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İşte Türkiye'nin en iyi yönetilen şirketleri

Deloitte Private tarafından Türkiye’de ilk defa hayata geçirilen “Best Managed Companies” programının kazananları AROMSA, ASAV, Defacto, Domino Tekstil, ISM Makine, Karaoğlu Peyzaj, Kross Otomotiv, Mikropor, Nobel İlaç, Profen ve TKG Otomotiv oldu. Türkiye ’nin en iyi yönetilen şirketleri unvanını almaya hak kazanan bu şirketler; yarattıkları başarı hikayeleri ve ülke ekonomisine katkılarıyla öne çıktı.

İşte Türkiye'nin en iyi yönetilen şirketleri

Deloitte Private tarafından Türkiye’de ilk defa hayata geçirilen “Best Managed Companies” programının kazananları AROMSA, ASAV, Defacto, Domino Tekstil, ISM Makine, Karaoğlu Peyzaj, Kross Otomotiv, Mikropor, Nobel İlaç, Profen ve TKG Otomotiv oldu. Türkiye ’nin en iyi yönetilen şirketleri unvanını almaya hak kazanan bu şirketler; yarattıkları başarı hikayeleri ve ülke ekonomisine katkılarıyla öne çıktı.

06 Aralık 2018 Perşembe 17:58
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İşte Türkiye'nin en iyi yönetilen şirketleri

Türkiye ‘nin en iyi yönetilen şirketleri programı, Türkiye’nin büyük ve orta ölçekli özel şirketleri ile aile şirketleri ve girişimcilerine hizmet veren Deloitte Private tarafından Türkiye’de ilk kez hayata geçirildi. Türkiye’de bulunan şirketlerin yönetim performanslarının, uluslararası en iyi uygulamalar çerçevesinde değerlendirilmesinin yanı sıra, ulusal şirketler arasında iyi yönetim mekanizmaları hakkında farkındalık yaratılmasının hedeflendiği programın ödül töreni, 26 Kasım 2018 tarihinde Çırağan Sarayı’nda yapıldı.

Ali Koç’un başkanlığını üstlendiği ve Ali Sabancı, Ebru Özdemir, Emre Zorlu, Hamdi Akın, Hanzade Doğan Boyner, Lucien Arkas, Ömür Tan, Umran İnan ve ÜmitBoyner’in yer aldığı jüri tarafından belirlenerek “Türkiye’nin En İyi Yönetilen Şirketi” unvanını almaya hak kazanan 11 şirket ödüllerini aldı.

En az beş yaşında, yıllık 20 milyon TL’nin üzerinde ciro ile 25 ve üzeri çalışana sahip; halka açık olmama ve hisselerinin en az yüzde 60’ı ya da kontrolleri Türkiye’de kurulu şirket ve şahıslara ait olma koşullarını yerine getiren 11 ilden 70’e yakın şirketin değerlendirildiği programda;

Türkiye ’nin en iyi yönetilen şirketleri ödülünü kazananlar:

  • AROMSA
  • ASAV
  • Defacto
  • Domino Tekstil
  • ISM Makine
  • Karaoğlu Peyzaj
  • Kross Otomotiv
  • Mikropor
  • Nobel İlaç
  • Profen
  • TKG Otomotiv 

Kazanan şirketlerin öne çıkan özellikleri:

Değerlendirme sürecinin sonunda kazanan şirketlerin sahip olduğu ortak özellikler şu şekilde:

  • Aile üyelerinin ve profesyonellerin de dahil edildiği, kapsayıcı bir yönetim yapısı
  • Katılımcı bir süreç sonrasında oluşturulmuş güçlü bir strateji
  • Strateji ile uyumlu hedeflerin belirlenmesi ve şirketin her kademesine yayılacak şekilde takip edilmesi
  • Güçlü bir finansal yapı ve raporlama altyapısına sahip olunması
  • Ar-Ge ve inovasyona yatırım yapılması
  • Kurum değerlerine, çalışan deneyimine ve şirket kültürüne önem verilmesi
  • Topluma geri verme bilincinin gelişmiş olması
Anahtar Kelimeler:
şirketEkonomiEkovitrinTürkiye
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