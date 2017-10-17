Kamu Özel İşbirliği Sağlık Zirvesi için geri sayım başladı

T.C. Sağlık Bakanlığı’nın himayesinde ve Başbakanlık Yatırım, Tanıtım ve Destek Ajansı’nın desteği ile Elmadağ Hukuk ve PPP Experts’in organizasyonunda bu yıl üçüncüsü düzenlenen Kamu Özel İşbirliği Sağlık Zirvesi (3rd Annual PPP Healthcare Summit), 24-25 Ekim tarihlerinde Shangri-La Bosphorus Oteli'nde gerçekleştiriliyor. MÜSİAD ve İTO’daetkinliğe destek veren kurumlar arasında bulunuyor.





Zirvede T.C. Sağlık Bakanı Ahmet Demircan, Türkiye’de yatırımları gerçekleştirilmekte olan şehir hastaneleriyle ilgili en son gelişmeleri açıklayacak. Bazı yabancı devletlerin sağlık bakanlarının yanı sıra, kamu ve özel sektörden birçok sağlık profesyonelini bir araya getirecek etkinlik, yerli ve yabancı katılımcılar için fikir ve deneyim paylaşımlarında bulunabilecekleri bir platform işlevi görecek. Katılımcılar, sağlık alanında Türkiye ve dünyadaki en son kamu-özel sektör ortaklığı (PPP) gelişmelerinden haberdar olacak.





Kamu Özel İşbirliği Sağlık Zirvesi’nin (3rd Annual PPP Healthcare Summit) üçüncüsü bu yıl, 24-25 Ekim tarihlerinde İstanbul'da düzenleniyor. PPP Experts ve Elmadağ Hukuk tarafından organize edilen zirve, Sağlık Bakanlığı himayesinde ve Başbakanlık Yatırım, Tanıtım ve Destek Ajansı desteği ile gerçekleştiriliyor. MÜSİAD ve İTO daetkinliğe destek veren kurumlar arasında bulunuyor. Sağlık Bakanı Ahmet Demircan'ın yanı sıra bazı yabancı devletlerin sağlık bakanları, kamu ve özel sektörden birçok uzman isim, zirveye konuşmacı ve dinleyici olarak katılacak.





Bakan Demircan, zirvenin ilk gününde yeni şehir hastaneleriprojeleri ve sıradaki yatırımlar hakkında bilgi verecek. Yeni sağlık projeleri arasında 1.200 yataklı İzmir Yenişehir, 1000 yataklı Antalya, 750 yataklı Diyarbakır, 800 yataklı Aydın, 4.200 yataklı İstanbul Sancaktepe, 900 yataklı Ordu ve 1.100 yataklı Trabzon Şehir Hastanesi bulunuyor.

Zirve, sağlık sektöründe yer alan kamu kurumları ve özel şirketlerin temsilcilerini aynı çatı altında buluşturmayı amaçlıyor. Katılımcılar, Türkiye ve dünyada sağlık alanında kamu-özel sektör işbirliklerine ilişkin en son gelişmeleri dinleme ve birbirlerinin deneyimlerinden istifade etme fırsatı bulacak.





Zirvenin bu yılki organizasyonunda hastanelerin finansman ve operasyon boyutuna ağırlık verilecek. En iyi uygulamalardan örneklerin paylaşılacağı zirvede, hastanelerin en etkin ve verimli şekilde nasıl yönetileceği ele alınacak, profesyoneller arası fikir ve deneyim alışverişi için aktif bir paylaşım ortamı sunulacak. Zirve, Türkiye'de kamu ve özel sektör işbirliklerine özel tek etkinlik olma özelliği taşıyor. Sağlık sektöründe faaliyet gösteren veya bu alana ilgi duyan şirketlerin her yıl olduğu gibi bu yıl da yoğun katılımına sahne olması beklenen zirvede, kamu-özel sektör işbirliklerinin dünyadaki örnekleri de katılımcılarla paylaşılacak.





Zirvenin sponsorları arasında; Rönesans Sağlık Yatırım (Strategic Partner), Kuponsa (Technology Partner), Akfen İnşaat ve CCN Holding (Platinum Partner), Bilim Sağlık Hizmetleri(Golden Partner), Honeywell (Silver Partner), Mott MacDonald , Went, Alperen, Turkish Airlines (Supporting Partners) gibi şirketler yer alıyor Beşiktaş'taki Shangri-La Bosphorus Oteli'nde gerçekleştirilecek zirveye katılmak için www.ppphealth.com adresinden kayıt yaptırmak mümkün.

Basın Bülteni