KARSAN VE PETROL OFİSİ İŞBİRLİĞİ 3 YIL DAHA UZADI

Türk otomotiv sanayisinin yerli üreticisi Karsan ile akaryakıt, madeni yağlar ve kimyasallar sektörünün lider firması Petrol Ofisi, işbirliğini 2020 yılı sonuna kadar sürdürmek için el sıkıştı. İşbirliği kapsamında Karsan’ın belediye otobüsleri için garaj yönetiminde, hatlardan çıkan araçların ilk dolumunda ve Karsan yetkili servislerinde kullanılan madeni yağlar ile kimyasallar üç yıl boyunca Petrol Ofisi’nden tedarik edilecek. 2009 yılından bu yana Karsan’ın madeni yağ tedarikçisi olan Petrol Ofisi, Türkiye çapında 120.000 Karsan markalı araca madeni yağ ve sıvılarıyla hizmet verirken, bu araçlar toplamda 3,5 milyar kilometreye ulaştı. Karsan müşterileri bu süreçte, her biri yüksek teknoloji ürünleri olan başta Maxima ve Maximus motor yağları olmak üzere, Petrol Ofisi madeni yağlar ve kimyasallarını tercih ederek araçlarından maksimum verim elde ettiler.

İşbirliği kapsamında açıklamalarda bulunan Karsan Ticari İşler Genel Müdür Yardımcısı Muzaffer Arpacıoğlu, “Araçlarımız sunduğu dayanıklılık, kalite ve yüksek performansıyla dikkat çekerken, düşük yakıt tüketimi ve avantajlı işletme giderleriyle şehirlerin öncelikli tercihi oluyor. 2009 yılından bu yana bizlere yüksek teknoloji ürünü madeni yağ çözümleri sunan Petrol Ofisi’nin de bu konuda önemli katkıları bulunuyor. İmzaladığımız üç yıllık anlaşmanın her iki şirket için hayırlı olmasını diliyor, Karsan adına katkıları ve işbirliğinden dolayı Petrol Ofisi’ne teşekkürlerimi sunuyorum” ifadelerini kullandı.

Petrol Ofisi’nin Türkiye madeni yağlar ve kimyasallar pazarında %24,9 pay ve 122 bin tonu aşkın üretimi ile liderliğini 2010 yılından bu yana aralıksız olarak sürdürdüğüne dikkat çeken Petrol Ofisi Madeni Yağlar Direktörü Sezgin Gürsu, “Petrol Ofisi Madeni Yağlar olarak, yıllık 140.000 tona ulaşan üretim kapasitesi, alanında en gelişmiş ve tek merkez olan Petrol Ofisi Teknoloji Merkezi – POTEM, ileri teknolojisi ve kalitesi ile 350’den fazla ürün ile başta otomotiv olmak üzere Türkiye’deki tüm ihtiyaçlara çözüm sunuyoruz. Akaryakıt ve madeni yağlar pazarlarının lideri olarak, alanlarında lider markalarla işbirlikleri yapıyoruz. İşbirliği içinde olduğumuz bu markalardan en önemlilerinden biri de hiç şüphesiz Karsan’dır. 9 yıldır büyük bir uyum ve sinerji ile sürdürdüğümüz bu önemli işbirliğini bu imza ile 12 yıla taşıyoruz. Alanlarının iki büyük markası, Petrol Ofisi ve Karsan arasındaki işbirliğimizin daha da güçlenerek uzun yıllar süreceğine inancımız tamdır” dedi.

