devam edeceğiz.



Ülkemizdeki et fiyatlarının yüksek seyrine rağmen kalitemizi arttırıp fiyatlarımızı sabit tuttuk ve bunları yaparken de işletmecilerimize taahhüt ettiğimiz brüt yüzde 55 kar marjını her zaman koruduk. Bu çabamız da KasapDöner’den franchise yatırımı yapmanın karlılığını katlayarak artırdı. Kısacası ürünümüze güvencimiz, tüketicilerin bizleri ödüllendirmesi motivasyonumuzu hep olumlu yönde etkiledi. Hemen hemen tüm markalar küçülürken biz 2018 için hedeflerimizi yüzde 100 arttırdık” diye konuştu.

