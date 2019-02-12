Japonlar, Çalık’ı Sevdi

Secom ile Aktif Bank ortaklığına ilişkin düzenlenen basın toplantısında konuşan Cumhurbaşkanlığı Yatırım Ofisi Başkanı Arda Ermut, dost ve kardeş iki ülke olan Türkiye ile Japonya'nın arasındaki sarsılmaz bağın Secom ile Aktif Bank ortaklığı vesilesiyle bir adım ileriye gideceğini söyledi.

Cumhurbaşkanlığı Yatırım Ofisi hakkında bilgiler paylaşan Ermut, Türkiye'ye daha fazla yatırım çekmeyi hedeflediklerini söyledi.

Türkiye ile Japonya arasında çok güçlü bir bağ olduğunu dile getiren Ermut, ancak potansiyelin ticaret ve yatırımlara olması gerektiği gibi yansımadığını, 2018 itibarıyla ülkeler arası ticaret hacminin 4,6 milyar dolar, Japonya'ya ihracatın 479 milyon dolar seviyesinde olduğunu söyledi.

Ermut, sıralamalarda aslında çok aşağılarda olduklarını belirterek, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Japonya'nın Türkiye'deki toplam uluslararası doğrudan yatırım stokunun 3,2 milyar dolar civarında olduğunu görüyoruz. Ayrıca 2011-2017 arasında özellikle Japonya'da daha ciddi bir şekilde yatırım çektiğimiz dönemde Japon şirketler tarafından Türkiye'de yaklaşık 45 adet birleşme ve satın alma işlemi gerçekleştirildiğini görüyoruz. Dolayısıyla ofis olarak rakamları çok daha yukarı çekmek gerektiğini düşünüyoruz. Bütün çalışmalarımız bunu hedefliyor. Halihazırda Türkiye'de 200'ün üzerinde Japon sermayeli şirketimiz var. Bu şirketlere de yenilerini eklememiz gerekiyor ki bugün bir tanesini daha ekliyor olmanın mutluluğunu yaşıyoruz."



"Japonya'dan daha fazla yatırım çekmek istiyoruz"



Ermut, Japonya'dan Türkiye'ye ilk yatırımın 1929'da Bursa'da kurulan ipek dokuma fabrikası olduğunu kaydederek, "Bu yatırım aynı zamanda aldığımız bilgilere göre Türkiye Cumhuriyeti tarihindeki ilk yabancı yatırım olma özelliği de taşıyor." ifadelerini kullandı

Aslında Japonya'nın Türkiye açısından çok başarılı bir başlangıç yaptığını dile getiren Ermut, bunun devamının gelmesi için çok çalışmaları gerektiğini vurguladı.

Ermut, Japonya'dan daha fazla yatırım çekmeyi hedeflediklerini yineleyerek, iki ülke arasındaki iş birliğini geliştirmek için yaptıkları çalışmalardan bahsetti.

Türkiye'ye gelen doğrudan yatırımların 2002 yılına kadar sadece 15 milyar dolar olduğunu anımsatan Ermut, o günden bugüne söz konusu tutarın 200 milyar dolara çıktığını bildirdi.



"İş birliğinin büyümesini hedefliyoruz"



Çalık Holding ve Aktif Bank Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Çalık ise, iki ülke arasındaki güçlü dostluğun ticari ilişkilere de katkıda bulunacağını belirterek, Çalık Grup olarak 22 ülkede enerji, inşaat, finans, tekstil ve telekom gibi sektörlerde faaliyet gösterdiklerini, 31 bin kişiden oluşan büyük bir aileye olduklarını söyledi.

Kurdukları yeni şirketle dijitalleşme alanında da faaliyetlere başladıklarını dile getiren Çalık, hem ülke hem de bulunduğumuz ülkelerin ekonomisine katkıda bulunmak için gönülden çalıştıklarını bildirdi.

Çalık, girişimci bir grup olarak, farklı sektörlerdeki yatırım fırsatlarını ve oluşumları her zaman yakından takip ettiklerini belirterek, dijitalleşme alanına odaklandıkları bir dönemde olduklarını söyledi.

Dönüşen dünyada rekabetçi olmak için dijitalleşmenin büyük fırsat sunduğunu dile getiren Çalık, yaşam teknolojileri alanında yapay zekâların etkin kullanımı ile inovatif hizmetler sunmayı hedeflediklerini vurguladı.

"Yenilikçi finansal teknoloji platformu olma misyonuyla hareket eden grup şirketimiz Aktif Bank ile Japonya'nın ileri teknolojisine, uzmanlığına sahip dünyanın öncü entegre güvenlik sağlayıcılarından Secom iş birliği gerçekleştirdi." diyen Çalık, şu ifadeleri kullandı:

"Bu iş birliğiyle kurumlara, yaşam teknolojilerinde rehber olmayı ve dönüşümü en verimli şekilde gerçekleştirmelerine destek vermeyi amaçlıyoruz. İki şirketin güçlü sermaye yapısıyla ve yüzde 50 yüzde 50 ortaklıkla hayata geçen Secom Aktif Yatırımın önümüzdeki dönemde gerek organik gerekse inorganik şekilde, şirket alımları da yaparak şu anda Türkiye'de büyümesini hedefliyoruz."



Çalık, Japonya'nın ilk güvenlik şirketi Secom'un 18 ülkede yaşam teknolojileri alanında faaliyet gösterdiğini belirterek, "Güvenlik teknolojileri alanında dünyanın ve Japonya'nın önde gelen şirketlerinden Secom'un ülkemize yatırım yapmasından çok mutluyuz." dedi.

Yeni kurulan şirkette kaç kişinin istihdam edileceğine ve şirkete ne kadarlık yatırım yapıldığına dair bir soru üzerine Çalık, "İki grup da ihtiyaç duyulan finansmanı ortaya koymaktadır. İlk etapta 100 kişi direkt işe başlayacak süreç içerisinde bu sayı çok büyüyecektir." diye konuştu.



"Türkiye, son derece çekici ve potansiyeli yüksek"



Secom Başkanı Yasuo Nakayama da 2018 Mayıs'ta deklare ettikleri Secom Grup Yol Haritası 2022'de, toplumsal sorunları çözüme ulaştırarak ve şirket değerini artırarak sürdürülebilir büyüme planı yaptıklarını açıkladıklarını anımsattı.

Yol haritaları doğrultusunda potansiyel ülke arayışında olduklarını anımsatan Nakayama, "Araştırmalarımız sonucunda, uluslararası faaliyetlerimizi götüreceğimiz 19. ülkenin Türkiye olmasına karar verdik. Bunda Türkiye'nin jeopolotik önemi kadar, çalışan nüfusun artışına bağlı olarak ekonomik büyüme potansiyelinin de gelişmesi etkili oldu." dedi.

Nakayama, Secom'un, alanında Japonya'nın birinci dünyanın dördüncü en büyük şirketi haline geldiğini kaydederek, "Türkiye'nin yüksek büyüme potansiyeline sahip olması, Avrupa, Orta Doğu, Rusya gibi büyük ekonomik alanlara komşu olması, genç nüfusunun bulunması, tarihsel olarak ekonominin kalbinin attığı çekici noktalardan olması bizim için çekici noktalardandı." diye konuştu.

"Son derece çekici ve potansiyeli yüksek olan Türkiye'nin gelişmesiyle birlikte emniyet ve huzur ihtiyacının daha da artacağına inanıyoruz." diyen Nakayama, Secom tarafından sağlanan yüksek güvenlik hizmetlerine talep olmasını beklediklerini aktardı.

Nakayama, Türkiye'nin, bilgi birikimlerini ve tecrübelerini aktarabilecekleri bir pazar olduğunu belirterek, yüksek kaliteli huzur, emniyet, konfor ve kullanışlılık hizmetlerini Türk halkının kullanımına sunmayı istediklerini vurguladı.

Bir soru üzerine Nakayama, "Türk toplumunun vazgeçilmez bir şirketi olmayı hedefliyoruz. Türkiye potansiyeli çok yüksek bir ülke. Ekonomik büyümesi, genç nüfusa sahip olması, coğrafi konumu, ticaretin merkezinde bulunması Türkiye'nin daha fazla güvenlik hizmetlerine ihtiyacı olmasını sağlayacak." dedi.



"Türkiye'de marka oluşturacağız"



Nakayama, ne kadarlık yatırım yapacaklarına ilişkin bir soruya karşılık, amaçlarına ulaşmak için gereken yatırımları yapacaklarını, henüz bunun tutarına karar vermediklerini söyledi.

Türkiye'de aktif bir şekilde faaliyet göstereceklerini dile getiren Nakayama, Türkiye'ye Secom Aktif Yatırım AŞ markasını yerleştirmek istediklerini bildirdi.

Nakayama, "İlk başta Türkiye'de bu marka gücünü oluşturmaya çalışacağız. Yani bunu başaracağız, buna inanıyoruz. Başarımızı teyit ettikten sonra elde ettikten sonra çevre ülkelere yatırım yapmayı düşünebiliriz." dedi.

Çocuklar, Alzheimer hastaları ve yaşlılar için bir izleme takip hizmetlerinin olup olmayacağına dair bir soru üzerine, bu sektörde de ve alanlarda da hizmet vereceklerini bildirdi.



"En kaliteli güvenlik şirketi olmayı hedefliyoruz"



Secom Aktif Yatırım AŞ Üst Yöneticisi (CEO) Yasua Fukai ise Türkiye'de ülkede en kaliteli güvenlik şirketi olmayı amaçladıklarını söyledi.

Fukai, "İki grubun ortak vizyon ve değerlerine dayanarak ülkedeki en güvenilir güvenlik şirketi olmayı hedefliyoruz. Ülkedeki herkes için huzur, emniyet, konfor ve kullanışlılık hizmetlerimizi sunarak Türk toplumuna katkıda bulunmaya kararlıyız." dedi.

Aktif Bank Genel Müdürü Serdar Sümer de sadece teknoloji değil aynı zamanda bir yatırım bankası olduklarını belirterek, teknoloji alanında yatırım yaparak ve ortaklık kurarak faaliyetlerini sürdürdüklerini söyledi.

Japonya'nın Ankara Büyükelçisi Akio Miyajima ise Türkiye ile Japonya arasındaki dostluktan bahsederek, iki şirket arasındaki iş birliğinden duyduğu memnuniyeti dile getirdi.



Bireysel ve kurumsal kullanıcılar için güvenlik teknolojileri sunacak



Çalık Grubu'nun finansal teknoloji platformu ve Türkiye’nin en büyük özel yatırım bankası Aktif Bank, dünyanın ve Japonya'nın ileri teknolojisine, uzmanlığına sahip dünyanın öncü entegre güvenlik sağlayıcılarından Secom ile iş birliği yaparak, güvenlik teknolojileri sektöründe yatırım gerçekleştirdi.

Secom Aktif Yatırım AŞ adındaki ortak şirket, bireysel kullanıcıların yanı sıra kurumsal şirketlere de anahtar teslim projelendirme modeliyle uçtan uca özel güvenlik teknolojileri sunacak.

İki grubun yarı yarıya ortaklıkla kurduğu Secom Aktif Yatırım AŞ şirketiyle, Türkiye'de yaklaşık 4,6 milyar dolar büyüklüğe ulaşan güvenlik sektöründe yatırım gerçekleştirildi.

Secom Aktif, Türkiye ile birlikte 18 ülkede faaliyet gösteren ve 60 bin çalışanı bulunan Secom'un teknoloji ve bilgi birikimi ile Aktif Bank’ın inovatif ve teknoloji odaklı yaklaşımının sinerjisiyle sektöre farklı ve dinamik bir bakış açısı getirmeyi hedefliyor.

Şirket, bireysel ve ticari kullanıcılara yönelik güvenlik teknolojileri sunacak. Ayrıca Entegre Güvenlik Çözümleri, Sistem Tasarımı, Sistematik Bakım ve Güncelleme ve Mühendislik ve Danışmanlık Hizmetleri gibi alanlarda anahtar teslim projelendirme modeliyle müşterilerine uçtan uca hizmet veren bir iş modeline sahip olacak. Şirket ayrıca, güvenlik teknolojileri ürün tedariki ve satışı yapacak.

Çalık Holding daha önce Japonya'nın dev şirketi Mitsubishi ile çok sayıda ortak projeye imza atmıştı.

