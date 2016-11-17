İstanbul'un yolcu yükünü servisler omuzluyor

İSTANBUL (AA) - MEHMET ALİ DERDİYOK - İstanbul'da son yıllarda önem kazanan servis taşımacılığı, günde 13 milyon yolcu taşıyan şehirdeki toplu taşıma araçları arasında, 2,7 milyon yolcuyla ilk sırada geliyor. İstanbul'un her geçen gün artan nüfusuna paralellik gösteren ulaşım ihtiyacını karşılamak için şehirdeki toplu taşıma araçlarında da artış ve çeşitlilikler oluyor. Kentin toplu ulaşım ihtiyacını karşılayan taksi, dolmuş, minibüs, servis, İETT ve Halk otobüsü, tramvay, metro, metrobüs, vapur ve deniz otobüsü gibi araçlar arasında, servis araçları yolcu yükünün büyük bölümünü omuzluyor. Şehirdeki öğrenci sayısının 3 milyonu aşması ve çalışanların da ulaşımda servis araçlarını tercih etmesiyle, servis araçlarının sayısı 60 bine yaklaştı. İstanbul'da günde 2 milyon 673 bin 852 yolcu taşıyan servis araçları, toplu taşıma araçları içerisinde yüzde 20,76'lık oranla ilk sırada yer alıyor. Servis araçlarını, günde 1 milyon 832 bin 544 yolcuyla minibüsler takip ederken, taksi ve taksi dolmuşlar günlük 1 milyon 660 bin 830 yolcuyla 3. sırada geliyor.



Diğer araçların taşıdığı yolcu ve toplu taşımadaki payı ise şöyle:

Araç türü yolcu sayısı (günlük) ulaşımdaki pay (yüzde)

Özel Halk Otobüsü 1,378,096 10,70

Metro 982,807 7,63

Otobüs A.Ş. 833,018 6,47

Metrobüs 830,426 6,45

İETT Otobüsü 747,981 5,81

Tramvay 572,830 4,45

Hafif Metro 472,377 3,67

Şehir Hatları 271,735 2,11

TCDD (Marmaray) 209,983 1,63

İDO 209,453 1,63

Özel Tekne Motor 144,325 1,12

Füniküler-Tünel 52,552 0,41

Teleferik 8,491 0,06



"Servis taşımacılığına güven artıyor"

İstanbul Umumi Servis Aracı İşletmeleri Esnaf Odası (İSAROD) Başkanı Hamza Öztürk, şu anda servislerin taşıdığı yolcu sayısının diğer toplu taşıma araçlarından çok yüksek olduğunu belirtti. Servislerin güvenli bir taşımacılık yöntemi olduğunu söyleyen Öztürk, "Diğer toplu taşıma araçlarının aşırı kalabalık olması nedeniyle iş yeri sahipleri, öğrenci velileri veya kamu kurumları, servisleri tercih ediyor. Servis kullanan yolcular, daha kolay ve daha hızlı seyahat edebiliyorlar. İşçi işine geç kalmıyor, öğrenci dersine geç kalmıyor. Servis toplu taşımada, ciddi bir kolaylık." diye konuştu. Öztürk, vatandaşların çocukları için önemli fedakarlıklar yaptığına işaret ederek, "Öyle velilerimiz var ki maddi durumu çok kötü olmasına rağmen, dişinden tırnağından artırarak, öğrencisinin güvenliği ve rahatı için servisi tercih ediyor. Servis taşımacılığına güven artıyor." dedi. Servis araçlarında kalitenin çok yükseldiğini vurgulayan Öztürk, Türkiye'nin en kaliteli servis araçlarının İstanbul'da bulunduğunu dile getirdi.



"Kaliteyi artırdıkça sayının da yükseleceğine inanıyoruz"

İstanbul Taksiciler Esnaf Odası Başkanı Yahya Uğur da vatandaşlara hizmet etmenin kendilerini mutlu ettiğini anlatarak, İstanbullulara kaliteli hizmet vermenin meyvesini aldıklarını söyledi. Uğur, İstanbul taksicileri olarak, şehir ulaşımına büyük katkı sağladıklarını ifade ederek, "Bunun bir iş ve aynı zamanda bir sorumluluk olduğunu biliyoruz. Bu bilinçle her zaman daha kaliteli hizmet vermek için çalışmaya devam ediyoruz. Biz kalitemizi artırdıkça bizi tercih eden vatandaşlarımızın sayısının da yükseleceğine inanıyoruz." şeklinde konuştu.