İSTANBUL'UN BÜTÇESİ, 18 BAKANLIĞI GERİDE BIRAKTI

İSTANBUL (AA) - ELİF FERHAN YEŞİLYURT



İstanbul Büyükşehir Belediyesi, 42 milyar lira olarak belirlenen 2017 yılı konsolide bütçesiyle 18 bakanlığın bütçesini geride bıraktı. AA muhabirinin derlediği bilgilere göre, İstanbul Büyükşehir Belediyesinin 2017 bütçesi, bir önceki yıla göre yüzde 15 arttı. Belediyenin 2017 yılı bütçesi 18,5 milyar lira, İSKİ ve İETT bütçeleri dahil olunca 27 milyar 846 milyon lira, şirket ciroları da eklenince konsolide (birleştirilmiş) bütçe 42 milyar lira olarak belirlendi. Belediyenin konsolide bütçesinden yatırıma ise 16,5 milyar lira pay ayrıldı. Daha önce belediyenin bütçe görüşmelerine katılan İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Kadir Topbaş, İstanbul'a 12 yılda toplam 95 milyar liralık dev yatırımlar yaptıklarını belirterek, 2017 sonunda kente yapılan toplam yatırım miktarının 112 milyar lirayı bulacağını söylemişti. Topbaş, ekonomi olarak dünyanın 117 ülkesinden, nüfus olarak da 123 ülkesinden büyük olan İstanbul'da, yapılan her işin Türkiye ve dünyaya örnek olduğunu ifade etmişti.



Sadece 3 bakanlığın gerisinde kaldı

İstanbul Büyükşehir Belediyesinin 2017 yılı konsolide bütçesi, 21 bakanlıktan sadece 3'ünün gerisinde kaldı. Belediyenin bütçesini sadece 171 milyar 691 milyon 737 bin lira ile Maliye Bakanlığı, 85 milyar 48 milyon 584 bin lira ile Milli Eğitim Bakanlığı ve 49 milyar 855 milyon 256 bin lira ile Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığının bütçeleri geçti. Ayrıca, 77 milyar 406 milyon 981 bin liralık bütçeye sahip Hazine Müsteşarlığı da İstanbul Büyükşehir Belediyesini geride bıraktı.



18 bakanlığın bütçesine fark attı

İstanbul Büyükşehir Belediyesinin 42 milyar lira olarak belirlenen konsolide bütçesi 18 bakanlığı geçerken, belediyenin konsolide bütçesine en yakın bakanlık 28 milyar 702 milyon 119 bin liralık bütçesi ile Milli Savunma Bakanlığı oldu. Belediyenin konsolide bütçesi ile Milli Savunma Bakanlığı arasında yaklaşık 13 milyar lira fark bulunuyor. Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı 24 milyar 303 milyon 358 bin lira, Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı 24 milyar 164 milyon 820 bin lira, Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı 19 milyar 537 milyon 920 bin lira, Orman ve Su İşleri Bakanlığı 14 milyar 663 milyon 74 bin lira, Adalet Bakanlığı 12 milyar 304 milyon 365 bin lira, Gençlik ve Spor Bakanlığı 11 milyar 627 milyon 263 bin liralık bütçeleriyle İstanbul Büyükşehir Belediyesinin konsolide bütçesinin gerisinde kaldı.

Büyükşehir belediyesinin konsolide bütçesiyle geçtiği diğer bakanlıklar ise 5 milyar 834 milyon 586 bin lirayla İçişleri Bakanlığı, 5 milyar 831 milyon 124 bin lirayla Sağlık Bakanlığı, 5 milyar 147 milyon 466 bin 900 lirayla Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı, 3 milyar 948 milyon 832 bin lirayla Ekonomi Bakanlığı, 3 milyar 459 milyon 754 bin lirayla Kültür ve Turizm Bakanlığı, 2 milyar 963 milyon 645 bin lirayla Dışişleri Bakanlığı, 2 milyar 819 milyon 793 bin lirayla Kalkınma Bakanlığı, 2 milyar 333 milyon 590 bin lirayla Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı, 1 milyar 823 milyon 914 bin lirayla Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, 1 milyar 131 milyon 320 bin lirayla Gümrük ve Ticaret Bakanlığı ve 313 milyon 525 bin lirayla Avrupa Birliği Bakanlığı oldu.



Cumhurbaşkanlığı ve TBMM bütçelerini de solladı

İstanbul Büyükşehir Belediyesinin konsolide bütçesi, genel bütçeli idareler arasında yer alan Cumhurbaşkanlığı, TBMM, Başbakanlık, Anayasa Mahkemesi, Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) Müsteşarlığı, Milli Güvenlik Kurulu (MGK) Genel Sekreterliği ile Basın Yayın ve Enformasyon Genel Müdürlüğü bütçelerini de geride bıraktı. Öte yandan, Diyanet İşleri Başkanlığı, Emniyet Genel Müdürlüğü, Jandarma Genel Komutanlığı, Sahil Güvenlik Komutanlığı, Türkiye Kamu Hastaneleri Kurumu ve Türkiye Halk Sağlığı Kurumu gibi yüksek bütçeli kurumlar da İstanbul Büyükşehir Belediyesinin gerisinde kaldı.





Anadolu Haber Ajansı