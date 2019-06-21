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JOOM, global mobil e-ticaret pazarında Türk üretici ve mallarına yer verecek

Global e-ticaret platformu JOOM, Türk üreticileri ve markaları bünyesine katarak, e-ticaret ve B2C yurt dışı satış alanlarında sunduğu çözümlerden faydalanmalarına ve dünya geneline ihracat yapmalarına olanak sağlayacak.

JOOM, global mobil e-ticaret pazarında Türk üretici ve mallarına yer verecek

Global e-ticaret platformu JOOM, Türk üreticileri ve markaları bünyesine katarak, e-ticaret ve B2C yurt dışı satış alanlarında sunduğu çözümlerden faydalanmalarına ve dünya geneline ihracat yapmalarına olanak sağlayacak.

21 Haziran 2019 Cuma 14:22
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JOOM, global mobil e-ticaret pazarında Türk üretici ve mallarına yer verecek

2016 Haziran ayında kurulan ve Avrupa'nın en hızlı büyüyen mobil e-ticaret uygulaması olan JOOM, kısa sürede 200 milyondan fazla kullanıcıya ve 1 milyon adet günlük sipariş hacmine ulaştı. 2018 Ağustos’ta da Türk pazarına giriş yapan ve 2019 yılından itibaren Türk satıcıları aktif olarak platformuna dahil eden JOOM, Türk üreticilerinin ve Türk mallarının dünyaya açılan kapısı olacak.

Onlarca Türk markasının yanı sıra N11 ve Trendyol gibi e-ticaret uygulayıcıları dahil pek çok tanınmış uluslararası marka ve mobil uygulamanın özel marka kısmında temsil edildiği JOOM’da, Hepsiburada, e-bebek, Toyzz shop ve yüz binlerce farklı ürünün yer verildiği diğer satış platformları da yer alacak.

JOOM’un Başkanı ve Kurucu Ortağı Ilya Shirokov, “Büyük ortaklarla çalışmanın yanı sıra, büyük ürün çeşitliliği ve rekabetçi fiyatlar sunan küçük ve orta ölçekli Türk işletmelerle işbirliği yapmayı planlıyoruz. Türkiye'deki asıl hedefimiz yerel tedarikçilerin yurt dışında yeni pazarlara açılmalarına imkan sağlamak ve B2C yurt dışı segmentinde nasıl ticaret yapılacağını öğrenmelerine yardımcı olmaktır.  Bu stratejimiz, Türk hükümetinin ihracatı teşvik eden politikasına da oldukça uygun. 2019 yılı sonuna kadar 1000'e yakın Türk markasını JOOM’a entegre etmeyi planlıyoruz” dedi.  

Giyim, ayakkabı ve aksesuar gibi moda segmenti, JOOM'da yer alan en popüler ürünler arasında yer almaktadır. Tüketiciler aynı zamanda çocuklara yönelik ürünler, ev eşyaları, tekstil, spor malzemelerinin yanı sıra ve tüketici elektroniğine de ilgi duymaktadır.

JOOM, Türk üreticilerinin ve markaların kendi online mağazalarını oluşturmalarına, müşteri edinmelerine, yeni ürünler hakkında müşterilerine doğrudan bilgilendirme yapmalarına ve kişiye özel indirimler sunmalarına, bununla birlikte uygulama içindeki bloggerlar aracılığıyla belirli ürünleri tanıtmalarına olanak sağlayacak.

JOOM sisteme entegre edilmiş olan Türk üreticiler, hali hazırda Avrupa, Rusya ve BDT pazarlarına da erişebilmektedir. JOOM 2019’un sonuna kadar Pazar payını Orta Doğu ve Latin Amerika ülkeleri ve ABD’yi de kapsayacak şekilde genişletmeyi hedeflemektedir.

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