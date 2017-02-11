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İSTİHDAM SEFERBERLİĞİNDE HEDEF 2 MİLYON

11 Şubat 2017 Cumartesi 11:49
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Gümrük ve Ticaret Bakanı Tüfenkci: - "(İstihdam seferberliği) Yeni iş gücüne katılacakların, işveren prim maliyetlerinin tamamını 2017 yılı içinde hükümet olarak biz karşılayacağız. Hükümet olarak hedefimiz 1,5 milyon ama özel sektörün gayretiyle bu hedefe 2 milyon diyebiliriz"

İSTİHDAM SEFERBERLİĞİNDE HEDEF 2 MİLYON
KONYA (AA) - ABDULLAH DOĞAN - Gümrük ve Ticaret Bakanı Bülent Tüfenkci, istihdam seferberliğine ilişkin, "Yeni iş gücüne katılacakların, işveren prim maliyetlerinin tamamını 2017 yılı içinde hükümet olarak biz karşılayacağız. Hükümet olarak hedefimiz 1,5 milyon ama özel sektörün gayretiyle bu hedefe 2 milyon diyebiliriz." dedi.

Bakan Tüfenkci, AA muhabirine yaptığı açıklamada, bir süre önce Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Ekonomi Şurası'nı gerçekleştirdiklerini, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın da katıldığı bu toplantıda, istihdamda seferberlik ilan edildiğini anımsattı.

İşverenlerin, oda ve borsa başkanları ile çeşitli sektör temsilcilerinin istihdam sözü verdiğini, hükümetin de ilave istihdam için 735 lira katkı sağladığını anlatan Tüfenkci, Türkiye için 2017'yi yatırım yılı olarak düşündüklerini, birçok sektörde istihdam konusunda önemli gelişmelerin yaşanacağını ifade etti.

Tüfenkci, her sektörün kapasitesinin ne olduğunu bildiğini ve Türkiye'nin referandumdan sonra nereye gideceğini bildiği için de istihdam konusunda güzel bir çalışma başlattığını vurgulayarak, "Bunun takipçisi olacağız. Öncelikle hükümet programında ve Başbakan Binali Yıldırım'ın Ekonomi Koordinasyon Kurulunda açıkladığı ilave 1,5 milyon istihdam hedefliyoruz. Yeni iş gücüne katılacakların, işveren prim maliyetlerinin tamamını 2017 yılı içinde hükümet olarak biz karşılayacağız. Hükümet olarak hedefimiz 1,5 milyon ama özel sektörün gayretiyle bu hedefe 2 milyon diyebiliriz." değerlendirmesinde bulundu.

- Rusya'ya ihracatta yüzde 42 artış

Türkiye'nin Rusya ile ticari ilişkilerinin günden güne iyiye gittiğine işaret eden Bakan Tüfenkci, şunları kaydetti: 

"Özellikle uçak düşürme hadisesinden sonra ilk defa geçtiğimiz ay Türkiye'nin Rusya'ya ihracatının ciddi anlamda arttığını gördük. Rakam olarak yüzde 42'ye yakın artma olduğunu gördük. Bunların büyük kısmının da meyve ve sebzeden kaynaklandığını görüyoruz. Başta Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın ve hükümetimizin gayretleriyle eski günlere doğru gidişatın olduğu görülüyor. İnşallah önümüzdeki turizm sezonuyla beraber, bu sektördeki beklentilerin de karşılanmasıyla Rusya ile olan ticaretimizin eski günleri yakalayacağına, belki daha da artacağına inanıyorum. Geçtiğimiz ay iki ülkeye ihracatımızı ciddi anlamda artırmışız; birisi Rusya, diğeri de Irak. Rusya'ya olan ihracatımız önümüzdeki dönemlerde de artarak devam eder."


Anadolu Haber Ajansı
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