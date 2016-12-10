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İSTANBUL KOBİ'LERİNE 150 MİLYON LİRA KREDİ

10 Aralık 2016 Cumartesi 11:28
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İstanbul Ticaret Odası üyesi KOBİ’lerin 150 bin lira üst limitle yararlanabileceği 'Nefes Kredisi' için başvurular 12 Aralık 2016 Pazartesi günü başlıyor.

İSTANBUL KOBİ'LERİNE 150 MİLYON LİRA KREDİ
İstanbul Ticaret Odası (İTO), Başbakan Binali Yıldırım'ın açıkladığı KOBİ’lere Nefes Kredisi'ne 15 milyon lira kaynak aktaracak. Bunun karşılığında oluşacak 150 milyon TL tutarındaki kredi hacminden 75 Milyon TL’si Ziraat Bankası, 75 Milyon TL’si ise Denizbank’tan olmak üzere KOBİ olan İTO üyeleri yararlanabilecek.

AZAMİ LİMİT 150 BİN LİRA

İstanbul Ticaret Odası üyesi firmalar için kredi azami limiti 150 bin lira olacak. Nefes Kredisi’ne başvurular 12 Aralık 2016 Pazartesi günü başlayacak. KOBİ'lerin Nefes Kredisi'ne başvurabilmeleri için öncelikle İTO'ya gelerek “TOBB Nefes Kredisi Başvurusu İçindir” ibaresini içeren Faaliyet Belgesi almaları gerekiyor. Ardından Ziraat Bankası ve Denizbank’ın herhangi bir şubesine giderek, bankanın talep edeceği kredi evrakları ile söz konusu krediye müracaat edilebilecek.

İTO Başkanı İbrahim Çağlar, KOBİ’lere Nefes Kredisi'nin önemli bir destek mekanizması olduğunu belirterek, İTO'nun üyelerinden aldığı gücü yine üyeleri için kullanmaktan büyük memnuniyet duyduklarını söyledi.

KOBİ’lere Nefes Kredisi'nin diğer şartları ise şöyle:

- Kredi 12 ay vade üzerinden ve aylık eşit taksitler halinde kullandırılacak. Vadenin uzatılması veya kısaltılması mümkün olmayacak.

- Kredinin brüt faiz oranı aylık yüzde 0,825; yıllık yüzde 9,90.

- Kredi azami limiti İstanbul için 150.000 TL.

- Kredinin teminatı yüzde 85 oranında Kredi Garanti Fonu (KGF) kefaleti ile, kalan yüzde 15'lik kısım ise ilgili bankanın mevcut kredi teamülleri çerçevesinde şekillenecek.

- Söz konusu kredide hizmet-imalat sektör ayrımı bulunmuyor. Ancak emlakçılar, kooperatifler, döviz büroları, faktoring firmaları, eczaneler, mali müşavirler ve yeminli mali müşavirler anılan krediden faydalanamayacak.

Anadolu Haber Ajansı
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