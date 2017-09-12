banner181
banner210
Ana SayfaEKONOMİ

J.P. MORGAN TÜRKİYE’NİN BÜYÜME TAHMİNİNİ YÜKSELTTİ

12 Eylül 2017 Salı 12:50
Bu haber 4231 kez okundu

Amerikalı Yatırım Bankası, Türkiye’nin 2017'ye ilişkin büyüme tahminini yüzde 4,6’dan yüzde 5,3’e revize etti

J.P. MORGAN TÜRKİYE'NİN BÜYÜME TAHMİNİNİ YÜKSELTTİ
LONDRA (AA) - Amerikalı yatırım bankası J.P. Morgan'ın, Türkiye’nin bu yıla ilişkin büyüme tahminini yüzde 4,6’dan yüzde 5,3’e yükselttiği açıklandı. 

J.P. Morgan’ın Türkiye’nin ikinci çeyrek Gayri Safi Yurtiçi Hasıla (GSYH) verilerinin ardından yayımlandığı raporda, büyüme tahmini arttırıldı.

Türkiye’nin 2017'ye ilişkin büyüme tahmini yüzde 4,6’dan yüzde 5,3’e yükseltilirken, gelecek yıla ilişkin büyüme beklentisi ise değiştirilmeyerek yüzde 3,1 seviyesinde tutuldu. 

Raporda, "Türkiye’nin büyüme ivmesi güçlü seyretmeye devam ediyor. 2017 yılına ilişkin büyüme tahminimizi yüzde 5,3’e revize ediyoruz. İhracattaki iyileşme ve inşaat sektöründeki devam eden güçlü seyir sayesinde Türk ekonomisi bu yılın ikinci çeyreğinde yüzde 5,1 büyümeye erişmiş oldu. Bu, yüzde 4,8 olan tahminimizden daha iyi bir büyüme." ifadelerine yer verildi. 

Tüketici algısına ilişkin anlık verilerin, turist sayılarının ve imalat sektörüne ilişkin satın alım yöneticileri endeksinin (PMI) güçlü büyüme ivmesinin yılın ikinci yarısına doğru genişlediğine işaret ettiği belirtildi. 

Öte yandan ilerleyen dönemde hükümet tarafından uygulamaya konulan teşviklerin son bulması ve Kredi Garanti Fonu’nun etkisinin kaybolmasıyla ekonomik aktivitenin hızının azalabileceği belirtildi.


Anadolu Haber Ajansı
Anahtar Kelimeler

İlgili Haberler

Video GaleriVİDEO GALERİTÜM VİDEOLAR
  • EŞRAF LOKANTASI VE UÇARLAR İNŞAAT ATV EKOPAZAREŞRAF LOKANTASI VE UÇARLAR İNŞAAT ATV EKOPAZAREŞRAF LOKANTASI VE UÇARLAR İNŞAAT ATV EKOPAZAR
  • NEF, DÜNYA DEVİ İLE ANLAŞTINEF, DÜNYA DEVİ İLE ANLAŞTINEF, DÜNYA DEVİ İLE ANLAŞTI
  • 1 NİSAN'IN ANLAMI1 NİSAN'IN ANLAMI1 NİSAN'IN ANLAMI
  • İstanbul da urfanin meşhur sıra gecesi...İstanbul da urfanin meşhur sıra gecesi...İstanbul da urfanin meşhur sıra gecesi...
  • BÜYÜKÇEKMECE BELEDİYE BAŞKANI HASAN AKGÜN EMİTT 2017BÜYÜKÇEKMECE BELEDİYE BAŞKANI HASAN AKGÜN EMİTT 2017BÜYÜKÇEKMECE BELEDİYE BAŞKANI HASAN AKGÜN EMİTT 2017
  • TITANIC OTELLER GRUBU İCRA KURULU BAŞKANI MUZAFFER AYGÜNTITANIC OTELLER GRUBU İCRA KURULU BAŞKANI MUZAFFER AYGÜNTITANIC OTELLER GRUBU İCRA KURULU BAŞKANI MUZAFFER AYGÜN
  • AVRASYA TÜNELİ'NDEN ARAÇ GEÇİŞİ BAŞLADIAVRASYA TÜNELİ'NDEN ARAÇ GEÇİŞİ BAŞLADIAVRASYA TÜNELİ’NDEN ARAÇ GEÇİŞİ BAŞLADI
  • TAHA GRUP YÖNETİM KURULU BAŞKANI EMİN TAHA EKOPAZAR'ATAHA GRUP YÖNETİM KURULU BAŞKANI EMİN TAHA EKOPAZAR'ATAHA GRUP YÖNETİM KURULU BAŞKANI EMİN TAHA EKOPAZAR'A
  • Yeni nesil robotlar… şarkı söylüyor… havuzda yüzüyor.Yeni nesil robotlar… şarkı söylüyor… havuzda yüzüyor.Yeni nesil robotlar… şarkı söylüyor… havuzda yüzüyor.
banner193

Yorum Gönder

Bağlantılar

Yukarı

© 2017 - ekovitrin.com'da yayınlanan her türlü yazı ve haber kaynak belirtilmeden kullanılamaz. Sayfalarımızda kaynak belirtilerek yayınlanan haberler ilgili kaynağa aittir ve bu haberlerin kopyalanması durumunda, tüm sorumluluk kopyalayan kişi / kuruma ait olacaktır. Başka kaynak veya gazeteden alıntı yazarlar ve site yazarlarına ait yazılardan dolayı ekovitrin sorumlu tutulamaz. Görüş ve önerileriniz için haber@ekovitrin.com adresine e-posta gönderebilirsiniz.