İSTANBUL’DA OFİS KİRALARI DÜŞTÜ OFİSLERİN 3’TE 1’İ BOŞ KALDI

İstanbul ofis pazarında yaşanan değişim ve gelecek dönem öngörülerinin analiz edildiği “İstanbul Ofis Pazarına Genel Bakış” raporunun 2018 ikinci çeyrek sonuçları yayınlandı. Propin Gayrimenkul Yatırım Danışmanlığı tarafından her üç ayda bir hazırlanan rapora göre, Merkezi İş Alanı’nda (MİA) A sınıfı ofis binalarındaki kira ortalamaları 2017 yılının ikinci çeyreğine göre %12 gerilerken; ofis boşluk oranları ise %30,4 oldu. Bu yılın ikinci çeyreğinde, en yüksek kira rakamı talep edilen bölge, Avrupa yakasında metrekare fiyatı 44 $ ile Levent, Anadolu yakasında ise 28 $ ile Kozyatağı oldu.

İstanbul’da Ofis Kiraları Ortalama %12 Düştü

Ticari gayrimenkul sektöründe ‘ofis’ alanında uzmanlaşan Propin, Merkezi İş Alanı’nda (MİA) bulunan A sınıfı ofislerde 2017’nin ikinci çeyreğinde 25,9 $ olan metrekare fiyatlarının 2018 ikinci çeyreğinde %12 oranında düşerek 22,7 $’a gerilediğini açıkladı. B sınıfı ofis binalarındaki fiyat düşüşü ise %20’ye ulaşarak, metrekare fiyatı 11,7 $ oldu. Merkezi İş Alanı (MİA) Dışı-Avrupa’da A sınıfı ofislerin ortalama metrekare fiyatı ise 15,3 $, Asya’da ise 16,6 $ olarak gözlendi.

En Yüksek Ofis Kiraları Levent’te

2018’in ikinci çeyreğinde Merkezi İş Alanı içinde en yüksek kira talep edilen bölge, ortalama metrekare fiyatı 44 $ ile Levent oldu. Son 10 yılın en düşük kira rakamları istenen Levent’i 30 $ ile Taksim-Nişantaşı ve Zincirlikuyu-Esentepe-Gayrettepe bölgeleri takip etti. 2018 yılında en büyük değer kaybını ise Etiler yaşadı. Etiler 2017 yılı son çeyreğinden bugüne yaklaşık %36 değer kaybederek metrekare fiyatı 25 $’a düştü. Anadolu yakasında ise ilk sırada birinci çeyreğe göre 2 $'lık düşüş görülen Kozyatağı; metrekare fiyatı 28 $ ile en yüksek kira talep edilen bölge oldu.

Ekonomik Gerekçeler Ofis Artış Hızını Yavaşlattı

2018 ikinci çeyrek sonunda erişilen toplam stok büyüklüğüne göre; Merkezi İş Alanı’nın (MİA)%34, MİA Dışı-Avrupa’nın %19, MİA Dışı-Asya’nın %25 ve Gelişmekte Olan Ofis Bölgeleri’nin (Kağıthane, Bomonti-Piyalepaşa, Kartal-Maltepe, Batı Ataşehir) %22 stok payına sahip olduğu açıklandı. Kozyatağı ve Ümraniye bölgelerindeki ofis stoğu kısmen artarken ilerleyen dönemde gelişmekte olan ofis bölgelerinde devam eden inşaatların tamamlanmasıyla stok payında artış olacağı belirtildi.