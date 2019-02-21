İstanbul Havalimanı raylı sistemlerine 2.7 milyar TL

2019 Yılı Yatırım Programı'na göre, kent içi ulaşıma bu yıl 4 milyar 340 milyon 328 bin lira bütçe ayrıldı.

Söz konusu bütçenin 4 milyar 332 milyon 528 bin liralık kısmı Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı'nca kullanılacak. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'nca ise kent içi ulaşıma 7 milyon 800 bin lira harcanması planlandı.

Kent içi ulaşım projelerinin en önemlisi olan İstanbul Havalimanı raylı sistem bağlantıları için bu yıl 2 milyar 776 milyon 763 bin lira ayrıldı.

Aralarında Sabiha Gökçen-Kaynarca, Gayrettepe ve Halkalı'dan İstanbul Havalimanı, Gebze-Halkalı gibi hatların da olduğu kent içi raylı sistemlerin hizmete alınması için çalışma yürütülüyor.