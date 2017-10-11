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Kale Banyo, koleksiyonu ‘Anglosaxon’ ile banyolara zarafet getiriyor

11 Ekim 2017 Çarşamba 16:21
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Fonksiyonellik ve konforu merkeze alan tasarım anlayışı ile kullanıcılara vazgeçilmez seçenekler sunan Kale Banyo, güçlü tasarım dili ile sentezlenen yeni koleksiyonu ‘Anglosaxon’ ile banyolarda elegan bir atmosfer yaratıyor.

Kale Banyo, koleksiyonu ‘Anglosaxon' ile banyolara zarafet getiriyor
Ece Yalım Design Studio tarafından tasarlanan Anglosaxon koleksiyonu, klasik çizgileriyle banyolara sanatsal bir bakış açısı kazandırıyor. Krom ve altın renklerin bir arada sunulduğu koleksiyonda, hem metal ayaklı konsolda hem de boy dolabı üzerinde kullanılan mermer tezgah, banyolara seçkin bir görünüm katıyor. İsmini taşıyan döneme tasarımda öykünen Anglosaxon, kullanıldığı mekana gösteriş getiriyor. Seriyi tamamlayan havluluk özelliği entegre edilmiş aplik seçeneği ise mekana yenilikçi çözümler getiriyor. Anglosaxon koleksiyonu, 90 cm ebatlı mermer tezgahlı metal ayaklı konsol, yuvarlak ayna, aydınlatmalı boy dolap (ultra lake), kumaş aplik (pirinç), cam aplik (pirinç ve buzlu cam) modülleri ile tüketicinin beğenisine sunuluyor. Koleksiyonda, mobilya detaylarına titizlikle uygulanan tüm bezemeler, grafik olarak ortak bir dil taşıyor ve zarif metal ayaklar, güçlü bir şekilde mermer lavabo tezgahının desteklenmesini sağlıyor.
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