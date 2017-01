"İSTANBUL'DA İNSANİ GEÇİM ÜCRETİ 2 BİN 154 LİRA"

İSTANBUL (AA) - Türkiye İktisadi Girişim ve İş Ahlakı Derneği (İGİAD) Yönetim Kurulu Başkanı Ayhan Karahan, "İstanbu'da 2017 yılında 4 kişilik bir ailenin Asgari Geçim Ücreti (İGÜ) 2 bin 154 liradır. Bu rakam geçen yıl bin 950 liraydı." dedi. Karahan, İGİAD Genel Merkezi'nde düzenlenen basın toplantısıyla derneğin her yıl çeşitli akademisyenlerle hazırladığı İGÜ rakamlarını açıkladı. Günümüzde gelir dağılımındaki adaletsizliğin iş görenlerin aleyhine ilerlediğini aktaran Karahan, krizlerin servet sahiplerinden çok dar gelirliyi etkilediğini kaydetti. İGÜ'nün geçim ücretlerinin sürdürülebilir şekilde iyileştirilmesini hedeflediğini belirten Karahan, "İGİAD'ın devletin her yıl açıkladığı asgari ücrete alternatif olarak sunduğu İGÜ iş görenlerin harcamaları üzerinden reel rakamlarla hesaplanmakta olup, işletmelerde uygulanması halinde gelir dağılımının iyileşmesine, refah seviyesinin artmasına, toplumsal değişimin değişmesine katkı sağlayacaktır." diye konuştu.



"Asgari ücretle insani geçinme ücreti arasında yaklaşık 750 lira fark bulunuyor"

Asgari ücretin insani geçim stndartlarına yetmediğini ifade eden Karahan, İGÜ'ye ilişkin şu bilgileri verdi: "İGİAD'ın belirlediği İGÜ ortalama iki çocuklu bir ailenin onurlu yaşayabileceği, insanca geçinebileceği aylık asgari ücreti esas almaktadır. 2017 yılı için Türkiye'de 12 ayrı bölgenin ayrı ayrı geçim ücreti belirlendi. İstanbu'da 2017 yılında 4 kişilik bir ailenin Asgari Geçim Ücreti (İGÜ) 2 bin 154 liradır. Bu rakam 2014-2016 arasında bin 950 liraydı. Devletin 2017 yılı için açıkladığı bin 404 lira üzerinden İGİAD asgari geçinme tutarını 2 bin 154 lira olarak açıklamaktadır. Asgari ücretle insani geçinme ücreti arasında yaklaşık 750 lira fark bulunuyor, bu artmalı."



"Vergi yükünün azaltılması önemli"

İGİAD’ın iş dünyasına alternatif olarak sunduğu ve reel rakamlarla hesaplanan İGÜ’yü pratikte uygulanması ya da uygulama yönünde gayret gösterilmesi için tüm işverenlere tavsiye ettiklerini belirten Karahan, "Devletin her yıl asgari ücreti belirlerken İGİAD'ın belirlediği İGÜ'yü dikkate alması asgari ücrette işgören ve işverenden alınan vergi yükünün azaltılması önemli. Devlet asgari ücrette öncelikle bölgesel farklılığı göz önüne alarak adaleti sağlamalıdır." şeklinde konuştu.



"İstanbul'da kira ve ulaşım giderleri daha fazla"

Toplantıda İGÜ'yle ilgili bilgiler veren Prof. Dr. Adem Korkmaz, İGÜ'nün, farklı bölgelerde ortalama büyüklükteki ailelerin insanca geçimini sağlayacağı taban ücret seviyesi olduğunu söyledi. Korkmaz, "Bu uygulamanın temeli, alt gelir grubundaki işgörenlerin insanca yaşam standardına erişmesine yardımcı olmaktır. İGÜ, aynı zamanda, işverenin yanında çalıştırdığı işgörenleri yoksulluğa mahkum etmemesi, üretilen artı değerin adil bir şekilde paylaşılması ve bu sayede iş ortamındaki motivasyonun arttırılması gereğini ortaya koymayı amaçlayan bir uygulamadır." diye konuştu.

Akademisyen Yusuf Alpaydın da, "Yapmış olduğumuz çalışmada toplumda alt gelir grubundaki yüzde 20'yi değil onun bir üzerindeki yüzde 20'lik dilimi baz aldık. Her bölge için farklı ücretlerin belirlendiği çalışmada, Türkiye ortalaması fiyatlarla hesaplanan insani ücret bin 666 lira olarak belirlendi." ifadelerini kullandı.

Bir hanenin gıda giderlerinin Türkiye geneli için yüzde 30, İstanbul için yüzde 20 olduğunu aktaran Alpaydın, "İstanbul'da kira ve ulaşım giderleri Türkiye ortalamasına göre daha fazla." bilgisini de verdi.

