KAÇAK VE VERGİSİZ "CEP" SATIŞLARI 5 YILDA YÜZDE 730 ARTTI

İSTANBUL (AA) - SÜMEYYE DALKILINÇ - Mobil İletişim Araçları ve Bilgi Teknolojileri İş Adamları Derneği (MOBİSAD) Yönetim Kurulu Başkanı Sinan Ekşi, son 5 yılda kaçak ve vergisiz cep telefonu satışları cirosunun 1 milyar liradan 8,3 milyar liraya çıkarak yüzde 730 arttığını bildirdi.

Sinan Ekşi, AA muhabirine yaptığı açıklamada, son 5 yıl içinde cep telefonlarından alınan ÖTV'nin yüzde 60 arttığını, bu dönemde döviz kurunun yüzde 95 yükseldiğini, toplam satışlarda üst segment akıllı telefonların payının da yüzde 90'a yakın artış kaydettiğini söyledi.

Söz konusu dönemde Türkiye genelinde satılan cep telefonlarının ortalama satış fiyatı ve tüketicilerin cep telefonuna ayırdıkları bütçenin yüzde 140'a yakın yükseldiğini belirten Ekşi, "Bu doğrultuda 2012'de 590 lira olan rakam, geçen yıl bin 400 liraya kadar çıktı. Son 5 yılda cep telefonlarına ödenen ortalama fiyatlara baktığımızda 2012'de bu rakam 590 lira iken, 2013'te 875 lira, 2014'te bin 125 lira, 2015'te bin 300 lira ve 2016'da da bin 395 lira olarak gerçekleşti." şeklinde konuştu.





"Cep telefonları fiyatı 350 liradan başlayıp 5 bin 450 liraya kadar çıkıyor"

Sinan Ekşi, ikinci el ile ÖTV'si ödenmeyen kaçak cep telefonları hariç, Türkiye'de cep telefonları satış fiyatının 350 liradan başlayıp 5 bin 450 liraya kadar çıktığını bildirdi. Ekşi, son 5 yılda kayıtlı cep telefonu satış adetlerinde kayda değer bir değişiklik yaşanmadığını, buna karşın aynı dönemde kaçak ve vergisiz cep telefonu satışlarının cirosunun 1 milyar liradan 8,3 milyar liraya çıkarak yüzde 730 arttığını kaydetti. Son dönemde tüketicilerin cep telefonu için ayırdıkları bütçenin artmasıyla kaçak ve vergisi ödenmeyen telefon satışlarının patladığını ifade eden Ekşi, "Türkiye genelinde satılan telefonların yüzde 72'si bin liranın üzerinde bedele sahipken, bu rakamın 3'te birine yakını 3 bin liranın üzerinde satılan telefonlardan oluşuyor." dedi.



MOBİSAD verilerine göre, Türkiye'de cep telefonuna ayrılan ortalama bütçe yıllara göre şöyle:

Dönem Cep telefonuna ayrılan bütçe (TL) 2012 590 2013 875 2014 1.125 2015 1.300 2016 1.395

Anadolu Haber Ajansı