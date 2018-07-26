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İSTANBUL YENİ HAVALİMANI TİCARİ ALANLARINA YOĞUN İLGİ DEVAM EDİYOR

İlk fazı tamamlandığında 90 milyon yolcuya hizmet verecek İstanbul Yeni Havalimanı, Türkiye’nin önde gelen 100’e yakın perakende şirketinin üst düzey yöneticilerini “İGA Perakende Günü”nde ağırladı. 100’e yakın havayolu şirketinin yer alacağı; 300 farklı destinasyona uçuş imkanı ile kıtaları birleştirecek İstanbul Yeni Havalimanı, mağazacılığın da yeni merkezi olacak.

İSTANBUL YENİ HAVALİMANI TİCARİ ALANLARINA YOĞUN İLGİ DEVAM EDİYOR

İlk fazı tamamlandığında 90 milyon yolcuya hizmet verecek İstanbul Yeni Havalimanı, Türkiye’nin önde gelen 100’e yakın perakende şirketinin üst düzey yöneticilerini “İGA Perakende Günü”nde ağırladı. 100’e yakın havayolu şirketinin yer alacağı; 300 farklı destinasyona uçuş imkanı ile kıtaları birleştirecek İstanbul Yeni Havalimanı, mağazacılığın da yeni merkezi olacak.

26 Temmuz 2018 Perşembe 12:09
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İSTANBUL YENİ HAVALİMANI TİCARİ ALANLARINA YOĞUN İLGİ DEVAM EDİYOR

Hizmete açıldığında Türkiye’nin dünyaya açılan vitrini olmaya hazırlanan İstanbul Yeni Havalimanı’nda ticari anlaşmalar devam ediyor. Dünyanın tek çatı altında sıfırdan yapılan en büyük havalimanı olacak İstanbul Yeni Havalimanı, teknolojiden kozmetiğe, giyimden dekorasyona, lüks tüketimden yeme-içme alanlarına kadar geniş yelpazede hizmet veren Türkiye’nin önde gelen 100’e yakın perakende şirketini ve şirketlerin üst düzey yöneticilerini “İGA Perakende Günü”nde ağırladı.

Bir alışveriş merkezinin sahip olduğu tüm perakende çeşitliliğini ve marka karmasını bünyesinde barındıracak İstanbul Yeni Havalimanı, pek çok alışveriş mekanı ve havalimanından farklı olarak, yolculara 7 gün 24 saat kesintisiz ve kusursuz bir yolcu deneyimi yaşatacak. İstanbul Yeni Havalimanı farklı alışveriş, yeme-içme opsiyonları ve etkinlik alanları ile yolcuların uçuştan en az 4 saat önce gelip aileleri ile iyi vakit geçirebilecekleri bir yaşam alanı olma niteliğine sahip olacak.

İGA Havalimanı İşletmesi Ticari İşler Genel Müdür Yardımcısı Mert Başar gerçekleştirdiği konuşmada tüm dünyanın gıptayla takip ettiği İstanbul Yeni Havalimanı’nın açılmasına 100 günden daha kısa bir süre kaldığını belirterek şunları söyledi: “İnşaat sürecimiz süratle devam ederken İstanbul Yeni Havalimanı işletme dönemi çalışmalarımız da aynı hızda devam ediyor. Bugün Türkiye’nin en büyük perakende şirketlerinin buluşmasına ev sahipliği yaptık, İstanbul Yeni Havalimanı’nda gelinen son noktayı yerinde görmelerini istedik. En önemli önceliğimiz, yolcu konforunu ve alışveriş deneyimini kusursuz hale getirmek. Bunun için de hem Türkiye’nin hem dünyanın en büyük perakende markaları ile işbirlikleri geliştiriyor; ticari anlaşmalar yapıyoruz.”

İstanbul Yeni Havalimanı sayesinde, Türkiye’den dünyaya geniş bir kapının açılacağını vurgulayan Mert Başar: ”Buradan hareketle İstanbul Yeni Havalimanı’nın, Türk ürünleri ve markalarının tanıtılması için de en önemli platformlardan biri haline geleceğini söyleyebiliriz.Uluslararası markaların yanı sıra Türkiye’nin kahraman markaları da havalimanımızda yerini alarak ülkemizin tanıtımına katkıda bulunacaklar. Markalar, terminal mağazası ile fuar etkisini yaşayacaklar ve uluslararası işbirliği fırsatları ile markalarını dünyaya tanıtma imkanına sahip olacaklar. Biz, markaların karşısına hayatlarında her zaman çıkmayacak bir fırsat sunuyoruz. Havalimanında açacakları bir mağazayla dünyanın pek çok farklı ülkesinde mağaza açmış gibi ürünlerini farklı milletlerden milyonlarca insana sunma imkanına sahip olacaklar” dedi.

Rakamlarlaİstanbul Yeni Havalimanı Perakende Alanları

Giden yolcu katında 39 bin 812 m², gelen yolcu katında ise 13 bin 998 m² duty free mağaza alanı bulunmaktadır.
Premium ve ana akım olmak üzere iki parçalı moda ve aksesuar alanları olacak ve bu alanların her biri 3 bin m² büyüklüğünde ve 25’er satış mağazasını bünyesinde bulunduracaktır.
Saat, mücevher ve bijuteri bölümünde toplamda 3 bin m²’lik alanda 30 mağazalık kiralanabilir alan mevcuttur. Çocuk giyimi için ise 3 satış alanından oluşan 300 m² büyüklüğünde bir alan alışveriş severlerin hizmetinde olacak. Ev tekstili ve aksesuarları için 5 satış mağazası, 450 m²’lik bir alan ile yolcularımıza hizmet verecek.
Öte yandan kara tarafında yaklaşık 10 bin m² mağaza alanı bulunmaktadır. (Araç kiralama, turizm acentaları, banka ofisleri, kuaför, eczane vb.)

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