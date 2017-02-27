KAÇAK VE VERGİSİZ "CEP" SATIŞLARI 5 YILDA YÜZDE 730 ARTTI

"Cep telefonları fiyatı 350 liradan başlayıp 5 bin 450 liraya kadar çıkıyor"
Sinan Ekşi, ikinci el ile ÖTV'si ödenmeyen kaçak cep telefonları hariç, Türkiye'de cep telefonları satış fiyatının 350 liradan başlayıp 5 bin 450 liraya kadar çıktığını bildirdi. Ekşi, son 5 yılda kayıtlı cep telefonu satış adetlerinde kayda değer bir değişiklik yaşanmadığını, buna karşın aynı dönemde kaçak ve vergisiz cep telefonu satışlarının cirosunun 1 milyar liradan 8,3 milyar liraya çıkarak yüzde 730 arttığını kaydetti. Son dönemde tüketicilerin cep telefonu için ayırdıkları bütçenin artmasıyla kaçak ve vergisi ödenmeyen telefon satışlarının patladığını ifade eden Ekşi, "Türkiye genelinde satılan telefonların yüzde 72'si bin liranın üzerinde bedele sahipken, bu rakamın 3'te birine yakını 3 bin liranın üzerinde satılan telefonlardan oluşuyor." dedi.
MOBİSAD verilerine göre, Türkiye'de cep telefonuna ayrılan ortalama bütçe yıllara göre şöyle:
|Dönem
|Cep telefonuna ayrılan bütçe (TL)
|2012
|590
|2013
|875
|2014
|1.125
|2015
|1.300
|2016
|1.395
Anadolu Haber Ajansı
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