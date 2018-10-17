İSTANBUL'UN EN GÜZEL ARSASI ASTAŞ'IN OLDU

Emlak Konut Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı İstanbul'daki 5 arsasını dün açık artırmayla satışa çıkardı. İhalede Beşiktaş Barbaros Bulvarı'ndaki Jandarma Dikimevi'ni kapsayan arsayı, ünlü iş adamı Vedat Aşçı'nın Yönetim Kurulu Başkanı olduğu Astaş Holding şirketlerinden Astaş Gayrimenkul 472 milyon TL bedelle kazandı. Arsada 17 bin 500 metrekare konut alanı, 12 bin 260 metrekare donatı alanı planlanıyor. Satılabilir alan 35 bin 712 metrekare olarak öngörülürken, toplam inşaat alanı satışa dahil olmayanlarla birlikte 50 bin metrekareyi buluyor.

Emlak Konut söz konusu arsayı TOKİ'den geçtiğimiz ay yaklaşık 360 milyon lira bedelle almıştı. Emlak Konut'un satışa sunduğu 5 arsanın toplam muhammen bedeli 1.4 milyar liraydı. Beşiktaş arsasının yanı sıra Atatürk Havalimanı'na komşu Şükrü Balcı Polis Eğitim Merkezi'ne talip çıkmadı. Arazinin muhammen bedeli 584 milyon liraydı. Emlak Konut bu arsayı daha önce 2 kez arsa satışı karşılığı gelir paylaşımı usulü ile satışa çıkarmış ancak arsa satılmamıştı. Söz konusu arsada 46 bin metrekare ticaret ve konut, 7 bin metrekare özel eğitim tesisi alanı, 15 bin metrekare park olacağı açıklanmıştı. Kayabaşı'ndaki arsanın değeri 92 milyon, İkitelli'deki arsaların değeri ise 207 ve 60 milyon olarak açıklanmıştı.