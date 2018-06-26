İTÜ İLE CİSCO ARASINDA İŞ BİRLİĞİ PROTOKOLÜ İMZALANDI

Üniversite-Sanayi işbirliği sürecine yenilikçi projeleriyle katkı sunan İstanbul Teknik Üniversitesi,bilişim teknolojileri konusunda dünyanın en büyük şirketlerinden Cisco ile iş birliği protokolü imzaladı. Protokol; ITÜ ARI Teknokent’te Nisan ayında açılan Cisco İnovasyon Merkezi çerçevesinde teknoloji ve inovasyon alanında yeni iş birliği fırsatlarının tespit edilmesi konusunu kapsıyor. İTÜ Rektörlük binasında bulunan Senato Odasında gerçekleştirilen imza törenine; İTÜ Rektörü Prof. Dr. Mehmet Karaca, Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Alper Ünal, Rektör Danışmanı ve Kurumsal İletişim Koordinatörü Prof. Dr. Gülname Turan, Cisco Başkan Yardımcısı David Meads, Cisco Türkiye Genel Müdürü Elektronik ve Haberleşme Mühendisliği Bölümü 1997 yılı mezunumuz Cenk Kıvılcım katıldı.

FİKİRLERİN HAYATA GEÇME SÜRESİ DAHA DA KISALACAK

İTÜ Rektörü Prof. Dr. Mehmet Karaca, Cisco ile 20 yıla yakın süren çalışmalarının olduğunu söyledi. Türkiye’de inovasyon merkezi açan Cisco’nun bu alandaki ilk çalışmalarına da İTÜ’de başladığını vurgulayarak şunları söyledi:

“Cisco, Dünyadaki çapındaki 10’uncu inovasyon merkezini geçtiğimiz aylarda İTÜ Arı Teknokent’te açtı. Türkiye’deki dijital inovasyon hızının artırılması hedefleyen Cisco, Türkiye’deki ilk iş birliğini de ilklerin üniversitesi İTÜ ile yaptı. Yapılan iş birliğiyle start- up’lar büyütülecek. Girişimciler, araştırmacılar ve öğrenciler için yeni ortamlar oluşturulacak. Böylelikle dijital inovasyon ekosistemine katkı sunulacak. Bu iş birliğiyle fikirlerin hayata geçirilmesini ve ürünlerin geliştirme süreçlerini daha da hızlandırmayı hedefliyoruz.”