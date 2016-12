KAĞITHANE ESNAFINDAN TÜRK LİRASINA DESTEK

İSTANBUL (AA) - Kağıthane Esnaf Odaları Platformu öncülüğünde bir araya gelen esnaflar ellerindeki dolarları bozdurarak TL'ye destek oldu.

Bir grup esnaf, cuma namazı çıkışında İstanbul Sapphire AVM yanındaki meydanda buluşarak, "Dövizini sat, ülkeni kazan" kampanyası kapsamında ellerindeki dolarları bozdurdu. Kampanya kapsamında ilk etapta 40 bin dolar bozdurulurken rakamın gün sonuna kadar 100 bin doları bulması bekleniyor. Burada basın mensuplarına açıklama yapan Kağıthane Belediye Başkanı Fazlı Kılıç, kampanyayı başlatan esnafları ve oda başkanını tebrik ederek, "Bir haftadan beri değişik yerlerde esnaflarımız kampanyayı sürdürüyor. Artık döviz bürolarına gittiğimizde TL bulmakta zorlanıyoruz. Belediye olarak biz de destekliyoruz, bu kampanyanın içinde ve başındayız." dedi. Kağıthane Esnaf Odaları Platformu Birleşik Esnaf Odası Başkanı Ömer Osmanoğlu, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın çağrısı üzerine Kağıthane esnafı olarak bir kampanya da kendilerinin yaptığını ve TL'ye destek olmak istediklerini söyledi. "Dolarını sat, ekonomiye kat" başlığıyla kampanya düzenlediklerini dile getiren Osmanoğlu, "Bu milleti Çanakkale'de, Kıbrıs'ta yenemeyenler 15 Temmuz'daki hain darbe girişimi ile derslerini alıp başarılı olamadılar. İnşallah ekonomik darbe girişiminde de başarılı olamayacaklar. Bu milletin azmi ve şevki olduğu sürece biz daha çok başarılara imza atacağız. Cumhurbaşkanımıza ve ülkemize destek için buradayız. Ben 2 bin dolar bozduruyorum. Dolara ve dövizin her türlüsüne hayır. Artık her şeyimiz TL ile." dedi.



Emekli müteahhit: "100 bin dolar bozdurdum"

Dolar bozdurulması esnasında döviz bürosuna gelen emekli müteahhit Zeybek Zengin, 100 bin dolar bozdurduğunu, makbuzunun elinde olduğunu belirterek, "Bu memleket sadece cumhurbaşkanımızın değil hepimizin. Cumhurbaşkanımızın bu kadar çalışmasına karşılık biz de senede bir gün çalışalım hiç değilse. Cumhurbaşkanımızın çağrısı sonrası 100 bin doları bozdurdum." dedi. Zengin, "Buradan başka vatanımız yok. Bundan sonra ülkeye Cumhurbaşkanımız gibi bir lider geleceğine inanmıyorum. Ona minnettarım. Sık sık umreye gidiyorum her gittiğimde onun için de tavaf yapıyorum." ifadelerini kullandı.



10 yaşındaki Yiğithan da 2 dolar bozdurdu

Döviz bozdurmak için bir araya gelen esnaftan bazıları da dolar bozduranlara yönelik kampanyalarından bahsetti. Kağıthane'de berberlik yapan Hüseyin Türkmen, 300 dolar bozdurup makbuzunu getirene bir hafta boyunca tıraşın bedava olduğunu söyledi. 10 yaşındaki Yiğithan Yılmaz da 2 dolar bozdurarak kampanyaya destek verdi.







Anadolu Haber Ajansı