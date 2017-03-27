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İSTANBUL'DA KONAKLAMA FİYATLARI GERİLEDİ

27 Mart 2017 Pazartesi 10:44
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TÜROB verilerine göre, İstanbul'da ortalama günlük satılan oda bedeli 2 aylık dönemde yüzde 25 gerileyerek 68,1 avroya düştü

İSTANBUL'DA KONAKLAMA FİYATLARI GERİLEDİ
İSTANBUL (AA) - Türkiye Otelciler Birliği (TÜROB), İstanbul'da konaklama fiyatlarının düştüğünü açıkladı. TÜROB verilerine göre, İstanbul'da ortalama günlük satılan oda bedeli 2 aylık dönemde yüzde 25 gerileyerek 68,1 avroya geriledi.

TÜROB açıklamasına göre, veri ve analiz şirketi STR Global'in TÜROB için hazırladığı Şubat 2017 Ülke Performans Raporu açıklandı. TÜROB tarafından değerlendirilen raporun sonuçlarına göre, Türkiye'nin Şubat 2017 otel dolulukları, 2016 yılının aynı ayına göre yüzde 1,7 artışla yüzde 50,5 olarak gerçekleşti.

Türkiye genelinde hafif de olsa doluluk artışı meydana gelirken, İstanbul düşmeye devam etti. İstanbul'un Şubat 2016'da yüzde 47,6 olan doluluk oranı, Şubat 2017'de yüzde 0,7 düşüşle yüzde 47,2 olarak ölçüldü. İstanbul'da fiyatlardaki düşüş ise çok ciddi bir boyuta ulaştı. Şubat 2017'de İstanbul'da ortalama günlük satılan oda bedeli yüzde 19,3 düşüşle 70,3 avroya geriledi. Şubat 2016'da bu rakam 87,1 avro olmuştu. Toplam oda sayısı üzerinden odabaşı elde edilen gelirler ise (RevPAR) yüzde 19,9 gerilemeyle 33,2 avro olarak ölçüldü. Şubat 2016'da bu rakam 41,4 avro düzeyindeydi.

Avrupa'nın en düşüğü
İlk 2 aylık dönemde ise İstanbul'da doluluklar geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 4 gerileyerek yüzde 46,4 olarak gerçekleşti. 3 yıl öncesine kadar 5 yıldızlı otellerde ortalama fiyatın 200 avroya yaklaştığı İstanbul'da ortalama günlük satılan oda bedeli iki aylık dönemde yüzde 25 gerileyerek 68,1 avro, odabaşı elde edilen gelir ise yüzde 28,5 gerilemeyle 31,5 avroya düştü. İstanbul bu düşüş oranı ile Avrupa destinasyonları arasında Şubat 2017'de en büyük düşüşü yaşayan destinasyon oldu. İstanbul aynı zamanda, Şubat 2017'de Average Daily Rate (ADR) olarak adlandırılan ortalama günlük satılan oda bedelindeki yüzde 25,3 ve odabaşı elde edilen gelirlerde yüzde 28,3'lük düşüş ile en büyük gelir kaybı yaşayan Avrupa destinasyonu oldu.

"İstanbul 2017'yi de kaybetme noktasında"
Açıklamada görüşlerine yer verilen TÜROB Başkanı Timur Bayındır, İstanbul'un artık turizmde özel uygulamalarla ele alınması gerektiğine dikkati çekerek, aksi halde 2017 yılının da kayıp olacağını vurguladı. İstanbul'un turizmdeki sıkıntıyı en fazla hisseden şehir olduğunu dile getiren Bayındır, konaklama sektöründe fiyatların ciddi bir boyuta ulaştığını kaydetti. Bayındır, "Fiyatlar bu kadar düşerken konaklamada fazla kapasite sorunu da sektörü olumsuz etkiliyor. Özellikle İstanbul turizmi için vakit geçirmeksizin tedbir almak gerekiyor" ifadelerini kullandı.


Anadolu Haber Ajansı
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