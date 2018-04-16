ITM FUARI’NA BÜYÜK İLGİ

Teknik Fuarcılık Yönetim Kurulu Başkanı Necip Güney, ITM Tekstil Makineleri Fuarı ile ilgili Ekovitrin’e açıklamalarda bulundu.

Teknik Fuarcılık Yönetim Kurulu Başkanı Necip Günay, ITM Uluslararası Tekstil Makineleri Fuarı’nı iki yılda bir düzenlediklerini söyledi. Necip Günay, “Yaklaşık 24 ay önce stand aldığımız bu fuarda 64 ülkeden bin 450 katılımcı yer alıyor. Dünyada tekstil potansiyeline baktığımız zaman, son 2 yıldır dünyada tekstilin özellikle üretim yapan ülkelerin Bangladeş olsun Pakistan olsun buralarda şu anda yeni teknolojiye yatırımların olması aslında bizim de bugün bu ziyaretçiyi o taraftan çekiyor olmamızın altında bir farklı bir sebep var. Diğer taraftan bizim dışımızda 4 yılda bir yapılan Avrupa tekstil makineciler birliğinin organize ettiği bir fuar var malumunuz sizler de biliyorsunuz. Şimdi o fuarın maalesef bir Schengen vize problemi var. Bizim şimdi Avrupa’nın dışında olan bizim Türkiye Cumhuriyeti, Ortadoğu, diğer taraftan Asya, Hindistan şu anda bu bölgelerden biz çok ciddi bir ziyaretçi çalışması yaptık ve bugün sonucunu aldık” dedi.

FUAR 14 NİSAN’DA BAŞLADI

Fuarın 14 Nisan’da başladığını belirten Necip Güney, “Panama Serbest Bölgesi bize bir alım heyeti getirdi. Panama Serbest Bölgesi’nde 552 tane tekstil fabrikasının revizyonunu yapacaklar diye hükümet bir teşvik sübvansesi hazırladı. Dolayısı ile bugün Panama’yı bile burada görmek, Panama’dan ziyaretçi görmek aslında bizim ülkemiz adına gurur verici bir durum. Şimdi bizim bu bölgede fuar bölgesindeki oteller fuar süresince yüzde 70 doluluk oranlarına ulaştı. Yani turizme çok büyük katkımız var” diye konuştu.

15 BİN YABANCI ZİYARETÇİ HEDEFİ

Fuara yaklaşık 15 bin yabancı ziyaretçi beklediklerini kaydeden Necip Güney, “Yerli ve yabancı olmak üzere 50 binin üstünde bir ziyaretçi olacağını tahmin ediyorum. Yani 45 milyon dolar gibi bir rakama ulaşmış olacağız. Bu da Türk turizmine ve İstanbul turizmine çok ciddi bir artı katma değer demek. Sadece bizim değil bir ülke adına ben son derece gurur duyuyorum. Türkiye’de böyle bir fuara sebep olduğum için ayrıca çok mutluyum. Çünkü fuarlar kültürleri de buluşturuyor, kültürler arası da bir kaynaşmaya sebebiyet veriyor. O açıdan bugün burada iplikten konfeksiyona kadar olan tüm üreticiler burada. Dokumada şu anda baktığınız zaman yaklaşık 24 tane dokuma makinesi var. İplik salonunda keza öyle, örgüde de öyle. 2002’den bugüne bazı firmalar eskiden bir makine getiriyorken şu anda bu yıl makine sayısı 4’e yükseldi” şeklinde konuştu.

"ITM, İNOVASYONUN ADRESİ OLDU"

Necip Güney, sözlerine şöyle devam etti: “Bugün aslında burası inovasyonun adresi oldu. Fuarda hakikaten çok inanılmaz bir kalabalık var. Bangladeş, İran, Pakistan, Mısır, Suriye, Tunus, Cezayir, Özbekistan, Türkmenistan olmak üzere dünyanın her noktasından ziyaretçilerimiz var. Dolayısıyla ülkemiz adına gurur duyuyoruz. Burada ziyaretçilerimizi ve katılımcılarımızı ağırlamaktan son derece memnunuz. Fuar, 17 Nisan’da son bulacak.”

