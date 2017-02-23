KAREKODLU ÇEK KULLANIMI 3,5 MİLYONU GEÇTİ

İSTANBUL (AA) - EDA TOPCU - Gümrük ve Ticaret Bakanı Bülent Tüfenkci, 15 Şubat 2017 itibarıyla 3 milyon 523 bin 143 adet karekodlu çek yaprağının tedavülde olduğunu belirterek, "Dolayısıyla biz çeke bir itibar ve güven kazandırmış olduk. Piyasa da bunu kullanmaya başladı." dedi.

Tüfenkci, AA muhabirine yaptığı açıklamada, bakanlık olarak çeke olan güvenin yeniden inşa edilmesi adına Karekodlu Çek Uygulaması'nı 1 Ocak'tan itibaren zorunlu hale getirdiklerini hatırlattı.

15 Şubat 2017 itibarıyla 3 milyon 523 bin 143 adet karekodlu çek yaprağının tedavülde olduğunu belirten Tüfenkci, şöyle devam etti:

"Dolayısıyla biz çeke bir itibar ve güven kazandırmış olduk. Piyasa da bunu kullanmaya başladı. Artık insanlar çeki kabul etmeden önce karşısındakinin ticari geçmişine ve ticari itibarına bakarak tamamen kendisi karar veriyor. Biz buna bile 'yetmez' dedik ve birinci defa ödemezse para cezası, onu da ödemezse hapis cezası getirecek bir düzenleme yaptık. Piyasanın çeke olan algısını değiştirmiş olduk. Şu an sistem işliyor."

Tüfenkci, 28 Ocak'ta 1 milyon 214 bin 836 adet olan rakamın, 15 Şubat'ta 3,5 milyonu geçtiğini, kullanımın artarak devam etmesini beklediklerini kaydetti.

- "(Taşınır Rehni Kanunu) Sıkıntısı olan tüketici ya da küçük işletme varsa bize başvurabilir"

Bülent Tüfenkci, Ticari İşlemlerde Taşınır Rehni Kanunu'na ilişkin yapılan çalışmalar ve bankaların bu konudaki tutumunu değerlendirirken, kanunu, özellikle küçük işletme ve mikro esnafın finansmana erişimi için hayata geçirdiklerini, bunun da esnaf ve KOBİ'ler tarafından memnuniyetle karşılandığını, çiftçilerin de yararlandığı bir teminat sistemi olduğunu söyledi.

Sistemin bankalarla istişare edilerek hayata geçirildiğini belirten Tüfenkci, devamla şunları kaydetti:

"Bu sistemin uygulanması noktasında baktığımızda, esasında elimizdeki veriler çok olumsuz değil ama bilinmeme artı bazı bankaların, kredi verme noktasındaki isteksizliğinden dolayı sistemi işletmemek için dirençleri vardı. Bunu tespit ettik. Piyasayı da yakından izliyoruz. Tespit ettiğimiz bankalarla ilgili gerek şifahen görüşmelerimizde gerekse bir anlamda sistemi denetleme adına yapmış olduğumuz girişimlerle bunun önünü açmaya çalışıyoruz.

Rakamlara baktığımızda da gerek işlem hacmi gerekse adet itibarıyla olumsuz bir durum yok. Özellikle küçük işletmelerin taşınır mallarını, makinelerini, aynı zamanda ham maddeyi ve ürettiklerini teminat gösterme noktasındaki sicille ilişkilendirmede de bir sıkıntı vardı. Bunu da yapmış olduğumuz toplantılarla aşmış olduk."

Piyasayı yakından takip ettiklerini vurgulayan Tüfenkci, "Şu an çok büyük aksaklık görmüyoruz. Şu anda bankalarla ilgili sorun büyük ölçüde çözüldü. Bununla ilgili sıkıntısı olan tüketicimiz ya da küçük işletmemiz varsa bize başvurabilir." dedi.

Anadolu Haber Ajansı