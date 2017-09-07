İTHALATTA GÖZETİM UYGULAMASI

ANKARA (AA) - Ekonomi Bakanlığının "İthalatta Gözeti̇m Uygulanmasına İli̇şki̇n Tebli̇ğde Deği̇şi̇kli̇k Yapılmasına Dai̇r Tebli̇ği", Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Buna göre, yağlık ayçiçeği tohumunun CIF kıymeti ton başına 425 dolardan 570 dolara çıkarıldı. Yalnız kabuksuz ürünler için ise CIF kıymeti ton başına bin 500 dolar olarak uygulanacak.

Anadolu Haber Ajansı