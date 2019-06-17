JICA'dan GASKİ'nin projelerine kredi desteği

Belediyeden yapılan yazılı açıklamaya göre, yürüttüğü içme suyu ve altyapı çalışmalarıyla adından sıkça söz ettiren GASKİ, uluslararasıalanda destek gördü.



Bu kapsamda JICA tarafından kredilendirilen Belediye Kanalizasyon Şebeke ve Atıksu Arıtma Tesislerinin Geliştirilmesi Programı çerçevesinde yüksek maliyetli İleri Biyolojik Atıksu Arıtma Tesisive Beykent Kanalizasyon çalışmaları tamamlandı. Bunun yanı sıra Beylerbeyi, İbrahimli-2, Kuzeyşehir içme suyu ve kanalizasyon çalışmaları, kayıp–kaçakların azaltılmasına yönelik boru değişim projesi gibi birçok projenin yapımına başlandı.



JICA kredisiyle yürütülen projeleri yakından takip eden JICA Türkiye Ofis Başkanı Yasuı Takahiro ve Jıca Türkiye Ofisi Proje Danışmanı Akıyama Yuko, GASKİ Genel Müdürü Hüseyin Sönmezler ile çalışmaları yerinde inceledi.



Açıklamada değerlendirmelerine yer verilen Sönmezler, JICA tarafından verilen 535 milyon lira değerindeki kredinin şu ana kadar yarısının harcandığını, geriye kalan miktarın yeni projeler için ayrıldığını belirtti.



Genel Müdür Sönmezler, şunları kaydetti:



"10 yıl sonra planladığımız projelerimizi yılda 25 milyon metreküp içme suyu ihtiyacının artmasıyla hemen hayata geçirdik. Türkiye'nin en büyük bütçeli, uzun vadeli düşük kredileri Gaziantep'e verildi. Hayata geçirilen, 1 milyon kişi kapasiteyle ileri biyolojik arıtma prosesine sahip, 103 milyon lira bedelle tamamlanan, biyolojik arıtma yapabilen, ek olarak ileri arıtma prosesiyle azot ve karbongiderimi sağlayacak İleri Biyolojik Atık Su Arıtma Tesisimiz en geç bir ay içinde faaliyete başlayacak. Planladığımız projeleri hayata geçirmenin mutluluğunu yaşarken, Japon hükümeti ve JICA yetkililerine teşekkür ediyorum."