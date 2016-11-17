İstanbul'un yolcu yükünü servisler omuzluyor

Diğer araçların taşıdığı yolcu ve toplu taşımadaki payı ise şöyle:
"Servis taşımacılığına güven artıyor"
İstanbul Umumi Servis Aracı İşletmeleri Esnaf Odası (İSAROD) Başkanı Hamza Öztürk, şu anda servislerin taşıdığı yolcu sayısının diğer toplu taşıma araçlarından çok yüksek olduğunu belirtti. Servislerin güvenli bir taşımacılık yöntemi olduğunu söyleyen Öztürk, "Diğer toplu taşıma araçlarının aşırı kalabalık olması nedeniyle iş yeri sahipleri, öğrenci velileri veya kamu kurumları, servisleri tercih ediyor. Servis kullanan yolcular, daha kolay ve daha hızlı seyahat edebiliyorlar. İşçi işine geç kalmıyor, öğrenci dersine geç kalmıyor. Servis toplu taşımada, ciddi bir kolaylık." diye konuştu. Öztürk, vatandaşların çocukları için önemli fedakarlıklar yaptığına işaret ederek, "Öyle velilerimiz var ki maddi durumu çok kötü olmasına rağmen, dişinden tırnağından artırarak, öğrencisinin güvenliği ve rahatı için servisi tercih ediyor. Servis taşımacılığına güven artıyor." dedi. Servis araçlarında kalitenin çok yükseldiğini vurgulayan Öztürk, Türkiye'nin en kaliteli servis araçlarının İstanbul'da bulunduğunu dile getirdi.
"Kaliteyi artırdıkça sayının da yükseleceğine inanıyoruz"
İstanbul Taksiciler Esnaf Odası Başkanı Yahya Uğur da vatandaşlara hizmet etmenin kendilerini mutlu ettiğini anlatarak, İstanbullulara kaliteli hizmet vermenin meyvesini aldıklarını söyledi. Uğur, İstanbul taksicileri olarak, şehir ulaşımına büyük katkı sağladıklarını ifade ederek, "Bunun bir iş ve aynı zamanda bir sorumluluk olduğunu biliyoruz. Bu bilinçle her zaman daha kaliteli hizmet vermek için çalışmaya devam ediyoruz. Biz kalitemizi artırdıkça bizi tercih eden vatandaşlarımızın sayısının da yükseleceğine inanıyoruz." şeklinde konuştu.
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