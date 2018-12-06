İşte Türkiye'nin en iyi yönetilen şirketleri

Türkiye ‘nin en iyi yönetilen şirketleri programı, Türkiye’nin büyük ve orta ölçekli özel şirketleri ile aile şirketleri ve girişimcilerine hizmet veren Deloitte Private tarafından Türkiye’de ilk kez hayata geçirildi. Türkiye’de bulunan şirketlerin yönetim performanslarının, uluslararası en iyi uygulamalar çerçevesinde değerlendirilmesinin yanı sıra, ulusal şirketler arasında iyi yönetim mekanizmaları hakkında farkındalık yaratılmasının hedeflendiği programın ödül töreni, 26 Kasım 2018 tarihinde Çırağan Sarayı’nda yapıldı.

Ali Koç’un başkanlığını üstlendiği ve Ali Sabancı, Ebru Özdemir, Emre Zorlu, Hamdi Akın, Hanzade Doğan Boyner, Lucien Arkas, Ömür Tan, Umran İnan ve ÜmitBoyner’in yer aldığı jüri tarafından belirlenerek “Türkiye’nin En İyi Yönetilen Şirketi” unvanını almaya hak kazanan 11 şirket ödüllerini aldı.

En az beş yaşında, yıllık 20 milyon TL’nin üzerinde ciro ile 25 ve üzeri çalışana sahip; halka açık olmama ve hisselerinin en az yüzde 60’ı ya da kontrolleri Türkiye’de kurulu şirket ve şahıslara ait olma koşullarını yerine getiren 11 ilden 70’e yakın şirketin değerlendirildiği programda;

Türkiye ’nin en iyi yönetilen şirketleri ödülünü kazananlar:

AROMSA

ASAV

Defacto

Domino Tekstil

ISM Makine

Karaoğlu Peyzaj

Kross Otomotiv

Mikropor

Nobel İlaç

Profen

TKG Otomotiv

Kazanan şirketlerin öne çıkan özellikleri:

Değerlendirme sürecinin sonunda kazanan şirketlerin sahip olduğu ortak özellikler şu şekilde: