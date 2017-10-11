Kardiyo Serisi Integrity, artık daha üstün

Sadece ve şık tasarımı hem estetik açıdan hem de işlevsellik bakımından hoş ve uyumlu bir görünüm yaratan Integrıty Serisi’nden Lifecycle Yatay Bisiklet, Lifecycle Dikey Bisiklet, Eliptik Cross-Trainer ve Koşu Bandı pürüzsüz paslanmaz çelik menfez detaylarıyla birinci sınıf bir görünüm sağlıyor. Kimyasallara, paslanmaya ve lekelenmeye karşı dirençli birinci sınıf kaplama Integrıty Serisi’ni uzun ömürlü kılan özelliklerden.

Life Fitness’ın Integrity Serisi, sektör lideri mühendisleri ve endüstriyel tasarımcıların, sürekli ve keyifli bir antrenman deneyimi sağlayan özelliklerini ve işlevleri öğrenmek için sporcuların görüşlerini alarak yaptıkları AR-GE çalışmaları ile artık daha üstün.Basın Bülteni