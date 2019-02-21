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İstanbul Havalimanı raylı sistemlerine 2.7 milyar TL

Bu yıl kent içi raylı sistemler için 4.3 milyar lira harcama planlanırken, bütçenin 2.7 milyar lirası İstanbul Havalimanı raylı sistem bağlantılarına ayrıldı.

İstanbul Havalimanı raylı sistemlerine 2.7 milyar TL

Bu yıl kent içi raylı sistemler için 4.3 milyar lira harcama planlanırken, bütçenin 2.7 milyar lirası İstanbul Havalimanı raylı sistem bağlantılarına ayrıldı.

21 Şubat 2019 Perşembe 15:19
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İstanbul Havalimanı raylı sistemlerine 2.7 milyar TL

2019 Yılı Yatırım Programı'na göre, kent içi ulaşıma bu yıl 4 milyar 340 milyon 328 bin lira bütçe ayrıldı.

Söz konusu bütçenin 4 milyar 332 milyon 528 bin liralık kısmı Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı'nca kullanılacak. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'nca ise kent içi ulaşıma 7 milyon 800 bin lira harcanması planlandı.

Kent içi ulaşım projelerinin en önemlisi olan İstanbul Havalimanı raylı sistem bağlantıları için bu yıl 2 milyar 776 milyon 763 bin lira ayrıldı.

Aralarında Sabiha Gökçen-Kaynarca, Gayrettepe ve Halkalı'dan İstanbul Havalimanı, Gebze-Halkalı gibi hatların da olduğu kent içi raylı sistemlerin hizmete alınması için çalışma yürütülüyor.

Son Güncelleme: 21.02.2019 15:31
Anahtar Kelimeler:
Raylı SistemIstanbul HavalimanıÇevre Ve Şehircilik Bakanlığı
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