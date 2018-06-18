Japon devine yeşil endüstri bölgesi daveti

Trabzon Ticaret ve Sanayi Odası (TTSO) Başkanı M. Suat Hacısalihoğlu, Japonya’nın teknoloji devi Mitsubishi Electric yetkilileriyle bir görüşme yaparak, TR61 Yeşil Endüstri Bölgesi’nde yatırım davetinde bulundu.

KTÜ ev sahipliğinde ve KTÜ Teknoloji Transfer Ofisi organizasyonuyla gerçekleştirilen “Düşünden Gerçeğine Proje Pazarı 2018” etkinliği için Prof. Dr. İsmail Hakkı Altaş’ın daveti üzerine Mitsubishi Electric firmasını temsilen Hiroshi Matsumura ve Kazuyoshi Hara Trabzon’a geldi. Proje pazarı etkinliği kapsamında Japonya’daki teknolojik gelişmeler konulu sunum gerçekleştirerek öğrencilerin uluslararası perspektiflerine katkı sağlayan Matsumura ve Hara’ya Trabzon'un konumu ve olanakları hakkında bilgi verildi. Olası işbirlikleri ve yatırımların konuşulduğu toplantıda gelecek dönemde güçlendirilecek stratejik ortaklıklar için adım atıldı.

YATIRIM ADASI DAVETİ

TTSO Başkanı M. Suat Hacısalihoğlu da Mitsubishi Electric Pazarlama Departmanı Kıdemli Müdürü Kazuyoshi Hara ve Hiroshi Matsumura ile bir görüşme yaptı. Trabzon’un Arsin ilçesinde hizmete girmesi planlanan TR61 Yeşil Endüstri Bölgesi konusunda Hara ve Matsumura’ya bilgi veren Başkan Hacısaihoğlu, “TR61 Yeşil Endüstri Bölgesi’nde orta ve yüksek teknoloji yatırımları yer alacak. Mitsubishi Electric gibi bir dünya devinin de özellikle Ortadoğu, Kafkasya, Rusya ve Avrupa gibi pazarlara yakın olan, lojistik yönden çok büyük avantajları bulunan bu bölgede yer alması en büyük temennimiz. TR61 Yeşil Endüstri Bölgesi’nde yer ayacak firmaların, orta ve ileri teknoloji alanında Trabzon’da eleman sıkıntısı çekeceğini de tahmin etmiyoruz. Çünkü Türkiye’nin en köklü eğitim kurumlarından biri olan ve mühendislik bölümlerinden her yıl onlarca mezun veren üniversitemiz eleman konusunda önemli bir kaynaktır” dedi. Hacısalihoğlu, Mitsubishi Electric firmasına önümüzdeki günlerde TR61 Yeşil Endüstri Bölgesi ile ilgili daha kapsamlı bir sunum yapmayı arzuladıklarını da vurguladı.

Kazuyoshi Hara ise konuyu şirketin üst yönetimine ileteceğini vurguladı. Görüşmede Doğu Karadeniz Kalkınma Ajansı (DOKA) Genel Sekreteri Onur Adıyaman, KTÜ TTO Müdürü Doç. Dr. Oktay Yıldız, Prof. Dr. İsmail Hakkı Altaş ve diğer ilgililer de yer aldı.

