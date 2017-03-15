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KAPALIÇARŞI'YA DÜĞÜN SEZONU DOPİNGİ

15 Mart 2017 Çarşamba 11:02
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Kapalıçarşı Yönetim Kurulu Başkan Vekili Saraç: - "(Düğün sezonunun başlamasıyla) Geçen yılın aralık ve bu yılın ocak ve şubat aylarına göre altın ve takılarda yüzde 20-25 civarında satış ve talep artışı var"

KAPALIÇARŞI'YA DÜĞÜN SEZONU DOPİNGİ
İSTANBUL (AA) - UĞUR ASLANHAN - Kapalıçarşı Yönetim Kurulu Başkan Vekili Atilla Saraç, düğün sezonu ve hazırlıklarının başladığını belirterek, Kapalıçarşı'daki altın ve takı satışlarında geçen yılın aralık ve bu yılın ocak ve şubat aylarına göre yüzde 20-25 civarında artış yaşandığını bildirdi.

Atilla Saraç, AA muhabirine yaptığı açıklamada, her yıl mart ayı itibarıyla düğün sezonu hareketliliğinin kendisini gösterdiğini, düğün yapmak isteyenlerin hazırlıklara bu aydan başladığını hatırlattı.

Kapalıçarşı'nın altın, gümüş ve alyans gibi değerli takı almak için Anadolu illeri ve İstanbul'un 39 ilçesinden gelen vatandaşlar, perakendeciler ve toptancıların uğrak noktası olduğunu belirten Saraç, yeni koleksiyonların düğün sezonu ile ortaya çıktığını kaydetti.

Saraç, Ramazan ayının bu yıl mayısın son haftasında başlayacağına işaret ederek, "Bu nedenle vatandaşlarımız mart ve nisan aylarında düğün hazırlıklarını bitirmek istiyor. Bu sayede geçen yılın aralık ve bu yılın ocak ve şubat aylarına göre altın ve takılarda yüzde 20-25 civarında satış ve talep artışı var." dedi.

Vatandaşların Ramazan ayı ve bayramında düğün yapmayı tercih etmediğini, bu nedenle alışverişlerin daha çok bayram öncesi veya sonrası aylarda gerçekleştiğini hatırlatan Saraç, düğün sezonu ve hazırlıklarının başladığı bu aylarda Kapalıçarşı'da bulunan toptancı ve üreticilerin de hummalı bir çalışma içine girdiğini anlattı.

"Alyansla başlanıyor, takı ile devam ediliyor"
Atilla Saraç, gelin ve damat adaylarının Kapalıçarşı'ya girdiğinde ilk olarak alyanslarını aldığını, sonrasında bilezik, küpe ve kolye gibi takıları almayı tercih ettiğini belirterek, kültüre yeni yeni giren pırlantanın da tercihler arasında yer aldığını bildirdi. Düğünlerde hediye için en çok gram, çeyrek ve yarım altının tercih edildiğini ifade eden Saraç, altın fiyatlarının son dönemde ciddi şekilde arttığına dikkati çekerek, artık gram altının, ziynet ve çeyrek altının alternatifi olarak düşünüldüğünü söyledi. Damat tarafından gelin adaylarına alınanlar arasında bileziklerin "olmazsa olmaz" yerini koruduğunu, yüzüklerden sonra hemen bileziklere bakıldığını ve vatandaşların bütçelerine göre bilezik aldığını belirten Saraç, "Bileziklerin ağırlığına göre düz olanlar da, burma, hatta üçlü burmalar da tercih edilebiliyor. Farklı ve çarpıcı desenli bilezikler de üretiliyor. Ayarları her zaman aynı, 22 ayar... En hafif bilezik 6 gram. O da şu anda 800 lira civarı tutuyor. En çok tercih edilen ağırlık ise 8 gram ila 12 gram arası." şeklinde konuştu. Kapalıçarşı'da alyansların çiftinin ortalama 400 liradan başladığını, bu rakamın 3 bin-3 bin 500 liraya kadar çıkabildiğini bildiren Saraç, en çok 800 ila bin 500 lira arasındaki alyans çiftlerinin tercih edildiğini söyledi.

Yeni evlenenlerin en çok renkli alyansları beğendiğini dile getiren Saraç, "Desenli ve klasik alyanslar da tercih ediliyor. Çarşımızda herkesin zevkine göre modeller mevcut. Küpelerin çifti ise 200-250 liradan başlıyor, 800-bin liraya kadar çıkıyor. En çok 400-500 liralıklar tercih ediliyor." diye konuştu. 
Gelin adayları için alınan bilekliklerin en düşük 200-250 lira civarında satıldığını, rakamın 4 bin liraya kadar çıkabildiğini ve en çok bin ila 2 bin lira arası fiyatın tercih edildiğini belirten Saraç, minimum 500 liradan başlayan kolye fiyatlarının da 5-6 bin liraya kadar çıktığını, en çok 2 bin ila 2 bin 500 lira civarı kolyelerin tercih edildiğini söyledi.






Anadolu Haber Ajansı
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