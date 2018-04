İSTANBUL’UN İKİ ÖNEMLİ TARİHİ YAPISI, TURİZME KAZANDIRILDI

Avrupa’nın en büyük otel zinciri AccorHotels çatısı altında faaliyet gösteren MGallery otel koleksiyonunun Türkiye’deki ilk örneği “The Galata İstanbul Hotel MGallery by Sofitel” Karaköy’de 180 yıllık tarihi binada açıldı. 3 yıl süren titiz bir restorasyon süreci sonrası, uluslararası MGallery markası ile Türk turizm sektörüne kazandırılan otelin açılış töreni, AccorHotels Lüks Markalar Başkanı Uğur Talayhan, yatırımcılar Abdülbaki Kent ve Naim Bilginoğlu ile Beyoğlu Belediye Başkanı Ahmet Misbah Demircan ve Gümrük ve Ticaret Bakanı Bülent Tüfenkçi’nin katılımıyla gerçekleşti.

Yatırımcılarla birlikte kurdele kesen Bakan Tüfenkçi, Türkiye’nin bugüne kadar kendisine güvenerek yatırım yapan hiçbir şirketi, işletmeyi mahçup etmediğini belirterek şöyle konuştu: “Bugün tarihi bir binanın ayağa kalkması, farklı bir fonksiyonla nice yüzyıllara doğru hizmet vermesi, tarihi, hemen yanı başındaki hamamın tekrardan hizmet verebilmesi, bu noktada yatırımcı arkadaşlarımızın elini taşın altına koyması esasında Türkiye’ye ve Türk ekonomisine güvenmesindendir.” diye konuştu.

Kurdele kesme törenin ardından söz alan Beyoğlu Belediye Başkanı Ahmet Misbah Demircan, Beyoğlu’nun bir önemli değer daha kazandığını belirtti. Demircan; “2004’te Beyoğlu’nun sadece 6 bin yatak vardı. Bugün Beyoğlu’nda 50 bin turistik yatak var… 3 milyar Dolar’dan fazla turizm yatırımı yapıldı. Beyoğlu’nda bugün turizm ve ticaretin büyüklüğü 1.9 milyar Dolar.” şeklinde konuştu.

AccorHotels Lüks Markalar Başkanı Uğur Talayhan, Türkiye’deki ilk; dünyadaki 96’ıncı MGallery otelini açtıklarının altını çizerek, “Yüksek servis standartları ve kendisine özgü, eşsiz servis özellikleriyle İstanbul’da Raffles, Fairmont, Swissotel ve yeni kardeşleri olan MGallery’e tekrardan hoş geldin diyoruz.” dedi.

The Galata İstanbul Hotel MGallery By Sofitel Yönetim Kurulu Başkanı Abdulbaki Kent, İstanbul’un tarihi ve kültürel ögelerini ortaya koymaya çalıştıklarını belirtti. Kent; “1700’lü yıllardan kalan ve tüm üniteleriyle restore edilerek otel bünyesine dahil edilen tarihi Çeşme Hamamı, geleneksel Türk hamamı ve SPA uygulamalarıyla; yerli lezzetler, meze kültürü ve Osmanlı’dan günümüze kadar aktarılan Türk eğlence anlayışını yaşatacak olan Civarda Peran Restoran ile ziyaretçilerimize İstanbul’un tarihi ve kültürel potansiyelini olduğu gibi yaşatmayı hedefliyoruz. Amacımız yılda 51 bin ziyaretçi ağırlamak olacak.” şeklinde konuştu.

Metruk haldeki hamam, 4 yılda restore edildi

Avrupa’nın en büyük otel zinciri AccorHotels çatısı altında faaliyet gösteren ve yaşamı bir sanat olarak yansıtan MGallery, tüm dünyada takip ettiği ‘hikayesi olan binalar’ konseptinin karşılığını, İstanbul’da tarihi Karaköy Bankalar Caddesi’nde buldu.1836-1842 yılları arasında La Banque de Constantinople olarak inşa edilen 180 yıllık bina ve Lale Devri Kaptan-ı Deryası ve sarayın önde gelen isimlerinden olan Kaymak Mustafa Paşa tarafından 1720’lerde yaptırılan tarihi Çeşme Hamamı uzun süren restorasyon süreci sonrasında yeniden kullanılabilir hale getirildi.

“Hatıralar bırakacak yeni bir hikaye” mottosuyla Haliç ve Boğaz manzarasına sahip The Galata İstanbul Hotel MGallery By Sofitel’in, tarihi dokunun korunduğu her biri bir müze gibi korunan ve birbirinden farklı 83 odası bulunuyor. Banka binası olarak kullanıldığı dönemden kalan büyük kasa kapısı ve küçük banka kasalarının olduğu gibi korunduğu otel, 4 executive suite, 7 junior suite, 19 deluxe, 41 superior ve 12 klasik odası ile ziyaretçilerini tarihi bir yolculuğa çıkarıyor.

Çeşme Hamamı ya da Perşembe Hamamı olarak da bilinen hamam da yüksek tavanları, ihtişamlı kubbesi, ahşap döşemesi ve özgün malzemeleriyle büyülü bir atmosfer oluşturuyor. The Galata İstanbul Hotel ile arasında çok amaçlı küçük bir avlu bulunan Tarihi Çeşme Hamamı’na otelden asansörle inilebildiği gibi dışarıdan direkt olarak da geçilebiliyor. Geleneksel Türk Köpük masajından geleneksel Türk hamamına, geleneksel Türk kesesinden Fas hamamına uzanan geniş bir yelpazede hizmet veren tarihi Çeşme Hamamı’nda besleyici, sıkılaştırıcı, arındırıcı ve rahatlatıcı uygulamalar yanı sıra; Geleneksel Tay, Bali, Hawaiian Lomi Lomi, sıcak taş masajları ve Ayurvedik İlham gibi birbirinden farklı uygulamalar da bulunuyor.