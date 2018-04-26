İŞVERENLER, MİLYARLARCA LİRALARINI SGK’DA UNUTUYOR!

Gerçekleşen toplantıda SGK teşvikleri hakkında bilgi veren SGK Sosyal Güvenlik Denetmeni Adli Bilirkişi Bünyamin Esen, MÜSİAD Ankara üyelerini devlet teşvik ve desteklerinin amacı ve işlevi, SGK sosyal sigortalar prim teşvikleri ve önemi noktasında bilgilendirdi. Bankalarda işverenler tarafından son 10 yılda 117 Milyon Lira para unutulduğunu açıklayan Esen “Bankalarda son 10 yıldır işlem yapılmamış olan toplam para miktarının 117 milyon lira olduğu açıklandı. 10 yıldır herhangi bir işlem yapılmamış olan paralar bankacılık kanunları çerçevesinde unutulmuş olarak kabul ediliyor ve Hazine’ye intikal ediyor” ifadelerini kullandı. MÜSİAD Ankara Başkanı İlhan Erdal MÜSİAD Ankara bünyesinde gerçekleşen bilgilendirme toplantısı için teşekkür ederek “İşveren ve işçi haklarını korumak adına bu tür seminerlerin yaygınlaşması gerekiyor. Ne yazık ki hem işveren hem de işçi açısından birçok bilgi kirliliği söz konusu” dedi.

Akılcı teşvik yöntemiyle işçilik maliyetlerini düşürmek mümkün

Devletin uyguladığı birçok sosyal sigortalar prim teşviki olduğunu aktaran Bünyamin Esen “Primler İşsizlik Fonu, Hazine, Kalkınma Bakanlığı vb tarafından karşılanıyor. Ama bu teşviklerden yararlanmayınca milyarlarca liranız SGK’da kalıyor. Oysa akılcı teşvik yönetimiyle işçilik maliyetlerinizi düşürmek mümkün. İşverenlerin en önemli yüklerinden birini istihdam yükü oluşturur. Ülkemizde %40’a yaklaşan oranda sosyal sigortalar primi alınmaktadır. Prim teşvikleri işçilik maliyetlerinin düşürülmesini sağlar” ifadelerini kullandı. 2016 yılında teşvik olarak ödenen kaynağın 19,8 Milyar TL olduğunu kaydeden Esen sözlerine şunları ekledi: “Bu rakam 2017’de 24,2 Milyar TL, 2018’de ise 27 Milyar TL’ye ulaştı. 2004’ten bu yana verilen prim toplam teşviki tutarı 76 Milyar TL oldu. 1 milyon 345 bin işyeri teşvikten yararlanırken, teşvik kapsamındaki sigortalı sayısı 9,4 milyon oldu.”

1 Mayıs-31 Mayıs tarihini ıskalamayın!

1 Mayıs – 31 Mayıs arası tarihlerin işverenler için kritik önemde olduğunu belirten Bünyamin Esen “Gecikmeksizin hazırlıkların yapılması ve gerekli teşvik hesaplamalarının yaptırılması tavsiye edilir. Bundan böyle teşviklerden 6 aylık sürede geriye dönük kontrol yapıp yararlanmak mümkün olacaktır. Yeni getirilen torba yasa teşviki ile bazı sektörler açısından 6111 sayılı Kanundan daha kolay yararlanılabilecek kapsamlı olan bir avantaj sağlanmaktadır. Tüm bu süreçlerin takibi için işverenlerin uzman kişilerden hizmet alması tavsiye edilmektedir” dedi.