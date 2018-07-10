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İŞTE YENİ EKONOMİ YÖNETİMİ

Yeni kabinede Hazine ve Maliye Bakanı olarak Berat Albayrak görev yapacak. Mustafa Varank Sanayi ve Teknoloji, Ruhsar Pekcan Ticaret Bakanı oldu.

İŞTE YENİ EKONOMİ YÖNETİMİ

Yeni kabinede Hazine ve Maliye Bakanı olarak Berat Albayrak görev yapacak. Mustafa Varank Sanayi ve Teknoloji, Ruhsar Pekcan Ticaret Bakanı oldu.

10 Temmuz 2018 Salı 00:29
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İŞTE YENİ EKONOMİ YÖNETİMİ

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın açıkladığı yeni kabinede ekonomi yönetimi de şekillendi.

Yeni dönemde Hazine ve Maliye Bakanı olarak Berat Albayrak görev yapacak. Önceki hükümetlerde ekonomi yönetiminde tepe isim olan Mehmet Şimşek bu kez kabine dışı kaldı. 

Berat Albayrak'ın önceki hükümet döneminde görev aldığı Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı'nı Fatih Dönmez yürütecek. 

Ekonomi yönetiminde yer alacak diğer bakanlar şöyle: 

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı: Mehmet Cahit Turan (Eski Karayolları Genel Müdürü)

Çevre ve Şehircilik Bakanı: Murat Kurum (Emlak Konut GYO Genel Müdürü)

Tarım ve Orman Bakanı: Bekir Pakdemirli (Turkcell ve BİM Yönetim Kurulu Üyesi)

Kültür ve Turizm Bakanı: Mehmet Ersoy (ETS'nin kurucusu)

Çalışma, Sosyal Hizmetler ve Aile Bakanı: Zehra Zümrüt Selçuk

Ticaret Bakanı: Ruhsar Pekcan (Karon Muhendislik CEO'su)

Sanayi ve Teknoloji Bakanı: Mustafa Varank (Cumhurbaşkanı Başdanışmanı)

ntv.com.tr

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