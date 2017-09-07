İTHALATTA GÖZETİM UYGULAMASI

Buna göre, yağlık ayçiçeği tohumunun CIF kıymeti ton başına 425 dolardan 570 dolara çıkarıldı. Yalnız kabuksuz ürünler için ise CIF kıymeti ton başına bin 500 dolar olarak uygulanacak.
Anadolu Haber Ajansı
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