'İTALYA'DA BİR TÜRK TİCARET MERKEZİ AÇMAK İSTİYORUZ'

İSTANBUL (AA) - Ekonomi Bakanı Nihat Zeybekci, 2017 yılında İtalya'da bir Türk Ticaret Merkezi açmak istediklerini söyledi. Zeybekci, Türkiye-İtalya İş Forumu’nda yaptığı konuşmada, iki ülkenin üçüncü ülkelere birlikte gideceğini ve oradaki fırsatları birlikte kovalayacağını kaydetti. "Türkiye ile İtalya rakip değil." diyen Zeybekci, iki ülkenin birbirini tamamlayıcı özelliklere sahip olduğunu dile getirdi. Zeybekci, Eximbank'ın sermayesini güçlendirmek için çok önemli adımlar attıklarını, bu anlamda Kore'den sonra ikinci sırada olduklarını ama yakın bir sürede bir numara olacaklarını ifade etti. "Zaman artık koşma zamanı, zaman artık birlikte hareket etme zamanı, zaman artık etraftaki, çevremizdeki ve dünyadaki fırsatları birlikte değerlendirme zamanı." diyen Zeybekci, bu nedenle bugünkü JETCO'nun toplantısının son derece önemli olduğunun altını çizdi.



"Uyuya kalan, balığı kaçırır"

Nihat Zeybekci, İtalya Ekonomik Kalkınma Bakanı Carlo Calenda ile karar aldıklarını, en kısa sürede isim isim projeleri ve şirketleri bir araya getirip eşleştirdikleri bir süreci başlatacaklarını söyledi. Forumda İtalyancada çok beğendiğini belirttiği, "Uyuya kalan, balığı kaçırır" sözünü söyleyen Zeybekci, uyumayacaklarını, iki ülke birlikte olduğu zaman yakalanabilecek çok önemli fırsatlar olduğunu, bunları birlikte değerlendireceklerini kaydetti.

Zeybekci, yaptırdıkları bir çalışmaya göre Türkiye'nin Avrupa Birliği'nin milli gelirine doğrudan katkı verebilen bir ülke haline gelebileceğinden bahsederek, Gümrük Birliği'nin güncellenmesinden sonra büyük bir potansiyelin ortaya çıkacağını anlattı. Türkiye ile Avrupa Gümrük Birliği'nin güncellemesini başardıktan sonra kazananların iş dünyası olacağını aktaran Zeybekci, "O yüzden bugünden hazırlanın! Tamamen açık bir pazar haline gelecek." diye konuştu. Zeybekci, 2017 yılında İtalya'da bir Türk Ticaret Merkezi açmak istediklerini, bunun çok önemli bir proje olduğunu dile getirdi.



"Türkiye, Avrupa düzeyinde daima İtalya'nın desteğine güvenebilir"

İtalya Ekonomik Kalkınma Bakanı Calenda ise Türkiye'nin Avrupa düzeyinde daima İtalya'nın desteğine güvenebileceğini söyledi. Gümrük Birliği konusunda güncelleme gerektiğini aktaran Calenda, buna yönelik müzakere sürecinin hızla devam etmesini diledi. Calenda, bu süreçte özel riskler görmediğini dile getirdi. Avrupa boyutunda İtalya'nın Türkiye'nin pek çok düzeyde partneri olduğuna işaret eden Calenda, göçmenlerin ve sığınmacıların sıkıntısı konusunda Türkiye'nin çok zor, çok karmaşık ve çok büyük sorumluluk gerektiren bir işi üstlendiğini ifade etti. Calenda, "Türkiye'de misafir edilen kişilerin sayısına baktığımız zaman, Batı dünyasındaki polemikleri düşünüyoruz ve açıkçası utanmamız gerektiğini söylüyoruz, sayısal anlamda. Ben bundan dolayı da Türkiye'ye teşekkür etmek istiyorum. Çünkü gerçekten Avrupa ile çok önemli bir ilişkiyi sürdürdüler." diye konuştu. İki ülkenin Afrika'da ortak yatırımlar üzerinde çalışması gerektiğinden de bahseden Calenda, burada kendilerinin de Türkiye'nin de güçlü olduğu farklı farklı ülkeler olduğunun altını çizdi.



" 'Kiminle ve nasıl iş yapılır? Hangi yatırım ve sektör karlıdır?' sorularının cevaplarını iyi biliyoruz"

DEİK Başkanı Ömer Cihad Vardan da İtalya'nın 35 binin üzerinde Türk kökenli vatandaşa ev sahipliği yapan bir ülke olduğunu belirterek, "Ekonomik ve ticari ilişkilerimiz açısından ise tam bir uyum ve senkronizasyon içerisinde bulunduğumuz bir ülke." dedi. Ancak ikili ticaretin düşüş eğiliminde olduğunu aktaran Vardan, "2011 yılında neredeyse 21,5 milyon dolar olan ikili ticaret hacmi, önce 19 milyon dolar seviyesine, sonrasında 17 milyon dolar seviyesine gerilemiş durumda. Bu kadar ortak yönü olan iki ülkenin iş dünyası temsilcileri olarak bizlerin bu hacmi, hızla büyütmesi gerekiyor. Bu kapsamda, İtalya'nın 2017 ve 2018 yılları için Türkiye'yi 'hedef ülke' olarak belirlemiş olmasını çok önemli buluyoruz." ifadelerini kullandı.

İki ülke arasındaki iş birliğinin sadece ülkelerle ve Avrupa ile sınırlı kalmaması gerektiğini vurgulayan Vardan, iki ülkenin üçüncü ülkelerde ortak iş kovalaması ve iş yapması gerektiğini dile getirdi.

Vardan, artık Türkiye'nin yatırımlar için önemli bir geçiş ülkesi olduğunu, pek çok ülkenin Afrika'daki, Ortadoğu'daki ve Orta Asya'daki yatırımlarını, operasyonlarını Türkiye üzerinden yönettiğini ve Türkiye ile ortaklık kurduğunu ifade etti.

"Çünkü bizler Türk iş dünyası olarak bu coğrafyalarda önemli bir bilgi ve deneyime sahibiz." diyen Vardan, sözlerine şöyle devam etti:

"'Kiminle ve nasıl iş yapılır? Hangi yatırım ve sektör karlıdır?' sorularının cevaplarını iyi biliyoruz. Bu bölgelerdeki sanayi mallarını biz tedarik ediyor; bu malları Türk tırları ile taşıyoruz. Sizleri bu bilgimizi, deneyimimizi ve tecrübemizi paylaşmaya davet ediyoruz. Ben eminim ki Türk ve İtalyan iş insanları, ortak projeler ile mevcut işlerin çok daha büyüklerini yapabilirler.

Türk iş dünyası olarak arzumuz; Gümrük Birliği'nin revizyonunda müzakerelere hemen başlanması ve sürecin kısa bir süre içinde, her iki tarafın da endişelerini ve sorunlarını giderecek şekilde nihayete erdirilmesi. Bu çerçevede taşıma kotaları, sürücü vizeleri, Türk vatandaşlarına yönelik haksız vize uygulamaları gibi, kronikleşmiş sorunlara da bir an önce kalıcı çözüm bulunması. Bu noktada, Avrupa'daki en güçlü ticari ve ekonomik ortağımız İtalya’nın desteğini talep ediyoruz."

Anadolu Haber Ajansı