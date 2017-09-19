İZMİR'DE DEV İŞBİRLİĞİ

Gayrimenkul sektörünün dev ismi Teknik Yapı ve Halk GYO, Ege bölgesinin en büyük projelerinden biri olan İzmir Alsancak Projesi için buluştu. Toplantıda hazır bulunan Teknik Yapı Yönetim Kurulu Başkanı Nazmi Durbakayım, Halkbank ve Halk GYO Yönetim Kurulu Başkanı R. Süleyman Özdil, Teknik Yapı Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Umut Durbakayım ve Halk GYO Genel Müdürü ve Yönetim Kurulu Üyesi Dr. Feyzullah Yetgin, 1,6 milyar liralık hasılat taahhüdüyle kazandıkları projeye ilişkin işbirliklerinin başta İzmir olmak üzere tüm Türkiye’ye değer katacağını ifade etti.



Emlak Konut GYO’nun, İzmir’in Alsancak ilçesindeki 47 dönümlük arazisi için Haziran ayında açtığı arsa karşılığı gelir paylaşım ihalesini yüzde 35 idare payı taahhüdü ile kazanan Teknik Yapı, gayrimenkul sektörünün önemli oyuncularından biri olan Halk GYO ile güç birliğine gitti. Sektörün iki dev ismi Teknik Yapı ve Halk GYO güçlerini birleştirdiği İzmir Alsancak projesinde, tüm gelir ve giderler ile elde edilecek kar yarı yarıya paylaşılacak. İhalenin şartlarına uygun olarak ticaret, konut ve turizm alanları ile karma özelliklere sahip olacak projenin, tasarım çalışmalarının altı ay içerisinde tamamlanması için hızlıca çalışmalara başlanacak. Toplantının açılış konuşmasını yapan Teknik Yapı Yönetim Kurulu Başkanı Nazmi Durbakayım, İzmir’in önemine değinerek ulusal ve uluslararası birçok firmanın yatırım yapılabilir şehirler listesinde yer aldığını vurguladı. Nazmi Durbakayım İzmir projesinin bölgesel gelişmeye katkı sağlayacak ulusal bir yatırım olması açısından büyük önem taşıdığına dikkat çekti.



“Daha güçlü bir Türkiye için”

Halk GYO olarak İzmir’de imza atacakları ilk gayrimenkul projesi olması itibariyle ayrı bir motivasyonla projenin çalışmalarına hızla start vereceklerini ifade eden Halk GYO Genel Müdürü ve Yönetim Kurulu Üyesi Dr. Feyzullah Yetgin de şunları ifade etti: “Halk GYO olarak ülkemizi ileri taşıyacak işlere imza atarken ülkemizin önemli gayrimenkul şirketleriyle iş birliklerine de giriyoruz. Birlikten kuvvet doğar anlayışıyla kurduğumuz bu ortaklıklar daha güçlü bir Türkiye idealimizin çerçevesini oluşturuyor. Son olarak, bugün bizleri buluşturan İzmir Alsancak Projemiz için önemli bir ortaklığa imza attık ve gayrimenkul sektörünün önde gelen kurumlarından Teknik Yapı ile güçlerimizi birleştirdik. Projemizin tasarım aşamalarını altı ay içinde bitirerek inşasına başlamayı hedefliyoruz. Şimdiden başta İzmir halkı olmak üzere hepimize hayırlı olmasını diliyorum.



Ulusal birliktelik ve ulusal güç

Ulusal birlikteliğin önemine değinen Teknik Yapı Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Umut Durbakayım, Teknik Yapı’nın bugüne kadar gerçekleştirdiği başarılı projeler, beraberinde yeni projelerin önünü açtığını ve birçok uluslararası işbirliği teklifi aldığını söyledi. “Gerek Türkiye’de gerekse yurt dışında, ortaklaşa proje geliştirme tekliflerini değerlendirirken ‘milli üretim’ ve ‘ulusal sermaye’ düşüncemiz hep ön planda oldu” diyen Umut Durbakayım, Teknik Yapı’nın 43 yıllık sektör deneyimini ve birikimini daha büyük hedeflere taşımak için köklü ve deneyimli ulusal bir marka ile sinerji yaratmaya karar verdiklerini açıkladı.



Umut Durbakayım İzmir Alsancak projesi için kurulan ortaklık yapılanmasında, güç denkliğinin esas olduğunu her iki firmanın ortak değer ve ortak vizyon dahilinde birbirinden üstün özelliklerini, farklı yönlerdeki yenilikçi yapılarını ortaya koyduğunu belirtti.