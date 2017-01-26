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"KALİTEYİ ARTIRMAK, GEZEGENİ KORUMAK TEMEL ÖNCELİĞİMİZ"

26 Ocak 2017 Perşembe 10:07
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Coca-Cola Yönetim Kurulu Başkanı ve CEO'su Kent: "Coca Cola olarak insanların hayatının kalitesini artırmak bizim için çok önemli. Kaynak verimliliği ve gezegeni korumak bizim için temel bir öncelik"

İSTANBUL (AA) - Coca-Cola Yönetim Kurulu Başkanı ve İcra Kurulu Başkanı (CEO) Muhtar Kent, şirket olarak insanların hayat kalitesini artırmanın kendileri için çok önemli olduğunu belirterek, "Kaynak verimliliği ve gezegeni korumak bizim için temel bir öncelik. Çünkü hizmet verdiğimiz, yani ürünlerimizi kullanan toplumların hayatını iyileştirdiğimiz sürece iyi olduğumuzu düşünüyoruz" diye konuştu. İnsani Gelişme Vakfı (İNGEV) ev sahipliğinde düzenlenen Act Human İnsani Gelişme Zirvesinde video katılımla "Gelecek; Sosyal Şirket" başlıklı bir konuşma gerçekleştiren Kent, dünyaya bakıldığında marka ve şirketlerin insan hayatının büyük bir parçası haline geldiğini gördüklerini söyledi.

Sürdürülebilirliğin büyük önem taşıdığına vurgu yapan Kent, şirket olarak kendilerini hizmet verdikleri ülkelerde yaşayanların bir parçası olarak gördüklerini kaydetti. Kent, şöyle konuştu:
"Coca Cola olarak insanların hayatının kalitesini artırmak bizim için çok önemli. Kaynak verimliliği ve gezegeni korumak bizim için çok temel bir öncelik. Çünkü hizmet verdiğimiz, yani ürünlerimizi kullanan toplumların hayatını iyileştirdiğimiz sürece iyi olduğumuzu düşünüyoruz. Bizim için 3 önemli alan var. Birincisi kadınlar. 5 milyon girişimci kadını destekledik. 5by20 girişimiyle 1,2 milyon kadına ulaştık. Mentorluk ve eğitimlerle 2020'nin sonuna kadar 5 milyon kadın girişimciye daha ulaşmayı hedefliyoruz. İkinci alan su. 2020'ye su kullanımımızı azaltacağız ve her bir litrede azaltmaya gideceğiz. Üçüncüsü de iyilik ve esenlik. Bu konuda insanların hayatında bir değişim yaratmayı hedefliyoruz. Birçok paydaşla beraber tüketicilerimiz, 25 milyon perakendeci ve müşterilerimiz ve topluluklarımızla bu çalışmaları götürüyoruz."

"Hızlı gitmek için yalnız, ileri gitmek için beraber gidin"
Obeziteye çözüm konusunda da rol aldıklarına işaret eden Kent, daha düşük kalorili içecekler sağlayarak bu alanda da üzerlerine düşeni yaptıklarını dile getirdi. Kent, söz konusu 3 alanda amaçlarını yerine getirirken bir topluluk merkezi de oluşturduklarını, kadın girişimciler tarafından yönetilen merkezleri bulunduğunu ve bütün bunları umut vadeden bir yatırım olarak gördüklerini ifade etti.

Bunları tek başlarına yapmadıklarına dikkati çeken Kent, sözlerini şöyle sürdürdü: "Altın bir üçgen var. Şirket, hükümet ve sivil toplum üçgeni. Uzun vadeli, sürdürülebilirlik için gerekli bir takım ortaklarımız da var. Gelişme hedeflerine destek veriyorlar. Biz hem lezzetli içecek üretme hem de toplumları iyileştirme sözümüzü veriyoruz. Hem iş operasyonlarımız hem de sürdürülebilirlik çabalarımızla istihdam ve ekonomik fırsatlar yaratma, çevremizi koruma ve burada yaşayanlara, uluslara gelişecek fırsatları sunma sözümüzü yerine getiriyoruz.

Aynı zamanda Birleşmiş Milletler Global Compact'e dahiliz ve işlerimizi bu şekilde ilerletiyoruz. Söylendiği gibi eğer hızlı gitmek istiyorsanız yalnız gidin, ileri gitmek istiyorsanız beraber gidin. Bu önemli. Zaten insani gelişmeye olan tutkunuzla Türkiye'de ilerlemeyi sağlayacak şekilde çalışabilirsiniz. Hem organizasyonlar hem bireyler olarak ortak bir vizyon, söz etrafında çalışın. Çok istekli bir şekilde Coca-Cola'nın desteği hep sizinle."


Anadolu Haber Ajansı
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