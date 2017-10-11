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Kardiyo Serisi Integrity, artık daha üstün

11 Ekim 2017 Çarşamba 15:08
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Life Fitness'ın güvenilirlik ve yenilikçilik kültürünü sporcuların ve fitness uzmanlarının görüşleri ile geliştirilen Integrity Serisi artık daha üstün. Sürekli yapılan yenilik ve geliştirmelerle yeni Integrity Serisi, dünyadaki fitness tesislerinde güvenilir ve popüler bir ekipman olarak daha güçlü bir şekilde yer almaya devam edecek.

Kardiyo Serisi Integrity, artık daha üstün
 Life Fitness’ın Integrity Serisi, sektör lideri mühendisleri ve endüstriyel tasarımcıların, sürekli ve keyifli bir antrenman deneyimi sağlayan özelliklerini ve işlevleri öğrenmek için sporcuların görüşlerini alarak yaptıkları AR-GE çalışmaları ile artık daha üstün.

Sadece ve şık tasarımı hem estetik açıdan hem de işlevsellik bakımından hoş ve uyumlu bir görünüm yaratan Integrıty Serisi’nden Lifecycle Yatay Bisiklet, Lifecycle Dikey Bisiklet, Eliptik Cross-Trainer ve Koşu Bandı pürüzsüz paslanmaz çelik menfez detaylarıyla birinci sınıf bir görünüm sağlıyor. Kimyasallara, paslanmaya ve lekelenmeye karşı dirençli birinci sınıf kaplama Integrıty Serisi’ni uzun ömürlü kılan özelliklerden.

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